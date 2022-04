Додано: Чет 21 кві, 2022 19:29

vhata написав: Хелоу, коллеги. Есть среди вас кто-то, кто может передать идею. Мой колхоз захлебывается от беженцев, жалко, не передать

Нужна легкая быстрая процедура перевода нежилых помещений в жилые. Может через даби или как нибудь, БЫСТРО.

Еще до войны интересовалась - есть нежилой кусок на втором этаже, идеально под жилье, - перевод в жилое не менее 8 месяцев, цена от 10шт баксов.

Спрос на нежилое сейчас минимален, представьте сколько людей можно расселить на этих площадях!

еще вдогонку, представьте строить сейчас с ценой на стройматериалы (кто интересовался - это лютый треш), плюс время на построить и пр.



зы: разшарьте плиз, не пользуюсь соцсетями Хелоу, коллеги. Есть среди вас кто-то, кто может передать идею. Мой колхоз захлебывается от беженцев, жалко, не передатьЕще до войны интересовалась - есть нежилой кусок на втором этаже, идеально под жилье, - перевод в жилое не менее 8 месяцев, цена от 10шт баксов.Спрос на нежилое сейчас минимален,еще вдогонку, представьте строить сейчас с ценой на стройматериалы (кто интересовался - это лютый треш), плюс время на построить и пр.зы: разшарьте плиз, не пользуюсь соцсетями

Идеально Вам связаться с центральным городом своей области. Все области на сегодня связаны с волонтёрами. Перевод в жилое максимально быстро они наряд ли пойдут, но какие-то компенсации за переселенцев могут организовать, как минимум коммунальные. А волонтерский состав творит чудеса вообще. Вопрос там жилое состояние сколько вообще обойдется. И как далеко это в поле, детей, людей кормить и выпускать в магазины надо, а не завезти на ферму in the middle of nowhere