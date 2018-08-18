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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 кві, 2022 19:55
hume написав:
Непонятно для чего его переводить? беженцам не пох ли где жить, был бы минимальный комфорт и тепло, чтоб на первое время было где прийти в себя и понять куда двиаться дальше. Или вы хотите перевести в жилое, чтоб на будущее отопление вывести из категории н\ж фонда, да и в принципе перевести на будущее в жильё
АПД
меня опередили
я не про "сейчас". Где жить людям?! (у меня все здано нежилое, 28 тыс за 140м2 за тепло в марте)
Сейчас не вопрос МОЙ, вопрос людям где жить
?!
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vhata
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Додано: Чет 21 кві, 2022 19:58
vhata написав:
[! (у меня все здано нежилое, 28 тыс за 140м2 за тепло в марте)
Сейчас не вопрос МОЙ, вопрос людям где жить
?!
28 кгрн это цена аренды, или отопления?
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hume
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Додано: Чет 21 кві, 2022 19:59
Damien написав:
Другими словами, есть задача под шумок сделать то, на что раньше нужно было много времени и денег?
я эту задачу при желании и так решу при необходимости. У меня сейчас живут СЕМЬИ
Харькова, Краматорска, приехали без ничего
. Не дай Бог бахнет их их жилье, что им делать?
Люди, кто этого не видел, никогда не поймет.
Востаннє редагувалось vhata
в Чет 21 кві, 2022 20:01, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 21 кві, 2022 20:00
hume написав: vhata написав:
[! (у меня все здано нежилое, 28 тыс за 140м2 за тепло в марте)
Сейчас не вопрос МОЙ, вопрос людям где жить
?!
28 кгрн это цена аренды, или отопления?
только отопления, скрин могу сбросить
Люди, у меня не эконом сегмент аренда, обычный бизнес класс. Люди имеющие недвигу в центре Харькова, на модной машине и с деньгами на вопрос - у вас есть что то - постельное, полотенца, посуда... (никогда не сдавала на короткие сроки у меня в квартирах такого нет), просто говорят - извините, у нас ничего нет... Что им делать, если не станет их жилья. Это просто не передать(
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Додано: Чет 21 кві, 2022 20:24
Самое печальное,что таких историй тысячи. Люди уезжали вообще без ничего, самим бы ноги унести и детей успеть вывезти.
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Додано: Чет 21 кві, 2022 20:27
vhata
Нежитлове приміщення це пусті стіни, офіс, склад, СТО, магазин чи що воно таке? Всеодно треба переобладнання, а це означає робити ремонт, хоча б мінімальний, меблі та побутова техніка. Цей опалювальний сезон закінчився, до наступного є півроку для вирішення питання з переводом в житловий фонд. Ви зможете зробити переобладнання/ремонт швидше?
Якщо у клієнти з грошима то вони можуть піти до найближчого магазину і купити білизну, посуд, та все що треба. Якщо ні - купіть на olx або секонді щось б/у що не шкода втратити.
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Додано: Чет 21 кві, 2022 20:40
vhata написав:
Люди, у меня не эконом сегмент аренда, обычный бизнес класс. Люди имеющие недвигу в центре Харькова, на модной машине и с деньгами на вопрос - у вас есть что то - постельное, полотенца, посуда... (никогда не сдавала на короткие сроки у меня в квартирах такого нет), просто говорят - извините, у нас ничего нет... Что им делать, если не станет их жилья. Это просто не передать(
Гонить їх. Житло у центрі (непошкоджене), модна машина... - вспенен можуть платити ринкову оренду. Знайдіть справжніх біженців з Північної Салтівці зі зруйнованою квартирой. Зараз звертаються за допомогой усі, але справжньої допомоги потребуют одиниці. Не витрачайте ресурси на халявщиків.
Перечитав та зрозумів, що вони винаймають бізнес-класс. Тоді ОК.
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Vlad442
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