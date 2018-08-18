Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv написав:Нова концепція забудови в Україні – як можуть змінитися ціни на нерухомість https://economics.segodnya.ua/ua/econom ... 16230.html Повертаємося до концепції "хрущиків" тільки підвищеної міцності ?? Чим нижча поверховість, тим невигідніше забудовнику, враховуючи вартість земельних ділянок у Києві. Хоча побачимо. Війна багато чого змінить.
Выгодность _застройщика_ вообще от этажности никак не зависит: свою маржу он в любом случае приплюсует. Этажность "инвесторам" помогает. Но если эти требования законодательно закрепят -- выбора особого и не будет -- только вторичку искать...
Прибуток частіше всього збільшується при збільшенні висотності. Доля земельної ділянки, відкатів, комунікацій - зменшується при збільшенні поверховості (адекватної). \\\
Ну да: я ровно это же и написал. Доля уменьшается, но эту долю оплачивают "инвесторы" и к марже застройщика она вообще никакого отношения не имеет.
смотрю в инсте рекламу одного рыла, можно арендовать 4к 130+ метров в скайлайне супер пупер ремонт с плинтусами скрытого монтажа, приточной вытяжной, деревяным паркетом и тд квартира + ремонт. думаю 400к минимум вложено а то и пол мульта.
цена 2500, думаю за 1500 аж мигом отдадут. с такими ценами на аренду покупать готовое и делать ремонт смысл отсутствует. тот у кого есть кэш будут арендовать
Олежан написав:цена 2500, думаю за 1500 аж мигом отдадут.
А это история из Кропивницкого
Рієлторка Оксана Слатніцька розповіла, що нині попит перевищує пропозицію в десятки разів. До війни її агенція здавала в оренду дві-три квартири на місяць. У квітні ця кількість обраховується десятками. Вільних квартир у місті практично немає: "До війни, наприклад, однокімнатна квартира коштувала три тисячі гривень, зараз вона коштує чотири, до п’яти. Двокімнатні – з ремонтом, з побутовою технікою, в гарному стані – до війни ми здавали за сім тисяч. Так само ми її здали і зараз, бо провели роботу з клієнтами, і вони оренду не піднімали https://suspilne.media/230976-u-kropivn ... a-tretinu/
комичность ситуации в том что боевые действия к Кропивницкому вдвое ближе, чем к Киеву.
Карта для наглядности
Предположения, думают что 1. Киев окупирован 2. в Киеве дорого или 3. в Киев далеко ехать. 4. Ваш вариант
vitaliian при чём тут комичность ситуации.Лично вам смешно очень или как.И варианты тут при чём-вы что думаете вы самый умный и продуманный в украине а сотни тысяч беженцев слабоумные идиоты. Спрос именно по Кропивницкому большой и правильно коллега говорит что это из-за того что город как перевалка,никто тут годами не останется жить.На западной Украине на порядок дороже.Люди просто на месяц -два ищут пристанище. В Киев даже местные не едут все пока(Кличко же сказал не спешите).Вот и вся ситуация и ничего комичного в этом нет.
Олежан написав:цена 2500, думаю за 1500 аж мигом отдадут.
А это история из Кропивницкого
Рієлторка Оксана Слатніцька розповіла, що нині попит перевищує пропозицію в десятки разів. До війни її агенція здавала в оренду дві-три квартири на місяць. У квітні ця кількість обраховується десятками. Вільних квартир у місті практично немає: "До війни, наприклад, однокімнатна квартира коштувала три тисячі гривень, зараз вона коштує чотири, до п’яти. Двокімнатні – з ремонтом, з побутовою технікою, в гарному стані – до війни ми здавали за сім тисяч. Так само ми її здали і зараз, бо провели роботу з клієнтами, і вони оренду не піднімали https://suspilne.media/230976-u-kropivn ... a-tretinu/
комичность ситуации в том что боевые действия к Кропивницкому вдвое ближе, чем к Киеву.
Карта для наглядности
Предположения, думают что 1. Киев окупирован 2. в Киеве дорого или 3. в Киев далеко ехать. 4. Ваш вариант
Ваш вариант про комичность ближе к истине. Анна розразовує на 10 тисяч грн. в Кропивницькому - це в сюжеті програми.. но на эти же деньги в лёгкую можно снять в Киеве, специально промонитрил и на условных Березняках есть много вариантов до 10 кгрн за двушки. Скорее всего в Киеве большое количество инвестиционного жилья, оно же и сыграло не весёлую шутку из-за массового отчаливания. В условном Кропивницком нужен всего лишь небольшой спрос,чтоб цена вышла на многолетний максимум, а вот чтоб в Киеве цена вышла на такой же максимум должны вернуться все,кто до этого выехал и ещё чуть чуть переселенцев.
Востаннє редагувалось hume в Чет 21 кві, 2022 15:41, всього редагувалось 1 раз.
konstantin kirovograd написав:vitaliian при чём тут комичность ситуации.Лично вам смешно очень или как.И варианты тут при чём-вы что думаете вы самый умный и продуманный в украине а сотни тысяч беженцев слабоумные идиоты. Спрос именно по Кропивницкому большой и правильно коллега говорит что это из-за того что город как перевалка,никто тут годами не останется жить.На западной Украине на порядок дороже.Люди просто на месяц -два ищут пристанище. В Киев даже местные не едут все пока(Кличко же сказал не спешите).Вот и вся ситуация и ничего комичного в этом нет.
Конечно ничего комичного. Снять за 10 кгрн в Кропивницком при сопоставимых ценах в Киеве могут только от большой нужды или большого ума. Учитывая что линия фронта, с большой долей вероятности, может двинуться в сторону Кривого Рога. Сдана двушка 75 метров в г. Украинка за 8,5 кгрн. Есть кондёр и посудомойка
konstantin kirovograd написав:vitaliian при чём тут комичность ситуации.Лично вам смешно очень или как.И
вам надо успокоится, про то что ситуация не смешная я пишу на этой ветке давно. Сколько бы вы меня не пнули за слово "комичность", война от этого не закончится.
hume написав:Учитывая что линия фронта, с большой долей вероятности, может двинуться в сторону Кривого Рога.
к счастью на форуме ещё есть люди, понимающие что я этим хотел сказать. Вчера звонили знакомые из Кр.рога говорят Марьинку обстреляли, собираются эвакуироваться. Кропивницкий не рассматривают.
hume написав:. В условном Кропивницком нужен всего лишь небольшой спрос,чтоб цена вышла на многолетний максимум, а вот чтоб в Киеве цена вышла на такой же максимум должны вернуться все,кто до этого выехал и ещё чуть чуть переселенцев.
то же самое будет с ценами на недвижимость после войны, в маленьких городках рынок маленький, и доп.спрос на 500 квартир отправит цены в космос, имхо разумнее ехать туда, где предложение жилья больше.
hume написав:Конечно ничего комичного. Снять за 10 кгрн в Кропивницком при сопоставимых ценах в Киеве могут только от большой нужды или большого ума. Учитывая что линия фронта, с большой долей вероятности, может двинуться в сторону Кривого Рога. Сдана двушка 75 метров в г. Украинка за 8,5 кгрн. Есть кондёр и посудомойка
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/2-h- ... 8b927996fb Двушка за 3000. Приватне оголошення від людини зі старою регістрацією та олх доставками. Не схоже на фейк. Мене теж дивують низькі ціни у столиці в порівнянні з ЗУ, чи Кропивницьким. Люди мабуть думають, що в Кийові ще опасно. В Кропивницькому вони хочуть пересидіти декілька тижнів, потім сподіваються додому. Подобово орендувати у Кийові було би дорожче. Більшість орендодавців фіксують низьку ціну на пару місяців, а потім по ринку.
Vlad442 написав:Люди мабуть думають, що в Кийові ще опасно.
Людям дозволили 1-2 роки жити і працювати у Європах, включено іноземним студентам з України. Біженці розповідають, що крім наших жінок і дітей, там купа мусульман з братами, які кажуть, що вони навчалися в Україні, а ще великі циганські сім'ї. Навіщо всій цій когорті повертатися у Київ і знімати житло, працювати, вчитися, якщо їм у Європі гарантовані на 1-2 роки законне перебування і можливість працювати, ще й обіцяють продовжити. Багато людей скористається цією можливістю, щоб не повертатися. Бо безвіз, який був раніше, все одно вимагав періодично сюди в Україну повертатися.