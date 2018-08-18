Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv написав:Нова концепція забудови в Україні – як можуть змінитися ціни на нерухомість https://economics.segodnya.ua/ua/econom ... 16230.html Повертаємося до концепції "хрущиків" тільки підвищеної міцності ?? Чим нижча поверховість, тим невигідніше забудовнику, враховуючи вартість земельних ділянок у Києві. Хоча побачимо. Війна багато чого змінить.
Выгодность _застройщика_ вообще от этажности никак не зависит: свою маржу он в любом случае приплюсует. Этажность "инвесторам" помогает. Но если эти требования законодательно закрепят -- выбора особого и не будет -- только вторичку искать...
Прибуток частіше всього збільшується при збільшенні висотності. Доля земельної ділянки, відкатів, комунікацій - зменшується при збільшенні поверховості (адекватної). \\\
Ну да: я ровно это же и написал. Доля уменьшается, но эту долю оплачивают "инвесторы" и к марже застройщика она вообще никакого отношения не имеет.
смотрю в инсте рекламу одного рыла, можно арендовать 4к 130+ метров в скайлайне супер пупер ремонт с плинтусами скрытого монтажа, приточной вытяжной, деревяным паркетом и тд квартира + ремонт. думаю 400к минимум вложено а то и пол мульта.
цена 2500, думаю за 1500 аж мигом отдадут. с такими ценами на аренду покупать готовое и делать ремонт смысл отсутствует. тот у кого есть кэш будут арендовать
Олежан написав:цена 2500, думаю за 1500 аж мигом отдадут.
А это история из Кропивницкого
Рієлторка Оксана Слатніцька розповіла, що нині попит перевищує пропозицію в десятки разів. До війни її агенція здавала в оренду дві-три квартири на місяць. У квітні ця кількість обраховується десятками. Вільних квартир у місті практично немає: "До війни, наприклад, однокімнатна квартира коштувала три тисячі гривень, зараз вона коштує чотири, до п’яти. Двокімнатні – з ремонтом, з побутовою технікою, в гарному стані – до війни ми здавали за сім тисяч. Так само ми її здали і зараз, бо провели роботу з клієнтами, і вони оренду не піднімали https://suspilne.media/230976-u-kropivn ... a-tretinu/
комичность ситуации в том что боевые действия от Кропивницкого не так уж и далеко по сравнению с Киевом