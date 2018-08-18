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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 кві, 2022 16:39
Хомякоид написав:
?
Мене одного бісить ця аватара з зображенням президента, який відбудував армію? Може це зневага до України та її збройних сил? Може відправити цій акаунт в бан до кінця війни (чи назавжди)?
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Vlad442
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Додано: Сер 20 кві, 2022 16:45
v0f41k написав:
Чи у всіх з тих чиє житло було повністю зруйноване є гроші на придбання житла? Якийсь невеликий відсоток заможних купить інше житло в містах. Але більшість або піде на ринок оренди, або зможе купити лише якусь неліквідну хату-мазанку с колодязем та сортиром в далекому від міста селі, яку в довоєнні часи ніхто і за 1-2кує брати не бажав. Ціни за законами ринку через рік впадуть, але в Києві та обласних центрах захдної та центральної України ніхто за безцінь продавати не буде.
У моїх родичей зруйнована квартира. Заощаджень нема, тільки дві маленькі пенсії. Вони не ігроки на ринку продажу чи оренди.
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Vlad442
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Додано: Сер 20 кві, 2022 17:04
Vlad442 написав: Хомякоид написав:
?
Мене одного бісить ця аватара з зображенням президента, який відбудував армію? Може це зневага до України та її збройних сил? Може відправити цій акаунт в бан до кінця війни (чи назавжди)?
Це зневага до людина яка вкрала заводи в 90-х що привело до ситації що маємо сьогодні.
Тепер люди які з держави нічого не крали мають розгребати ці всі наслідки.
Думаю після війни ще повернемось до питань власності награбованого.
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Хомякоид
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Додано: Сер 20 кві, 2022 17:13
Хомякоид написав:
Це зневага до людина яка вкрала заводи в 90-х що привело до ситації що маємо сьогодні.
Ахметов?
Мабуть ви не розумієте, що є зборей ворога у гибрідній війни 2013-2021 років.
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Vlad442
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