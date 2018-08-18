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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9776977797789779

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 16:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:?

Мене одного бісить ця аватара з зображенням президента, який відбудував армію? Може це зневага до України та її збройних сил? Може відправити цій акаунт в бан до кінця війни (чи назавжди)?
Vlad442
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 16:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  v0f41k написав:Чи у всіх з тих чиє житло було повністю зруйноване є гроші на придбання житла? Якийсь невеликий відсоток заможних купить інше житло в містах. Але більшість або піде на ринок оренди, або зможе купити лише якусь неліквідну хату-мазанку с колодязем та сортиром в далекому від міста селі, яку в довоєнні часи ніхто і за 1-2кує брати не бажав. Ціни за законами ринку через рік впадуть, але в Києві та обласних центрах захдної та центральної України ніхто за безцінь продавати не буде.

У моїх родичей зруйнована квартира. Заощаджень нема, тільки дві маленькі пенсії. Вони не ігроки на ринку продажу чи оренди.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 17:04

  Vlad442 написав:
  Хомякоид написав:?

Мене одного бісить ця аватара з зображенням президента, який відбудував армію? Може це зневага до України та її збройних сил? Може відправити цій акаунт в бан до кінця війни (чи назавжди)?


Це зневага до людина яка вкрала заводи в 90-х що привело до ситації що маємо сьогодні.

Тепер люди які з держави нічого не крали мають розгребати ці всі наслідки.

Думаю після війни ще повернемось до питань власності награбованого.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 17:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Це зневага до людина яка вкрала заводи в 90-х що привело до ситації що маємо сьогодні.

Ахметов?
Мабуть ви не розумієте, що є зборей ворога у гибрідній війни 2013-2021 років.
Vlad442
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