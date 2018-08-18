RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9777977897799780

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 18:49

  vitaliian написав:⚡️Через разрушенный мост в Романовке было эвакуировано около 40 тысяч жителей Ирпеня, Бучи, Гостомеля. Этот путь называют "дорогой жизни", а на месте руин моста, по инициативе Президента, планируют создать один из величайших мемориалов этой войны - Маркушин.

сначала жилье?
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4301
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1142 раз.
Подякували: 682 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 18:50

  Vlad442 написав:У моїх родичей зруйнована квартира. Заощаджень нема, тільки дві маленькі пенсії. Вони не ігроки на ринку продажу чи оренди.

Співчуваю. Мені дивом повезло, що будинок в Ірпіні цілим залишився. Сусіду прилетіло в гараж, зруйнувало півтора метри стіни та побило машину. У колишній дружини від будинку залишилась лише частина першого поверху, другий поверх вигорів, дах та фасадна стіна зруйновані повністю, а у її сусіда пряме влучення - лишився лише фундамент і дрібні шматки стін.

Але якщо у власників зруйнованих приватних будинів навіть якщо пошкодження максимальні залишилась земельна ділянка з комунікаціями та фундамент, будинок можна відбудувати.
А от у кого квартира (приватизована) в пошкодженій багатоповерхівці комунальної форми власності то якщо будинок признають аварійним що не підлягає відновленню, навть якщо саме його квартира фізично має мінімальні пошкодження то фактично він втрачає квартиру.
v0f41k
 
Повідомлень: 472
З нами з: 14.11.08
Подякував: 176 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 18:52

  vitaliian написав:⚡️Через разрушенный мост в Романовке было эвакуировано около 40 тысяч жителей Ирпеня, Бучи, Гостомеля. Этот путь называют "дорогой жизни", а на месте руин моста, по инициативе Президента, планируют создать один из величайших мемориалов этой войны - Маркушин.

И восстанавливать мост на Ирпень не нужно.
Мемориал же ж.
В свое время на этом же основании Порох заморозил любые городские активити на Майдане.
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 20 кві, 2022 18:55, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11131
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1489 раз.
Подякували: 3285 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 18:53

  Ромасик написав:сначала жилье?
конечно!
  antey1969 написав:И восстанавливать мост на Ирпень не нужно
:D :D :D
  antey1969 написав:В свое время на этом же основании Порох заморозил любые городские активити на Майдане
я думаю там где родина мать нужно всю советскую атрибутику демонтировать (как потерявшую актуальность) и переформатировать мемориал под войну 2022.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12514
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1983 раз.
Подякували: 2831 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 19:03

  Ромасик написав:
  vitaliian написав:⚡️Через разрушенный мост в Романовке было эвакуировано около 40 тысяч жителей Ирпеня, Бучи, Гостомеля. Этот путь называют "дорогой жизни", а на месте руин моста, по инициативе Президента, планируют создать один из величайших мемориалов этой войны - Маркушин.

сначала жилье?

Збудувати повністю новий міст замість заміни двох зруйнованих прольотів? Чи їздити тимчасовим з вдвічи більшими пробками в часи пік?
В Ірпіні вже є один такий "законсервований" багато років міст по вулиці "Гостомельське шосе" через річку Бучанка, де на вїзді на старий міст прямо на дорозі стоять зараз вже руїни ресторану, а нова частина була прокладена паралельно, зараз зруйнована, і проїзджати доводиться через старий міст з величезною диркою повз два бордюри.
v0f41k
 
Повідомлень: 472
З нами з: 14.11.08
Подякував: 176 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 20:04

vitaliian Атрибутику хотели убрать сразу после майдана.Но там не все так просто.От нее зависит равновесие статуи.
lubarec
 
Повідомлень: 412
З нами з: 21.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 20:33

  v0f41k написав:Збудувати повністю новий міст замість заміни двох зруйнованих прольотів? Чи їздити тимчасовим з вдвічи більшими пробками в часи пік?
В Ірпіні вже є один такий "законсервований
АП уже переносили в украинский дом. Как по мне мемориал нужен, но не посреди трассы, выставить русскую бронетехнику вдоль набережной и достаточно.

Я не представляю мемориал посреди трассы, он там будет всем мешать. К тому же отдельно туда никто ездить не будет, он может стать частью другого маршрута - набережная, мемориал и парк писателей например. Летом там красиво.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12514
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1983 раз.
Подякували: 2831 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9777977897799780
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2197, 2198, 2199
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21989 6202499
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 кві, 2022 16:37
барабашов
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 99, 100, 101
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1008 2160376
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2022 18:12
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34356
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.