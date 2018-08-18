Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Люди мабуть думають, що в Кийові ще опасно.
Людям дозволили 1-2 роки жити і працювати у Європах, включено іноземним студентам з України. Біженці розповідають, що крім наших жінок і дітей, там купа мусульман з братами, які кажуть, що вони навчалися в Україні, а ще великі циганські сім'ї. Навіщо всій цій когорті повертатися у Київ і знімати житло, працювати, вчитися, якщо їм у Європі гарантовані на 1-2 роки законне перебування і можливість працювати, ще й обіцяють продовжити. Багато людей скористається цією можливістю, щоб не повертатися. Бо безвіз, який був раніше, все одно вимагав періодично сюди в Україну повертатися.
Річ не в цьому, а у перекосі ставок оренди в межах України.
До того що хтось не повернеться, будуть і таки, але більшість тут жила не так погано, щоб там робити за копійки. Не будемо забувати, що мільйони робочих місць водночас там не з'являться, і, головне, не будемо забувати, що більшість живе зараз на шару. Коли вони почнуть платити ринкові ставки оренди у Європі, їх фінансовий баланс зразу стане від'ємним.
Vlad442 написав: В Кропивницькому вони хочуть пересидіти декілька тижнів, потім сподіваються додому. Подобово орендувати у Кийові було би дорожче. Більшість орендодавців фіксують низьку ціну на пару місяців, а потім по ринку.
После всего увиденного и прожитого за последние два месяца нужно быть очень серьёзным оптимистом, чтоб расчитывать на " сможем переждать несколько недель и вернуться домой".
Киевские риелтиоры продавливают клиентов вниз, но здесь скорее, чтоб быстрее скинуть и забрать комиссию (разница пятидесяти процентной комиссии не сильно велика). Один вообще хозяйку пытался продавить на 50% от довоенной цены, и это за очень ликвидную однушку. Сдавалась за 19, а рыло предложило 10. говорит рынок )
По личным наблюлениям складывается ощущение, что работы риелторам сейчас хватает
Востаннє редагувалось hume в Чет 21 кві, 2022 18:31, всього редагувалось 1 раз.
Я не исключаю хамского поведения от наших переселенцев (уже даже лично слышал, как в Германии в очереди за беплатными детскими рюкзаками, с набором канцтоваров для школы, наши чуть ли не подрались). Но, когда смотришь на дату публикации видео становится понятно что без "мышебратьев"не обошлось, либо просто соплеменники решили "хайпануть" для количества просмотров. 4 марта дата публикации. 24 начался массовыё выезд. Месяц февраль - короткий. То есть за неполную неделю нужно было успеть свалить, доехать до молдавии, устроиться в школу, заипать местных условным бассеином, чтоб к 4 марта отснять видео.
Зато в камментах такие душевные посты как беженцы из днр со слезами на глазах благодарят местных в республике башкирия
Я не исключаю хамского поведения от наших переселенцев (уже даже лично слышал, как в Германии в очереди за беплатными детскими рюкзаками, с набором канцтоваров для школы, наши чуть ли не подрались). Но, когда смотришь на дату публикации видео становится понятно что без "мышебратьев"не обошлось, либо просто соплеменники решили "хайпануть" для количества просмотров. 4 марта дата публикации. 24 начался массовыё выезд. Месяц февраль - короткий. То есть за неполную неделю нужно было успеть свалить, доехать до молдавии, устроиться в школу, заипать местных условным бассеином, чтоб к 4 марта отснять видео.
Зато в камментах такие душевные посты как беженцы из днр со слезами на глазах благодарят местных в республике башкирия
Этот вброс на ЖЖшке появился в начале марта у одного кремлеблогера.
Хелоу, коллеги. Есть среди вас кто-то, кто может передать идею. Мой колхоз захлебывается от беженцев, жалко, не передать Нужна легкая быстрая процедура перевода нежилых помещений в жилые. Может через даби или как нибудь, БЫСТРО. Еще до войны интересовалась - есть нежилой кусок на втором этаже, идеально под жилье, - перевод в жилое не менее 8 месяцев, цена от 10шт баксов. Спрос на нежилое сейчас минимален, представьте сколько людей можно расселить на этих площадях! еще вдогонку, представьте строить сейчас с ценой на стройматериалы (кто интересовался - это лютый треш), плюс время на построить и пр.
vhata написав:... беженцев, жалко, не передать Нужна легкая быстрая процедура перевода нежилых помещений в жилые. Может через даби или как нибудь, БЫСТРО. ..................... представьте сколько людей можно расселить на этих площадях! .
А если это будет по документам нежилое помещение, то беженцы от этого будут страдать? По-моему, им пофиг что там по документам.
Другими словами, есть задача под шумок сделать то, на что раньше нужно было много времени и денег?
vhata написав:Хелоу, коллеги. Есть среди вас кто-то, кто может передать идею. Мой колхоз захлебывается от беженцев, жалко, не передать Нужна легкая быстрая процедура перевода нежилых помещений в жилые. Может через даби или как нибудь, БЫСТРО. Еще до войны интересовалась - есть нежилой кусок на втором этаже, идеально под жилье, - перевод в жилое не менее 8 месяцев, цена от 10шт баксов. Спрос на нежилое сейчас минимален, представьте сколько людей можно расселить на этих площадях! еще вдогонку, представьте строить сейчас с ценой на стройматериалы (кто интересовался - это лютый треш), плюс время на построить и пр.
зы: разшарьте плиз, не пользуюсь соцсетями
Идеально Вам связаться с центральным городом своей области. Все области на сегодня связаны с волонтёрами. Перевод в жилое максимально быстро они наряд ли пойдут, но какие-то компенсации за переселенцев могут организовать, как минимум коммунальные. А волонтерский состав творит чудеса вообще. Вопрос там жилое состояние сколько вообще обойдется. И как далеко это в поле, детей, людей кормить и выпускать в магазины надо, а не завезти на ферму in the middle of nowhere
vhata написав:Хелоу, коллеги. Есть среди вас кто-то, кто может передать идею. Мой колхоз захлебывается от беженцев, жалко, не передать Нужна легкая быстрая процедура перевода нежилых помещений в жилые. Может через даби или как нибудь, БЫСТРО. Еще до войны интересовалась - есть нежилой кусок на втором этаже, идеально под жилье, - перевод в жилое не менее 8 месяцев, цена от 10шт баксов. Спрос на нежилое сейчас минимален, представьте сколько людей можно расселить на этих площадях! еще вдогонку, представьте строить сейчас с ценой на стройматериалы (кто интересовался - это лютый треш), плюс время на построить и пр.
зы: разшарьте плиз, не пользуюсь соцсетями
Непонятно для чего его переводить? беженцам не пох ли где жить, был бы минимальный комфорт и тепло, чтоб на первое время было где прийти в себя и понять куда двиаться дальше. Или вы хотите перевести в жилое, чтоб на будущее отопление вывести из категории н\ж фонда, да и в принципе перевести на будущее в жильё
stm написав:Идеально Вам связаться с центральным городом своей области. Все области на сегодня связаны с волонтёрами. Перевод в жилое максимально быстро они наряд ли пойдут, но какие-то компенсации за переселенцев могут организовать, как минимум коммунальные. А волонтерский состав творит чудеса вообще. Вопрос там жилое состояние сколько вообще обойдется. И как далеко это в поле, детей, людей кормить и выпускать в магазины надо, а не завезти на ферму in the middle of nowhere
я живу в "центральном городе" ) речь не о том, что бы расселять СЕЙЧАС. Говорят о мобильных домиках и пр стройки на "потом". Аренда - мой бизнес, и то, что видят мои глаза сейчас, это просто ужас. Людей жалко. Война когда то закончится, Бог даст - и что дальше? Куда эти тысячи семей деть?