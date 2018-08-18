RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9780978197829783>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 17:34

  Zebra написав:якщо їм у Європі гарантовані на 1-2 роки законне перебування і можливість працювати
там бассейны без воды
https://youtu.be/PSYznXzRm6E
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12523
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1983 раз.
Подякували: 2832 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 17:49

  Zebra написав:
  Vlad442 написав:Люди мабуть думають, що в Кийові ще опасно.


Людям дозволили 1-2 роки жити і працювати у Європах, включено іноземним студентам з України. Біженці розповідають, що крім наших жінок і дітей, там купа мусульман з братами, які кажуть, що вони навчалися в Україні, а ще великі циганські сім'ї.
Навіщо всій цій когорті повертатися у Київ і знімати житло, працювати, вчитися, якщо їм у Європі гарантовані на 1-2 роки законне перебування і можливість працювати, ще й обіцяють продовжити. Багато людей скористається цією можливістю, щоб не повертатися. Бо безвіз, який був раніше, все одно вимагав періодично сюди в Україну повертатися.

Річ не в цьому, а у перекосі ставок оренди в межах України.

До того що хтось не повернеться, будуть і таки, але більшість тут жила не так погано, щоб там робити за копійки. Не будемо забувати, що мільйони робочих місць водночас там не з'являться, і, головне, не будемо забувати, що більшість живе зараз на шару. Коли вони почнуть платити ринкові ставки оренди у Європі, їх фінансовий баланс зразу стане від'ємним.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8789
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1989 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 17:54

  Vlad442 написав: В Кропивницькому вони хочуть пересидіти декілька тижнів, потім сподіваються додому. Подобово орендувати у Кийові було би дорожче. Більшість орендодавців фіксують низьку ціну на пару місяців, а потім по ринку.
После всего увиденного и прожитого за последние два месяца нужно быть очень серьёзным оптимистом, чтоб расчитывать на " сможем переждать несколько недель и вернуться домой".



Киевские риелтиоры продавливают клиентов вниз, но здесь скорее, чтоб быстрее скинуть и забрать комиссию (разница пятидесяти процентной комиссии не сильно велика). Один вообще хозяйку пытался продавить на 50% от довоенной цены, и это за очень ликвидную однушку. Сдавалась за 19, а рыло предложило 10. говорит рынок )

По личным наблюлениям складывается ощущение, что работы риелторам сейчас хватает
Востаннє редагувалось hume в Чет 21 кві, 2022 18:31, всього редагувалось 1 раз.
hume
 
Повідомлень: 8491
З нами з: 27.12.12
Подякував: 915 раз.
Подякували: 1699 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 18:10

  vitaliian написав:
  Zebra написав:якщо їм у Європі гарантовані на 1-2 роки законне перебування і можливість працювати
там бассейны без воды
https://youtu.be/PSYznXzRm6E

Я не исключаю хамского поведения от наших переселенцев (уже даже лично слышал, как в Германии в очереди за беплатными детскими рюкзаками, с набором канцтоваров для школы, наши чуть ли не подрались).
Но, когда смотришь на дату публикации видео становится понятно что без "мышебратьев"не обошлось, либо просто соплеменники решили "хайпануть" для количества просмотров. 4 марта дата публикации. 24 начался массовыё выезд. Месяц февраль - короткий. То есть за неполную неделю нужно было успеть свалить, доехать до молдавии, устроиться в школу, заипать местных условным бассеином, чтоб к 4 марта отснять видео.

Зато в камментах такие душевные посты как беженцы из днр со слезами на глазах благодарят местных в республике башкирия
hume
 
Повідомлень: 8491
З нами з: 27.12.12
Подякував: 915 раз.
Подякували: 1699 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 18:32

  hume написав:
  vitaliian написав:
  Zebra написав:якщо їм у Європі гарантовані на 1-2 роки законне перебування і можливість працювати
там бассейны без воды
https://youtu.be/PSYznXzRm6E

Я не исключаю хамского поведения от наших переселенцев (уже даже лично слышал, как в Германии в очереди за беплатными детскими рюкзаками, с набором канцтоваров для школы, наши чуть ли не подрались).
Но, когда смотришь на дату публикации видео становится понятно что без "мышебратьев"не обошлось, либо просто соплеменники решили "хайпануть" для количества просмотров. 4 марта дата публикации. 24 начался массовыё выезд. Месяц февраль - короткий. То есть за неполную неделю нужно было успеть свалить, доехать до молдавии, устроиться в школу, заипать местных условным бассеином, чтоб к 4 марта отснять видео.

Зато в камментах такие душевные посты как беженцы из днр со слезами на глазах благодарят местных в республике башкирия

Этот вброс на ЖЖшке появился в начале марта у одного кремлеблогера.
Bolt
 
Повідомлень: 1088
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 18:54

Идея - как расселить переселенцев

Хелоу, коллеги. Есть среди вас кто-то, кто может передать идею. Мой колхоз захлебывается от беженцев, жалко, не передать :(
Нужна легкая быстрая процедура перевода нежилых помещений в жилые. Может через даби или как нибудь, БЫСТРО.
Еще до войны интересовалась - есть нежилой кусок на втором этаже, идеально под жилье, - перевод в жилое не менее 8 месяцев, цена от 10шт баксов.
Спрос на нежилое сейчас минимален, представьте сколько людей можно расселить на этих площадях!
еще вдогонку, представьте строить сейчас с ценой на стройматериалы (кто интересовался - это лютый треш), плюс время на построить и пр.

зы: разшарьте плиз, не пользуюсь соцсетями
vhata
Аватар користувача
 
Повідомлень: 450
З нами з: 06.05.18
Подякував: 160 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 19:25

  vhata написав:... беженцев, жалко, не передать :(
Нужна легкая быстрая процедура перевода нежилых помещений в жилые. Может через даби или как нибудь, БЫСТРО.
..................... представьте сколько людей можно расселить на этих площадях!
.

А если это будет по документам нежилое помещение, то беженцы от этого будут страдать? По-моему, им пофиг что там по документам.

Другими словами, есть задача под шумок сделать то, на что раньше нужно было много времени и денег?
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 643
З нами з: 28.04.20
Подякував: 389 раз.
Подякували: 456 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 19:29

  vhata написав:Хелоу, коллеги. Есть среди вас кто-то, кто может передать идею. Мой колхоз захлебывается от беженцев, жалко, не передать :(
Нужна легкая быстрая процедура перевода нежилых помещений в жилые. Может через даби или как нибудь, БЫСТРО.
Еще до войны интересовалась - есть нежилой кусок на втором этаже, идеально под жилье, - перевод в жилое не менее 8 месяцев, цена от 10шт баксов.
Спрос на нежилое сейчас минимален, представьте сколько людей можно расселить на этих площадях!
еще вдогонку, представьте строить сейчас с ценой на стройматериалы (кто интересовался - это лютый треш), плюс время на построить и пр.

зы: разшарьте плиз, не пользуюсь соцсетями

Идеально Вам связаться с центральным городом своей области. Все области на сегодня связаны с волонтёрами. Перевод в жилое максимально быстро они наряд ли пойдут, но какие-то компенсации за переселенцев могут организовать, как минимум коммунальные. А волонтерский состав творит чудеса вообще. Вопрос там жилое состояние сколько вообще обойдется. И как далеко это в поле, детей, людей кормить и выпускать в магазины надо, а не завезти на ферму in the middle of nowhere :)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3403
З нами з: 04.03.15
Подякував: 71 раз.
Подякували: 565 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 19:47

  vhata написав:Хелоу, коллеги. Есть среди вас кто-то, кто может передать идею. Мой колхоз захлебывается от беженцев, жалко, не передать :(
Нужна легкая быстрая процедура перевода нежилых помещений в жилые. Может через даби или как нибудь, БЫСТРО.
Еще до войны интересовалась - есть нежилой кусок на втором этаже, идеально под жилье, - перевод в жилое не менее 8 месяцев, цена от 10шт баксов.
Спрос на нежилое сейчас минимален, представьте сколько людей можно расселить на этих площадях!
еще вдогонку, представьте строить сейчас с ценой на стройматериалы (кто интересовался - это лютый треш), плюс время на построить и пр.

зы: разшарьте плиз, не пользуюсь соцсетями

Непонятно для чего его переводить? беженцам не пох ли где жить, был бы минимальный комфорт и тепло, чтоб на первое время было где прийти в себя и понять куда двиаться дальше. Или вы хотите перевести в жилое, чтоб на будущее отопление вывести из категории н\ж фонда, да и в принципе перевести на будущее в жильё

АПД
меня опередили
hume
 
Повідомлень: 8491
З нами з: 27.12.12
Подякував: 915 раз.
Подякували: 1699 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 19:51

  stm написав:Идеально Вам связаться с центральным городом своей области. Все области на сегодня связаны с волонтёрами. Перевод в жилое максимально быстро они наряд ли пойдут, но какие-то компенсации за переселенцев могут организовать, как минимум коммунальные. А волонтерский состав творит чудеса вообще. Вопрос там жилое состояние сколько вообще обойдется. И как далеко это в поле, детей, людей кормить и выпускать в магазины надо, а не завезти на ферму in the middle of nowhere :)

я живу в "центральном городе" ) речь не о том, что бы расселять СЕЙЧАС. Говорят о мобильных домиках и пр стройки на "потом".
Аренда - мой бизнес, и то, что видят мои глаза сейчас, это просто ужас. Людей жалко. Война когда то закончится, Бог даст - и что дальше? Куда эти тысячи семей деть?
vhata
Аватар користувача
 
Повідомлень: 450
З нами з: 06.05.18
Подякував: 160 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9780978197829783>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vhata і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2198, 2199, 2200
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21993 6203782
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 кві, 2022 18:18
Vadim_
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 99, 100, 101
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1008 2160501
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2022 18:12
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34379
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (2368)
21.04.2022 21:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.