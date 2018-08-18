Додано: Сер 20 кві, 2022 13:38

airmax78 написав: Damien написав: Олежан написав: еще одна капля гарних новин

відновилась ще одна стройка, це ресторан, великий ресторан...його фундамет був закладено до війни

сьогодні все купа будівників з технікою еще одна капля гарних новинвідновилась ще одна стройка,, великий ресторан...його фундамет був закладено до війнисьогодні все купа будівників з технікою

Вероятно, что основная цель сего действа - выработать имеющийся материал, чтоб не растащили/не разграбили/не уничтожило взрывом Вероятно, что основная цель сего действа - выработать имеющийся материал, чтоб не растащили/не разграбили/не уничтожило взрывом

И чтобы рабочих чем-то занять - чтобы не спились. Ага. И чтобы рабочих чем-то занять - чтобы не спились. Ага.

В том числе и рабочие. Только не для того, чтобы не спились, а "пока не разбежались после открытия границ для мужского пола".Был проплачен бетон, закуплена арматура. Наверняка на бетонзаводе сказали - или забираете сейчас оплаченный бетон или возвращаем деньги. Решили что лучше сейчас лить бетон, чем потом по новым ценам и с новой зарплатой рабочих(которых еще попробуй найти).Уверен, что через время стройка станет намертво. Ресторан - совсем не то, что нужно в послевоенное время, без каких-то веских внутренних причин его строительство в настоящее время абсурдно