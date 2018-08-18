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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9778977997809781>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 18:49

  vitaliian написав:⚡️Через разрушенный мост в Романовке было эвакуировано около 40 тысяч жителей Ирпеня, Бучи, Гостомеля. Этот путь называют "дорогой жизни", а на месте руин моста, по инициативе Президента, планируют создать один из величайших мемориалов этой войны - Маркушин.

сначала жилье?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 18:50

  Vlad442 написав:У моїх родичей зруйнована квартира. Заощаджень нема, тільки дві маленькі пенсії. Вони не ігроки на ринку продажу чи оренди.

Співчуваю. Мені дивом повезло, що будинок в Ірпіні цілим залишився. Сусіду прилетіло в гараж, зруйнувало півтора метри стіни та побило машину. У колишній дружини від будинку залишилась лише частина першого поверху, другий поверх вигорів, дах та фасадна стіна зруйновані повністю, а у її сусіда пряме влучення - лишився лише фундамент і дрібні шматки стін.

Але якщо у власників зруйнованих приватних будинів навіть якщо пошкодження максимальні залишилась земельна ділянка з комунікаціями та фундамент, будинок можна відбудувати.
А от у кого квартира (приватизована) в пошкодженій багатоповерхівці комунальної форми власності то якщо будинок признають аварійним що не підлягає відновленню, навть якщо саме його квартира фізично має мінімальні пошкодження то фактично він втрачає квартиру.
v0f41k
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 18:52

  vitaliian написав:⚡️Через разрушенный мост в Романовке было эвакуировано около 40 тысяч жителей Ирпеня, Бучи, Гостомеля. Этот путь называют "дорогой жизни", а на месте руин моста, по инициативе Президента, планируют создать один из величайших мемориалов этой войны - Маркушин.

И восстанавливать мост на Ирпень не нужно.
Мемориал же ж.
В свое время на этом же основании Порох заморозил любые городские активити на Майдане.
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 20 кві, 2022 18:55, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 18:53

  Ромасик написав:сначала жилье?
конечно!
  antey1969 написав:И восстанавливать мост на Ирпень не нужно
:D :D :D
  antey1969 написав:В свое время на этом же основании Порох заморозил любые городские активити на Майдане
я думаю там где родина мать нужно всю советскую атрибутику демонтировать (как потерявшую актуальность) и переформатировать мемориал под войну 2022.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 19:03

  Ромасик написав:
  vitaliian написав:⚡️Через разрушенный мост в Романовке было эвакуировано около 40 тысяч жителей Ирпеня, Бучи, Гостомеля. Этот путь называют "дорогой жизни", а на месте руин моста, по инициативе Президента, планируют создать один из величайших мемориалов этой войны - Маркушин.

сначала жилье?

Збудувати повністю новий міст замість заміни двох зруйнованих прольотів? Чи їздити тимчасовим з вдвічи більшими пробками в часи пік?
В Ірпіні вже є один такий "законсервований" багато років міст по вулиці "Гостомельське шосе" через річку Бучанка, де на вїзді на старий міст прямо на дорозі стоять зараз вже руїни ресторану, а нова частина була прокладена паралельно, зараз зруйнована, і проїзджати доводиться через старий міст з величезною диркою повз два бордюри.
v0f41k
 
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vitaliian Атрибутику хотели убрать сразу после майдана.Но там не все так просто.От нее зависит равновесие статуи.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 20:33

  v0f41k написав:Збудувати повністю новий міст замість заміни двох зруйнованих прольотів? Чи їздити тимчасовим з вдвічи більшими пробками в часи пік?
В Ірпіні вже є один такий "законсервований
АП уже переносили в украинский дом. Как по мне мемориал нужен, но не посреди трассы, выставить русскую бронетехнику вдоль набережной и достаточно.

Я не представляю мемориал посреди трассы, он там будет всем мешать. К тому же отдельно туда никто ездить не будет, он может стать частью другого маршрута - набережная, мемориал и парк писателей например. Летом там красиво.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 22:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  beee написав:Помню когда-то с меня стебались здесь про безопасность панелек. Я тогда писал, что панельный дом с инженерной точки зрения - братская могила.
Меня тогда здесь высмеяли.
Недавно я выпустил ролик про бомбоубежища и безопасность различных конструкций домов.
...
Там ничего такого.
Просто акцент на опасности домов с применением сб0рных конструкций: панельных домов, хрущёвок с панельным перекрытием, других домов с использованием сборняка. О монолитных домах и о самом безопасном месте в нём (лифтовых шахтах, которые всегда монолитны), об опасности находиться близко наружных стен даже в монолитно-каркасных дома, т.к. стены - это обычное заполнение кладочными блоками (кирпич, газоблок, керамоблок ...) и кое что об бомбоубежищах в сущ. квартирах и домах по опыту другой интересной страны. кароч банальщина


Панельки є різні і ступінь руйнування також різна. Їх можна умовно розділити на 2 групи.
1. Хрущовки у яких пустотілі набірні перекриття (декілька вузьких панелей перекриття на кімнату) та панелі стін армовані лише по контуру. Сюди ж відносятся хрущовки з цегляними зовнішніми стінами та більшість гостинок (окрім 96 серії). Всі вони вразливі та руйнуються як картковий будинок. Особливо вразливі ті де фасадна стіна є несучою, бо при її руйнуванні перекриття усього стояку одразу падають.
2. "Брежневки" та молодші: 464 серія, чешки(серія 1-КГ-480-хх), БПС, 134 серія, 96 серія, КТ, АППС і т.п. Ці по надійності руйнації гірші за монолітні, але набагато міцніші першої групи.
Крім того в будинках 1КГ-480-12У та будинках 96 серії блок санвузла є окремим монолітним залізобетонним "бункером" який встановлюється на перекриття.
Саме в такому бункеру будика 96 серії вижила дівчина в повністю зруйнованій квартирі на Крушильницькій від вибуху газу, і будинок сильно пошкоджено, але не склався. Особливість 96 серії в тому що частина фасадних панелей та перекриття одразу на дві сусідні кімнати.
Приклади руйнувння 96 серії у війні 2022 року: Г-подібний будинок у святошинському районі Києва де біля під'їзду вигоріли 2 автівки, будинки в Ірпені район СМУ гостомельске шосе/10-лінія біля пчілки.
приклад БПС - будинок на вулиці чорнобильська
приклад 464 серії - будинок на Богатирській, зруйновано 2.5 нижні поверхи підїзду, сходові клітини впали, але будинок не впав.
приклад руйнування 480 серії є у Харкові, там де яма під підїздом та вибито декілька фасадних плит, але будинок стоїть.

  Хомякоид написав:
  Damien написав:
  Хомякоид написав: Да, тут уже неодноразово обсуждалось, самые надежные кирпичные дома с несущими стенами.
Чем толще стены тем лучше.
У меня 60 см. стена.

В лучших традициях пропаганды. "Как всем давно известно..", "Очевиден вывод...", "Несложно догадаться...""
На самом деле - нет. Дома с несущими стенами из кирпича совсем чуть менее опасны чем панельные с точки зрения полного обрушения во время войны. Совсем чуть-чуть.
Монолитно-каркасные практически неуязвимы для обрушения, но в месте попадания квартиру выносит полностью

Была инфо от Зебры с Чернигова, что самые крепкие оказались дома из силикатного кирпича.
Зебра на месте боев, склонен верить.


Бородянка, 5 поверхівки з селікатної цегли, наслідки - повна руйнація по стояку.
ЖК Варшавський, будинки біля ретровіля з панорамними вікнами - рами панорамних вікон цілком повиносило всередину квартир, небезпеки руйнації немає, але в будь-якій кімнаті дуже небезпечно порівняно навіть з хрущовками.
Також є фото, з яких видно що найсильніші руйнації зазнають стіни з пустотілої цегли подввійної висоти та піноблоку.
Доречі якщо хтось знає якої серії 9-поверхівки в Бородянці де приватбанк та трапецеподібні балкони?

  vitaliian написав:Наверное будет верхняя граница отсечения хотелок по метражу, иначе в заявления начнут включать бабушек, двоюродных братьев, любовниц и тд

Вона вже є, писали що компенсувати одному власнику будуть не більше 150кв м.

  vitaliian написав:Для меня первичны потребности человека базовые и все что выше, базовая потребность (с точки зрения экономики) - зарабатывание денег, за деньги потом удовлетворяются большинство остальных потребностей - безопасность, питание, жильё, здоровье, место в обществе, семья, потому что бомжу завести семью сложнее, чем успешному человеку.

Багато жінок виїхали за кордон, частина знайде пару там і не повернеться, шанси завести сім'ю в Україні зменьшилися.
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У Бучі зловили 17-річного Мальчіша-Плохіша. Продався кацапським буржуїнам за "банку варєнья і пачку печєнья" - матеріальну винагороду та привілеї. Разом з орками грабував помешкання. "За даними слідства, у період тимчасової окупації села на території Бучанського району Київської області 17-річний місцевий мешканець добровільно перейшов на бік ворога. Він передавав представникам РФ відомості про мешканців села, магазини та будинки, де можуть зберігатися цінні речі, а також іншу інформацію. За це підозрюваний отримував матеріальну винагороду та привілеї від представників окупаційних військ". https://sud.ua/ru/news/ukraine/235430-v ... gatye-doma
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  _hunter написав:
  ihorkyiv написав:Нова концепція забудови в Україні – як можуть змінитися ціни на нерухомість https://economics.segodnya.ua/ua/econom ... 16230.html
Повертаємося до концепції "хрущиків" тільки підвищеної міцності ?? Чим нижча поверховість, тим невигідніше забудовнику, враховуючи вартість земельних ділянок у Києві. Хоча побачимо. Війна багато чого змінить.

Выгодность _застройщика_ вообще от этажности никак не зависит: свою маржу он в любом случае приплюсует. Этажность "инвесторам" помогает. Но если эти требования законодательно закрепят -- выбора особого и не будет -- только вторичку искать...

Прибуток частіше всього збільшується при збільшенні висотності. Доля земельної ділянки, відкатів, комунікацій - зменшується при збільшенні поверховості (адекватної).
Наприклад. Земельна ділянка коштує 1 млн. дол., а будують 5 поверхівку на 50 квартир. На кожну квартиру 20 куе земельної ділянки приходиться.
А якщо забудовник на цій ділянці влупить висотку аля позняки 4а на 300 квартир - на кожну квартиру буде приходитися 3,3 куе земельної ділянки.

PS тому взагалі не розумію скиглення - в Європі дорого, а у нас дешево - у нас 3-4х поверхові новобудови (якщо такі є) теж будуть дорогими.
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