Додано: Сер 20 кві, 2022 22:05

beee написав: Помню когда-то с меня стебались здесь про безопасность панелек. Я тогда писал, что панельный дом с инженерной точки зрения - братская могила.

Меня тогда здесь высмеяли.

Недавно я выпустил ролик про бомбоубежища и безопасность различных конструкций домов.

...

Там ничего такого.

Просто акцент на опасности домов с применением сб0рных конструкций: панельных домов, хрущёвок с панельным перекрытием, других домов с использованием сборняка. О монолитных домах и о самом безопасном месте в нём (лифтовых шахтах, которые всегда монолитны), об опасности находиться близко наружных стен даже в монолитно-каркасных дома, т.к. стены - это обычное заполнение кладочными блоками (кирпич, газоблок, керамоблок ...) и кое что об бомбоубежищах в сущ. квартирах и домах по опыту другой интересной страны. кароч банальщина Помню когда-то с меня стебались здесь про безопасность панелек. Я тогда писал, что панельный дом с инженерной точки зрения - братская могила.Меня тогда здесь высмеяли.Недавно я выпустил ролик про бомбоубежища и безопасность различных конструкций домов....Там ничего такого.Просто акцент на опасности домов с применением сб0рных конструкций: панельных домов, хрущёвок с панельным перекрытием, других домов с использованием сборняка. О монолитных домах и о самом безопасном месте в нём (лифтовых шахтах, которые всегда монолитны), об опасности находиться близко наружных стен даже в монолитно-каркасных дома, т.к. стены - это обычное заполнение кладочными блоками (кирпич, газоблок, керамоблок ...) и кое что об бомбоубежищах в сущ. квартирах и домах по опыту другой интересной страны. кароч банальщина

Хомякоид написав: Damien написав: Хомякоид написав: Да, тут уже неодноразово обсуждалось, самые надежные кирпичные дома с несущими стенами.

Чем толще стены тем лучше.

У меня 60 см. стена.

Да,, самые надежные кирпичные дома с несущими стенами.Чем толще стены тем лучше.У меня 60 см. стена.

В лучших традициях пропаганды. "Как всем давно известно..", "Очевиден вывод...", "Несложно догадаться...""

На самом деле - нет. Дома с несущими стенами из кирпича совсем чуть менее опасны чем панельные с точки зрения полного обрушения во время войны. Совсем чуть-чуть.

Монолитно-каркасные практически неуязвимы для обрушения, но в месте попадания квартиру выносит полностью В лучших традициях пропаганды. "Как всем давно известно..", "Очевиден вывод...", "Несложно догадаться...""Дома с несущими стенами из кирпича совсем чуть менее опасны чем панельные с точки зрения полного обрушения во время войны. Совсем чуть-чуть.Монолитно-каркасные практически неуязвимы для обрушения, но в месте попадания квартиру выносит полностью

Была инфо от Зебры с Чернигова, что самые крепкие оказались дома из силикатного кирпича.

Зебра на месте боев, склонен верить. Была инфо от Зебры с Чернигова, что самые крепкие оказались дома из силикатного кирпича.Зебра на месте боев, склонен верить.

vitaliian написав: Наверное будет верхняя граница отсечения хотелок по метражу, иначе в заявления начнут включать бабушек, двоюродных братьев, любовниц и тд Наверное будет верхняя граница отсечения хотелок по метражу, иначе в заявления начнут включать бабушек, двоюродных братьев, любовниц и тд

vitaliian написав: Для меня первичны потребности человека базовые и все что выше, базовая потребность (с точки зрения экономики) - зарабатывание денег, за деньги потом удовлетворяются большинство остальных потребностей - безопасность, питание, жильё, здоровье, место в обществе, семья, потому что бомжу завести семью сложнее, чем успешному человеку.

Для меня первичны потребности человека базовые и все что выше, базовая потребность (с точки зрения экономики) - зарабатывание денег, за деньги потом удовлетворяются большинство остальных потребностей - безопасность, питание, жильё, здоровье, место в обществе, семья, потому что бомжу завести семью сложнее, чем успешному человеку.

Панельки є різні і ступінь руйнування також різна. Їх можна умовно розділити на 2 групи.1. Хрущовки у яких пустотілі набірні перекриття (декілька вузьких панелей перекриття на кімнату) та панелі стін армовані лише по контуру. Сюди ж відносятся хрущовки з цегляними зовнішніми стінами та більшість гостинок (окрім 96 серії). Всі вони вразливі та руйнуються як картковий будинок. Особливо вразливі ті де фасадна стіна є несучою, бо при її руйнуванні перекриття усього стояку одразу падають.2. "Брежневки" та молодші: 464 серія, чешки(серія 1-КГ-480-хх), БПС, 134 серія, 96 серія, КТ, АППС і т.п. Ці по надійності руйнації гірші за монолітні, але набагато міцніші першої групи.Крім того в будинках 1КГ-480-12У та будинках 96 серії блок санвузла є окремим монолітним залізобетонним "бункером" який встановлюється на перекриття.Саме в такому бункеру будика 96 серії вижила дівчина в повністю зруйнованій квартирі на Крушильницькій від вибуху газу, і будинок сильно пошкоджено, але не склався. Особливість 96 серії в тому що частина фасадних панелей та перекриття одразу на дві сусідні кімнати.Приклади руйнувння 96 серії у війні 2022 року: Г-подібний будинок у святошинському районі Києва де біля під'їзду вигоріли 2 автівки, будинки в Ірпені район СМУ гостомельске шосе/10-лінія біля пчілки.приклад БПС - будинок на вулиці чорнобильськаприклад 464 серії - будинок на Богатирській, зруйновано 2.5 нижні поверхи підїзду, сходові клітини впали, але будинок не впав.приклад руйнування 480 серії є у Харкові, там де яма під підїздом та вибито декілька фасадних плит, але будинок стоїть.Бородянка, 5 поверхівки з селікатної цегли, наслідки - повна руйнація по стояку.ЖК Варшавський, будинки біля ретровіля з панорамними вікнами - рами панорамних вікон цілком повиносило всередину квартир, небезпеки руйнації немає, але в будь-якій кімнаті дуже небезпечно порівняно навіть з хрущовками.Також є фото, з яких видно що найсильніші руйнації зазнають стіни з пустотілої цегли подввійної висоти та піноблоку.Доречі якщо хтось знає якої серії 9-поверхівки в Бородянці де приватбанк та трапецеподібні балкони?Вона вже є, писали що компенсувати одному власнику будуть не більше 150кв м.Багато жінок виїхали за кордон, частина знайде пару там і не повернеться, шанси завести сім'ю в Україні зменьшилися.