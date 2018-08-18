vitaliian написав:Вы бы женились на беженке из 3й страны, например на цыганке, которая вдобавок не знает ваш язык?
В то что это будет массово очень мало верю. Разве что совсем непривлекательные и небогатые самцы воспользуются единственным в жизни шансом.
Кто в состоянии оплатить даме проезд и хотя бы один поход в ресторан, знакомятся по интернету. Там и выбор больше. Мой приятель из Израиля принципиально искал жену в Украине, для личного знакомства прилетал несколько раз и жил здесь по месяцу, даже брал в аренду авто (не в маршрутке же даму каждый день возить).
Кто к этому относиться серьезно, вряд ли будет хватать первую согласную.
Зато знаю примеры когда украинец находил украинку в Польше, и они создавали семью. Оба в одинаковом положении заробитчанина, с одинаковыми целями, с одинаковой культурой и менталитетом. Эти факторы нельзя игнорировать они важные.
Сравнивать интернет-знакомства и личные знакомства вообще не стоит. Несколько тысяч украинок найдут себе пару по месту - это факт. Когда то смотрел на турецком государственном сайте статистику и напоролся на статистику по мигрантам и полу. Ежегодно 2000 украинок выходят замуж за турков, при количестве туристов - 2 млн (поделим пополам на Ж и М), получится, что 0.2% женщин за короткое время пребывание в Турции находят себе мужа. Месяц-два пребывания в Европах 5 млн украинок как минимум 1% невест наберется.