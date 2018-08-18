Damien написав:
Вероятно, что основная цель сего действа - выработать имеющийся материал, чтоб не растащили/не разграбили/не уничтожило взрывом
И чтобы рабочих чем-то занять - чтобы не спились. Ага.
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Додано: Сер 20 кві, 2022 13:01
И чтобы рабочих чем-то занять - чтобы не спились. Ага.
Додано: Сер 20 кві, 2022 13:17
Что делать с многоэтажками в Киеве, которые разрушили решисты: мэр Кличко дал ответ
10 домов, где повреждены несущие конструкции, будут разбираться. Их нельзя будет отремонтировать. Более 100 домов получили повреждения.
Сейчас рассчитывают, как их можно восстановить и отстроить. Будем возвращаться к нормальной жизни и делать все, чтобы возобновить жизнедеятельность, - подчеркнул Кличко.
Также он подчеркнул, что восстанавливать инфраструктуру Киева постараются как можно быстрее - в короткие сроки.
Додано: Сер 20 кві, 2022 13:23
лучшее решение - вернуть деньги, а государство выкупит и достроит, чтоб расселить пострадавших.
Додано: Сер 20 кві, 2022 13:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 20 кві, 2022 13:38
В том числе и рабочие. Только не для того, чтобы не спились, а "пока не разбежались после открытия границ для мужского пола".
Был проплачен бетон, закуплена арматура. Наверняка на бетонзаводе сказали - или забираете сейчас оплаченный бетон или возвращаем деньги. Решили что лучше сейчас лить бетон, чем потом по новым ценам и с новой зарплатой рабочих(которых еще попробуй найти).
Уверен, что через время стройка станет намертво. Ресторан - совсем не то, что нужно в послевоенное время, без каких-то веских внутренних причин его строительство в настоящее время абсурдно
Додано: Сер 20 кві, 2022 13:47
Навіть якщо ЗСУ приберуть ворога з теріторій України повністю, відбудовувати будуть далеко не все.
Чи у всіх з тих чиє житло було повністю зруйноване є гроші на придбання житла? Якийсь невеликий відсоток заможних купить інше житло в містах. Але більшість або піде на ринок оренди, або зможе купити лише якусь неліквідну хату-мазанку с колодязем та сортиром в далекому від міста селі, яку в довоєнні часи ніхто і за 1-2кує брати не бажав. Ціни за законами ринку через рік впадуть, але в Києві та обласних центрах захдної та центральної України ніхто за безцінь продавати не буде.
Умовно кажучи працездатний біженець квартира якого вщент зруйнована переселиться в квартиру вбитого мешканця Бучі, яку сдадуть, або продадуть після оформлення спадщини. Непрацесдатний біженець переїде в хату мазанку напівпорожнього села десь між Козельцем і Чернігівом. Відбудовувати будуть ті локації, де були новобудови до війни. Київ, Ірпінь і Бучу відбудують. А наприклад Волноваха залишется в руїнах без жодного мешканця як Припять на десятиріччя.
Зросте попіт на найбютжетніше житло та неліквіди, зменшиться попит, а за ним і ціни на житло комфорт та бізнес класу.
Додано: Сер 20 кві, 2022 14:32
Маржа у кого ? У застройщика ?
Востаннє редагувалось Хомякоид в Сер 20 кві, 2022 14:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 20 кві, 2022 14:46
Каналізаційний колектор та насосна станція підйому води зруйновані дуже сильно.
Електропостачання немає, трансформаторні підстанції 110кв/10кв в Гостомелі та Ірпіні, ЛЕП та електромережі зруйновані вщент. Відновлення електрики в повному обсязі затягнеться надовго.
Додано: Сер 20 кві, 2022 15:20
Смотрел видео из Волновахи недавно - скажем так, что "слухи о стирании с лица земли" сильно преувеличены.
На днях Гайдай заявил, что Кременная тоже "практически уничтожена". В реальности - побило немного домов по окраине.
После захвата Счастья тоже писали, что "Счастья уже нет". В реальности рухнуло пару дохрущевских домов, в основном все целое
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