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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9778977997809781

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 00:48

  vitaliian написав:
  v0f41k написав:Багато жінок виїхали за кордон, частина знайде пару там і не повернеться,
Вы бы женились на беженке из 3й страны, например на цыганке, которая вдобавок не знает ваш язык?

В то что это будет массово очень мало верю. Разве что совсем непривлекательные и небогатые самцы воспользуются единственным в жизни шансом.

Кто в состоянии оплатить даме проезд и хотя бы один поход в ресторан, знакомятся по интернету. Там и выбор больше. Мой приятель из Израиля принципиально искал жену в Украине, для личного знакомства прилетал несколько раз и жил здесь по месяцу, даже брал в аренду авто (не в маршрутке же даму каждый день возить).

Кто к этому относиться серьезно, вряд ли будет хватать первую согласную.

Зато знаю примеры когда украинец находил украинку в Польше, и они создавали семью. Оба в одинаковом положении заробитчанина, с одинаковыми целями, с одинаковой культурой и менталитетом. Эти факторы нельзя игнорировать они важные.

Сравнивать интернет-знакомства и личные знакомства вообще не стоит. Несколько тысяч украинок найдут себе пару по месту - это факт. Когда то смотрел на турецком государственном сайте статистику и напоролся на статистику по мигрантам и полу. Ежегодно 2000 украинок выходят замуж за турков, при количестве туристов - 2 млн (поделим пополам на Ж и М), получится, что 0.2% женщин за короткое время пребывание в Турции находят себе мужа. Месяц-два пребывания в Европах 5 млн украинок как минимум 1% невест наберется.
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  #<1 ... 9778977997809781
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