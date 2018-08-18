сначала жилье?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 кві, 2022 18:49
Додано: Сер 20 кві, 2022 18:50
Співчуваю. Мені дивом повезло, що будинок в Ірпіні цілим залишився. Сусіду прилетіло в гараж, зруйнувало півтора метри стіни та побило машину. У колишній дружини від будинку залишилась лише частина першого поверху, другий поверх вигорів, дах та фасадна стіна зруйновані повністю, а у її сусіда пряме влучення - лишився лише фундамент і дрібні шматки стін.
Але якщо у власників зруйнованих приватних будинів навіть якщо пошкодження максимальні залишилась земельна ділянка з комунікаціями та фундамент, будинок можна відбудувати.
А от у кого квартира (приватизована) в пошкодженій багатоповерхівці комунальної форми власності то якщо будинок признають аварійним що не підлягає відновленню, навть якщо саме його квартира фізично має мінімальні пошкодження то фактично він втрачає квартиру.
Додано: Сер 20 кві, 2022 18:52
И восстанавливать мост на Ирпень не нужно.
Мемориал же ж.
В свое время на этом же основании Порох заморозил любые городские активити на Майдане.
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 20 кві, 2022 18:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 20 кві, 2022 18:53
конечно!
я думаю там где родина мать нужно всю советскую атрибутику демонтировать (как потерявшую актуальность) и переформатировать мемориал под войну 2022.
Додано: Сер 20 кві, 2022 19:03
Збудувати повністю новий міст замість заміни двох зруйнованих прольотів? Чи їздити тимчасовим з вдвічи більшими пробками в часи пік?
В Ірпіні вже є один такий "законсервований" багато років міст по вулиці "Гостомельське шосе" через річку Бучанка, де на вїзді на старий міст прямо на дорозі стоять зараз вже руїни ресторану, а нова частина була прокладена паралельно, зараз зруйнована, і проїзджати доводиться через старий міст з величезною диркою повз два бордюри.
Додано: Сер 20 кві, 2022 20:04
vitaliian Атрибутику хотели убрать сразу после майдана.Но там не все так просто.От нее зависит равновесие статуи.
Додано: Сер 20 кві, 2022 20:33
АП уже переносили в украинский дом. Как по мне мемориал нужен, но не посреди трассы, выставить русскую бронетехнику вдоль набережной и достаточно.
Я не представляю мемориал посреди трассы, он там будет всем мешать. К тому же отдельно туда никто ездить не будет, он может стать частью другого маршрута - набережная, мемориал и парк писателей например. Летом там красиво.
Додано: Сер 20 кві, 2022 22:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Панельки є різні і ступінь руйнування також різна. Їх можна умовно розділити на 2 групи.
1. Хрущовки у яких пустотілі набірні перекриття (декілька вузьких панелей перекриття на кімнату) та панелі стін армовані лише по контуру. Сюди ж відносятся хрущовки з цегляними зовнішніми стінами та більшість гостинок (окрім 96 серії). Всі вони вразливі та руйнуються як картковий будинок. Особливо вразливі ті де фасадна стіна є несучою, бо при її руйнуванні перекриття усього стояку одразу падають.
2. "Брежневки" та молодші: 464 серія, чешки(серія 1-КГ-480-хх), БПС, 134 серія, 96 серія, КТ, АППС і т.п. Ці по надійності руйнації гірші за монолітні, але набагато міцніші першої групи.
Крім того в будинках 1КГ-480-12У та будинках 96 серії блок санвузла є окремим монолітним залізобетонним "бункером" який встановлюється на перекриття.
Саме в такому бункеру будика 96 серії вижила дівчина в повністю зруйнованій квартирі на Крушильницькій від вибуху газу, і будинок сильно пошкоджено, але не склався. Особливість 96 серії в тому що частина фасадних панелей та перекриття одразу на дві сусідні кімнати.
Приклади руйнувння 96 серії у війні 2022 року: Г-подібний будинок у святошинському районі Києва де біля під'їзду вигоріли 2 автівки, будинки в Ірпені район СМУ гостомельске шосе/10-лінія біля пчілки.
приклад БПС - будинок на вулиці чорнобильська
приклад 464 серії - будинок на Богатирській, зруйновано 2.5 нижні поверхи підїзду, сходові клітини впали, але будинок не впав.
приклад руйнування 480 серії є у Харкові, там де яма під підїздом та вибито декілька фасадних плит, але будинок стоїть.
Бородянка, 5 поверхівки з селікатної цегли, наслідки - повна руйнація по стояку.
ЖК Варшавський, будинки біля ретровіля з панорамними вікнами - рами панорамних вікон цілком повиносило всередину квартир, небезпеки руйнації немає, але в будь-якій кімнаті дуже небезпечно порівняно навіть з хрущовками.
Також є фото, з яких видно що найсильніші руйнації зазнають стіни з пустотілої цегли подввійної висоти та піноблоку.
Доречі якщо хтось знає якої серії 9-поверхівки в Бородянці де приватбанк та трапецеподібні балкони?
Вона вже є, писали що компенсувати одному власнику будуть не більше 150кв м.
Багато жінок виїхали за кордон, частина знайде пару там і не повернеться, шанси завести сім'ю в Україні зменьшилися.
Додано: Сер 20 кві, 2022 23:02
У Бучі зловили 17-річного Мальчіша-Плохіша. Продався кацапським буржуїнам за "банку варєнья і пачку печєнья" - матеріальну винагороду та привілеї. Разом з орками грабував помешкання. "За даними слідства, у період тимчасової окупації села на території Бучанського району Київської області 17-річний місцевий мешканець добровільно перейшов на бік ворога. Він передавав представникам РФ відомості про мешканців села, магазини та будинки, де можуть зберігатися цінні речі, а також іншу інформацію. За це підозрюваний отримував матеріальну винагороду та привілеї від представників окупаційних військ".
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