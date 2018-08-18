там бассейны без воды
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 кві, 2022 17:34
там бассейны без воды
Додано: Чет 21 кві, 2022 17:49
Річ не в цьому, а у перекосі ставок оренди в межах України.
До того що хтось не повернеться, будуть і таки, але більшість тут жила не так погано, щоб там робити за копійки. Не будемо забувати, що мільйони робочих місць водночас там не з'являться, і, головне, не будемо забувати, що більшість живе зараз на шару. Коли вони почнуть платити ринкові ставки оренди у Європі, їх фінансовий баланс зразу стане від'ємним.
Додано: Чет 21 кві, 2022 17:54
После всего увиденного и прожитого за последние два месяца нужно быть очень серьёзным оптимистом, чтоб расчитывать на " сможем переждать несколько недель и вернуться домой".
Киевские риелтиоры продавливают клиентов вниз, но здесь скорее, чтоб быстрее скинуть и забрать комиссию (разница пятидесяти процентной комиссии не сильно велика). Один вообще хозяйку пытался продавить на 50% от довоенной цены, и это за очень ликвидную однушку. Сдавалась за 19, а рыло предложило 10. говорит рынок )
По личным наблюлениям складывается ощущение, что работы риелторам сейчас хватает
Востаннє редагувалось hume в Чет 21 кві, 2022 18:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 21 кві, 2022 18:10
Я не исключаю хамского поведения от наших переселенцев (уже даже лично слышал, как в Германии в очереди за беплатными детскими рюкзаками, с набором канцтоваров для школы, наши чуть ли не подрались).
Но, когда смотришь на дату публикации видео становится понятно что без "мышебратьев"не обошлось, либо просто соплеменники решили "хайпануть" для количества просмотров. 4 марта дата публикации. 24 начался массовыё выезд. Месяц февраль - короткий. То есть за неполную неделю нужно было успеть свалить, доехать до молдавии, устроиться в школу, заипать местных условным бассеином, чтоб к 4 марта отснять видео.
Зато в камментах такие душевные посты как беженцы из днр со слезами на глазах благодарят местных в республике башкирия
Додано: Чет 21 кві, 2022 18:32
Этот вброс на ЖЖшке появился в начале марта у одного кремлеблогера.
Додано: Чет 21 кві, 2022 18:54
Идея - как расселить переселенцев
Хелоу, коллеги. Есть среди вас кто-то, кто может передать идею. Мой колхоз захлебывается от беженцев, жалко, не передать
Нужна легкая быстрая процедура перевода нежилых помещений в жилые. Может через даби или как нибудь, БЫСТРО.
Еще до войны интересовалась - есть нежилой кусок на втором этаже, идеально под жилье, - перевод в жилое не менее 8 месяцев, цена от 10шт баксов.
Спрос на нежилое сейчас минимален, представьте сколько людей можно расселить на этих площадях!
еще вдогонку, представьте строить сейчас с ценой на стройматериалы (кто интересовался - это лютый треш), плюс время на построить и пр.
зы: разшарьте плиз, не пользуюсь соцсетями
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