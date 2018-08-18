RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9778977997809781

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 09:07

  BIGor написав:
  _hunter написав:
  ihorkyiv написав:Нова концепція забудови в Україні – як можуть змінитися ціни на нерухомість https://economics.segodnya.ua/ua/econom ... 16230.html
Повертаємося до концепції "хрущиків" тільки підвищеної міцності ?? Чим нижча поверховість, тим невигідніше забудовнику, враховуючи вартість земельних ділянок у Києві. Хоча побачимо. Війна багато чого змінить.

Выгодность _застройщика_ вообще от этажности никак не зависит: свою маржу он в любом случае приплюсует. Этажность "инвесторам" помогает. Но если эти требования законодательно закрепят -- выбора особого и не будет -- только вторичку искать...

Прибуток частіше всього збільшується при збільшенні висотності. Доля земельної ділянки, відкатів, комунікацій - зменшується при збільшенні поверховості (адекватної).
\\\

Ну да: я ровно это же и написал. Доля уменьшается, но эту долю оплачивают "инвесторы" и к марже застройщика она вообще никакого отношения не имеет.
_hunter
 
Повідомлень: 6588
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 452 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 11:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

смотрю в инсте рекламу одного рыла, можно арендовать 4к 130+ метров в скайлайне
супер пупер ремонт с плинтусами скрытого монтажа, приточной вытяжной, деревяным паркетом и тд
квартира + ремонт. думаю 400к минимум вложено а то и пол мульта.

цена 2500, думаю за 1500 аж мигом отдадут.
с такими ценами на аренду покупать готовое и делать ремонт смысл отсутствует.
тот у кого есть кэш будут арендовать
Олежан
 
Повідомлень: 635
З нами з: 01.12.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 13:41

  Олежан написав:цена 2500, думаю за 1500 аж мигом отдадут.

А это история из Кропивницкого
Рієлторка Оксана Слатніцька розповіла, що нині попит перевищує пропозицію в десятки разів. До війни її агенція здавала в оренду дві-три квартири на місяць. У квітні ця кількість обраховується десятками. Вільних квартир у місті практично немає: "До війни, наприклад, однокімнатна квартира коштувала три тисячі гривень, зараз вона коштує чотири, до п’яти. Двокімнатні – з ремонтом, з побутовою технікою, в гарному стані – до війни ми здавали за сім тисяч. Так само ми її здали і зараз, бо провели роботу з клієнтами, і вони оренду не піднімали
https://suspilne.media/230976-u-kropivn ... a-tretinu/
комичность ситуации в том что боевые действия к Кропивницкому вдвое ближе, чем к Киеву.

Карта для наглядности
Зображення

Предположения, думают что 1. Киев окупирован 2. в Киеве дорого или 3. в Киев далеко ехать. 4. Ваш вариант
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12521
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1983 раз.
Подякували: 2832 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 15:06

  vitaliian написав:комичность ситуации в том что боевые действия к Кропивницкому вдвое ближе, чем к Киеву.


Предположения, думают что 1. Киев окупирован 2. в Киеве дорого или 3. в Киев далеко ехать. 4. Ваш вариант

Вариант 5 и самый очевидный: в Кропивницкий из Мариуполя, Николаева, Запорожья ехать ближе, чем в Киев. Плюс Кропивницкий является перевалочным НП при движении на ЗУ из Харькова, например.
whois2010
 
Повідомлень: 57
З нами з: 15.11.17
Подякував: 18 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 15:27

vitaliian при чём тут комичность ситуации.Лично вам смешно очень или как.И варианты тут при чём-вы что думаете вы самый умный и продуманный в украине а сотни тысяч беженцев слабоумные идиоты. Спрос именно по Кропивницкому большой и правильно коллега говорит что это из-за того что город как перевалка,никто тут годами не останется жить.На западной Украине на порядок дороже.Люди просто на месяц -два ищут пристанище. В Киев даже местные не едут все пока(Кличко же сказал не спешите).Вот и вся ситуация и ничего комичного в этом нет.
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 872
З нами з: 20.01.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 15:30

  vitaliian написав:
  Олежан написав:цена 2500, думаю за 1500 аж мигом отдадут.

А это история из Кропивницкого
Рієлторка Оксана Слатніцька розповіла, що нині попит перевищує пропозицію в десятки разів. До війни її агенція здавала в оренду дві-три квартири на місяць. У квітні ця кількість обраховується десятками. Вільних квартир у місті практично немає: "До війни, наприклад, однокімнатна квартира коштувала три тисячі гривень, зараз вона коштує чотири, до п’яти. Двокімнатні – з ремонтом, з побутовою технікою, в гарному стані – до війни ми здавали за сім тисяч. Так само ми її здали і зараз, бо провели роботу з клієнтами, і вони оренду не піднімали
https://suspilne.media/230976-u-kropivn ... a-tretinu/
комичность ситуации в том что боевые действия к Кропивницкому вдвое ближе, чем к Киеву.

Карта для наглядности
Зображення

Предположения, думают что 1. Киев окупирован 2. в Киеве дорого или 3. в Киев далеко ехать. 4. Ваш вариант

Ваш вариант про комичность ближе к истине. Анна розразовує на 10 тисяч грн. в Кропивницькому - це в сюжеті програми.. но на эти же деньги в лёгкую можно снять в Киеве, специально промонитрил и на условных Березняках есть много вариантов до 10 кгрн за двушки. Скорее всего в Киеве большое количество инвестиционного жилья, оно же и сыграло не весёлую шутку из-за массового отчаливания. В условном Кропивницком нужен всего лишь небольшой спрос,чтоб цена вышла на многолетний максимум, а вот чтоб в Киеве цена вышла на такой же максимум должны вернуться все,кто до этого выехал и ещё чуть чуть переселенцев.
Востаннє редагувалось hume в Чет 21 кві, 2022 15:41, всього редагувалось 1 раз.
hume
 
Повідомлень: 8486
З нами з: 27.12.12
Подякував: 915 раз.
Подякували: 1699 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 15:40

  konstantin kirovograd написав:vitaliian при чём тут комичность ситуации.Лично вам смешно очень или как.И варианты тут при чём-вы что думаете вы самый умный и продуманный в украине а сотни тысяч беженцев слабоумные идиоты. Спрос именно по Кропивницкому большой и правильно коллега говорит что это из-за того что город как перевалка,никто тут годами не останется жить.На западной Украине на порядок дороже.Люди просто на месяц -два ищут пристанище. В Киев даже местные не едут все пока(Кличко же сказал не спешите).Вот и вся ситуация и ничего комичного в этом нет.

Конечно ничего комичного. Снять за 10 кгрн в Кропивницком при сопоставимых ценах в Киеве могут только от большой нужды или большого ума. Учитывая что линия фронта, с большой долей вероятности, может двинуться в сторону Кривого Рога. Сдана двушка 75 метров в г. Украинка за 8,5 кгрн. Есть кондёр и посудомойка
hume
 
Повідомлень: 8486
З нами з: 27.12.12
Подякував: 915 раз.
Подякували: 1699 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 15:53

  konstantin kirovograd написав:vitaliian при чём тут комичность ситуации.Лично вам смешно очень или как.И
вам надо успокоится, про то что ситуация не смешная я пишу на этой ветке давно. Сколько бы вы меня не пнули за слово "комичность", война от этого не закончится.
  hume написав:Учитывая что линия фронта, с большой долей вероятности, может двинуться в сторону Кривого Рога.
к счастью на форуме ещё есть люди, понимающие что я этим хотел сказать. Вчера звонили знакомые из Кр.рога говорят Марьинку обстреляли, собираются эвакуироваться. Кропивницкий не рассматривают.
  hume написав:. В условном Кропивницком нужен всего лишь небольшой спрос,чтоб цена вышла на многолетний максимум, а вот чтоб в Киеве цена вышла на такой же максимум должны вернуться все,кто до этого выехал и ещё чуть чуть переселенцев.
то же самое будет с ценами на недвижимость после войны, в маленьких городках рынок маленький, и доп.спрос на 500 квартир отправит цены в космос, имхо разумнее ехать туда, где предложение жилья больше.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12521
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1983 раз.
Подякували: 2832 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 16:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Конечно ничего комичного. Снять за 10 кгрн в Кропивницком при сопоставимых ценах в Киеве могут только от большой нужды или большого ума. Учитывая что линия фронта, с большой долей вероятности, может двинуться в сторону Кривого Рога. Сдана двушка 75 метров в г. Украинка за 8,5 кгрн. Есть кондёр и посудомойка

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/2-h- ... 8b927996fb Двушка за 3000. Приватне оголошення від людини зі старою регістрацією та олх доставками. Не схоже на фейк.
Мене теж дивують низькі ціни у столиці в порівнянні з ЗУ, чи Кропивницьким.
Люди мабуть думають, що в Кийові ще опасно. В Кропивницькому вони хочуть пересидіти декілька тижнів, потім сподіваються додому. Подобово орендувати у Кийові було би дорожче. Більшість орендодавців фіксують низьку ціну на пару місяців, а потім по ринку.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8786
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1989 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 17:15

  Vlad442 написав:Люди мабуть думають, що в Кийові ще опасно.


Людям дозволили 1-2 роки жити і працювати у Європах, включено іноземним студентам з України. Біженці розповідають, що крім наших жінок і дітей, там купа мусульман з братами, які кажуть, що вони навчалися в Україні, а ще великі циганські сім'ї.
Навіщо всій цій когорті повертатися у Київ і знімати житло, працювати, вчитися, якщо їм у Європі гарантовані на 1-2 роки законне перебування і можливість працювати, ще й обіцяють продовжити. Багато людей скористається цією можливістю, щоб не повертатися. Бо безвіз, який був раніше, все одно вимагав періодично сюди в Україну повертатися.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11163
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1660 раз.
Подякували: 2426 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 9778977997809781
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2198, 2199, 2200
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21990 6203420
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 кві, 2022 16:52
ihorkyiv
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 99, 100, 101
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1008 2160488
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2022 18:12
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34379
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (1727)
21.04.2022 18:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.