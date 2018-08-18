Мене одного бісить ця аватара з зображенням президента, який відбудував армію? Може це зневага до України та її збройних сил? Може відправити цій акаунт в бан до кінця війни (чи назавжди)?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 кві, 2022 16:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 20 кві, 2022 16:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
У моїх родичей зруйнована квартира. Заощаджень нема, тільки дві маленькі пенсії. Вони не ігроки на ринку продажу чи оренди.
Додано: Сер 20 кві, 2022 17:24
Нова концепція забудови в Україні – як можуть змінитися ціни на нерухомість
Повертаємося до концепції "хрущиків" тільки підвищеної міцності ?? Чим нижча поверховість, тим невигідніше забудовнику, враховуючи вартість земельних ділянок у Києві. Хоча побачимо. Війна багато чого змінить.
Додано: Сер 20 кві, 2022 17:30
Я думаю, что Порошенко не заслужил того, чтобы карикатурничать на него. В любом случае, он - законный президент, который отбыл полный срок и поднимал страну из состояния 2014
Додано: Сер 20 кві, 2022 17:34
Выгодность _застройщика_ вообще от этажности никак не зависит: свою маржу он в любом случае приплюсует. Этажность "инвесторам" помогает. Но если эти требования законодательно закрепят -- выбора особого и не будет -- только вторичку искать...
Додано: Сер 20 кві, 2022 17:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Що ти для України зробив крім паплюження честі Президента України цією авою? Га?
Сьогодні караван наших вантажівок вирушає на фронт.
Петро Порошенко:
Ми відправляємо бригадам ЗСУ та ТрО дизельні та бензинові генератори, більше 550 бронежилетів, гумові чоботи, холодильники, пральні машини, електричні бойлери, газові балони, мотопомпи для відкачування води, баки для води, лопати, кирки, троси, засоби для облаштування окопів, спеціально сконструйовані позиції з хімічної очистки води, тушонки.
ГО «Справа Громад», «Фонд Порошенка», ГО «Res_Publica. Брати по Зброї» зроблять все можливе, щоб допомогти українському воїну. Бо нічого важливішого зараз для нас, українців, не існує.
Окрема подяка ROZETKA, у якої щоразу купляємо генератори та інше необхідне обладнання для захисників.
Ми — переможемо! Все буде Україна!
Додано: Сер 20 кві, 2022 17:53
Додано: Сер 20 кві, 2022 18:09
⚡️Через разрушенный мост в Романовке было эвакуировано около 40 тысяч жителей Ирпеня, Бучи, Гостомеля. Этот путь называют "дорогой жизни", а на месте руин моста, по инициативе Президента, планируют создать один из величайших мемориалов этой войны - Маркушин.
Додано: Сер 20 кві, 2022 18:18
поддерживаю.
это надо увековечить
Додано: Сер 20 кві, 2022 18:42
Красивую панораму ничем не испортить
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