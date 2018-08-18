сначала жилье?
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Додано: Сер 20 кві, 2022 18:49
Додано: Сер 20 кві, 2022 18:50
Співчуваю. Мені дивом повезло, що будинок в Ірпіні цілим залишився. Сусіду прилетіло в гараж, зруйнувало півтора метри стіни та побило машину. У колишній дружини від будинку залишилась лише частина першого поверху, другий поверх вигорів, дах та фасадна стіна зруйновані повністю, а у її сусіда пряме влучення - лишився лише фундамент і дрібні шматки стін.
Але якщо у власників зруйнованих приватних будинів навіть якщо пошкодження максимальні залишилась земельна ділянка з комунікаціями та фундамент, будинок можна відбудувати.
А от у кого квартира (приватизована) в пошкодженій багатоповерхівці комунальної форми власності то якщо будинок признають аварійним що не підлягає відновленню, навть якщо саме його квартира фізично має мінімальні пошкодження то фактично він втрачає квартиру.
Додано: Сер 20 кві, 2022 18:52
И восстанавливать мост на Ирпень не нужно.
Мемориал же ж.
В свое время на этом же основании Порох заморозил любые городские активити на Майдане.
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 20 кві, 2022 18:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 20 кві, 2022 18:53
конечно!
я думаю там где родина мать нужно всю советскую атрибутику демонтировать (как потерявшую актуальность) и переформатировать мемориал под войну 2022.
Додано: Сер 20 кві, 2022 19:03
Збудувати повністю новий міст замість заміни двох зруйнованих прольотів? Чи їздити тимчасовим з вдвічи більшими пробками в часи пік?
В Ірпіні вже є один такий "законсервований" багато років міст по вулиці "Гостомельське шосе" через річку Бучанка, де на вїзді на старий міст прямо на дорозі стоять зараз вже руїни ресторану, а нова частина була прокладена паралельно, зараз зруйнована, і проїзджати доводиться через старий міст з величезною диркою повз два бордюри.
Додано: Сер 20 кві, 2022 20:04
vitaliian Атрибутику хотели убрать сразу после майдана.Но там не все так просто.От нее зависит равновесие статуи.
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