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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9777977897799780>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 16:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:?

Мене одного бісить ця аватара з зображенням президента, який відбудував армію? Може це зневага до України та її збройних сил? Може відправити цій акаунт в бан до кінця війни (чи назавжди)?
Vlad442
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 16:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  v0f41k написав:Чи у всіх з тих чиє житло було повністю зруйноване є гроші на придбання житла? Якийсь невеликий відсоток заможних купить інше житло в містах. Але більшість або піде на ринок оренди, або зможе купити лише якусь неліквідну хату-мазанку с колодязем та сортиром в далекому від міста селі, яку в довоєнні часи ніхто і за 1-2кує брати не бажав. Ціни за законами ринку через рік впадуть, але в Києві та обласних центрах захдної та центральної України ніхто за безцінь продавати не буде.

У моїх родичей зруйнована квартира. Заощаджень нема, тільки дві маленькі пенсії. Вони не ігроки на ринку продажу чи оренди.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 17:24

Нова концепція забудови в Україні – як можуть змінитися ціни на нерухомість https://economics.segodnya.ua/ua/econom ... 16230.html
Повертаємося до концепції "хрущиків" тільки підвищеної міцності ?? Чим нижча поверховість, тим невигідніше забудовнику, враховуючи вартість земельних ділянок у Києві. Хоча побачимо. Війна багато чого змінить.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 17:30

  Хомякоид написав:
  Vlad442 написав:
  Хомякоид написав:?

Мене одного бісить ця аватара з зображенням президента, який відбудував армію? Може це зневага до України та її збройних сил? Може відправити цій акаунт в бан до кінця війни (чи назавжди)?


Це зневага до людина яка вкрала заводи в 90-х що привело до ситації що маємо сьогодні.

Тепер люди які з держави нічого не крали мають розгребати ці всі наслідки.

Думаю після війни ще повернемось до питань власності награбованого.

Я думаю, что Порошенко не заслужил того, чтобы карикатурничать на него. В любом случае, он - законный президент, который отбыл полный срок и поднимал страну из состояния 2014
Damien
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 17:34

  ihorkyiv написав:Нова концепція забудови в Україні – як можуть змінитися ціни на нерухомість https://economics.segodnya.ua/ua/econom ... 16230.html
Повертаємося до концепції "хрущиків" тільки підвищеної міцності ?? Чим нижча поверховість, тим невигідніше забудовнику, враховуючи вартість земельних ділянок у Києві. Хоча побачимо. Війна багато чого змінить.

Выгодность _застройщика_ вообще от этажности никак не зависит: свою маржу он в любом случае приплюсует. Этажность "инвесторам" помогает. Но если эти требования законодательно закрепят -- выбора особого и не будет -- только вторичку искать...
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 17:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Це зневага до людина

Що ти для України зробив крім паплюження честі Президента України цією авою? Га? :twisted:
Сьогодні караван наших вантажівок вирушає на фронт.
Петро Порошенко:
Ми відправляємо бригадам ЗСУ та ТрО дизельні та бензинові генератори, більше 550 бронежилетів, гумові чоботи, холодильники, пральні машини, електричні бойлери, газові балони, мотопомпи для відкачування води, баки для води, лопати, кирки, троси, засоби для облаштування окопів, спеціально сконструйовані позиції з хімічної очистки води, тушонки.
ГО «Справа Громад», «Фонд Порошенка», ГО «Res_Publica. Брати по Зброї» зроблять все можливе, щоб допомогти українському воїну. Бо нічого важливішого зараз для нас, українців, не існує.
Окрема подяка ROZETKA, у якої щоразу купляємо генератори та інше необхідне обладнання для захисників.
Ми — переможемо! Все буде Україна!
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 17:53

  Vlad442 написав:У моїх родичей зруйнована квартира. Заощаджень нема, тільки дві маленькі пенсії. Вони не ігроки на ринку продажу чи оренди.

то у них есть вы.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 18:09

⚡️Через разрушенный мост в Романовке было эвакуировано около 40 тысяч жителей Ирпеня, Бучи, Гостомеля. Этот путь называют "дорогой жизни", а на месте руин моста, по инициативе Президента, планируют создать один из величайших мемориалов этой войны - Маркушин.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 18:18

  vitaliian написав:⚡️Через разрушенный мост в Романовке было эвакуировано около 40 тысяч жителей Ирпеня, Бучи, Гостомеля. Этот путь называют "дорогой жизни", а на месте руин моста, по инициативе Президента, планируют создать один из величайших мемориалов этой войны - Маркушин.

поддерживаю.
это надо увековечить
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 18:42

Красивую панораму ничем не испортить

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200 м от моего дома
vitaliian
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