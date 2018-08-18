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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 19:55

  hume написав:Непонятно для чего его переводить? беженцам не пох ли где жить, был бы минимальный комфорт и тепло, чтоб на первое время было где прийти в себя и понять куда двиаться дальше. Или вы хотите перевести в жилое, чтоб на будущее отопление вывести из категории н\ж фонда, да и в принципе перевести на будущее в жильё

АПД
меня опередили
я не про "сейчас". Где жить людям?! (у меня все здано нежилое, 28 тыс за 140м2 за тепло в марте)
Сейчас не вопрос МОЙ, вопрос людям где жить?!
vhata
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 19:58

  vhata написав:[! (у меня все здано нежилое, 28 тыс за 140м2 за тепло в марте)
Сейчас не вопрос МОЙ, вопрос людям где жить?!

28 кгрн это цена аренды, или отопления? :shock:
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 19:59

  Damien написав:Другими словами, есть задача под шумок сделать то, на что раньше нужно было много времени и денег?
я эту задачу при желании и так решу при необходимости. У меня сейчас живут СЕМЬИ Харькова, Краматорска, приехали без ничего :(. Не дай Бог бахнет их их жилье, что им делать?
Люди, кто этого не видел, никогда не поймет.
Востаннє редагувалось vhata в Чет 21 кві, 2022 20:01, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 20:00

  hume написав:
  vhata написав:[! (у меня все здано нежилое, 28 тыс за 140м2 за тепло в марте)
Сейчас не вопрос МОЙ, вопрос людям где жить?!

28 кгрн это цена аренды, или отопления? :shock:

только отопления, скрин могу сбросить


Люди, у меня не эконом сегмент аренда, обычный бизнес класс. Люди имеющие недвигу в центре Харькова, на модной машине и с деньгами на вопрос - у вас есть что то - постельное, полотенца, посуда... (никогда не сдавала на короткие сроки у меня в квартирах такого нет), просто говорят - извините, у нас ничего нет... Что им делать, если не станет их жилья. Это просто не передать(
vhata
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 20:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Самое печальное,что таких историй тысячи. Люди уезжали вообще без ничего, самим бы ноги унести и детей успеть вывезти.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 20:27

vhata
Нежитлове приміщення це пусті стіни, офіс, склад, СТО, магазин чи що воно таке? Всеодно треба переобладнання, а це означає робити ремонт, хоча б мінімальний, меблі та побутова техніка. Цей опалювальний сезон закінчився, до наступного є півроку для вирішення питання з переводом в житловий фонд. Ви зможете зробити переобладнання/ремонт швидше?
Якщо у клієнти з грошима то вони можуть піти до найближчого магазину і купити білизну, посуд, та все що треба. Якщо ні - купіть на olx або секонді щось б/у що не шкода втратити.
v0f41k
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 20:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vhata написав:Люди, у меня не эконом сегмент аренда, обычный бизнес класс. Люди имеющие недвигу в центре Харькова, на модной машине и с деньгами на вопрос - у вас есть что то - постельное, полотенца, посуда... (никогда не сдавала на короткие сроки у меня в квартирах такого нет), просто говорят - извините, у нас ничего нет... Что им делать, если не станет их жилья. Это просто не передать(

Гонить їх. Житло у центрі (непошкоджене), модна машина... - впенен можуть платити ринкову оренду. Знайдіть справжніх біженців з Північної Салтівці зі зруйнованою квартирой. Зараз звертаються за допомогой усі, але справжньої допомоги потребуют одиниці. Не витрачайте ресурси на халявщиків.
Перечитав та зрозумів, що вони винаймають бізнес-класс. Тоді ОК.
Жаліти їх, хіба треба? Живі, є гроші та здоровья. Мене себе не жалко, хоча я втратив бізнес та переважну частину нерухомості (навіть якщо все скінчиться, на Сході вона не буде коштувати нічого), тому що я знаю, що є люди, яки втратили більше.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 20:51

  Vlad442 написав:Гонить їх. Житло у центрі (непошкоджене), модна машина... - вспенен можуть платити ринкову оренду. Знайдіть справжніх біженців з Північної Салтівці зі зруйнованою квартирой. Зараз звертаються за допомогой усі, але справжньої допомоги потребуют одиниці. Не витрачайте ресурси на халявщиків.
DthjznyjВероятно, я неправильно высказалась - люди АРЕНДУЮТ (живут за деньги, цена довоенная). Все, кто может, НЕ живут бесплатно. Я говорю о таких людях.
Живут как начались обстрелы, я если честно, не знаю, стоят ли их дома сейчас, неудобно спрашивать.


Я вообще то с идеей пришла - перевод нежилого в жилой. Это же просто. Перечень обязательств собственника что должно быть в помещении - площадь, окнна, кухня, санузел... Пусть кто хочет из собственников переводит в жилое. И продает или я не знаю, может реестр жилья для переселенцев будет... Надо помыслить
vhata
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 20:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  v0f41k написав:vhata
Нежитлове приміщення це пусті стіни, офіс, склад, СТО, магазин чи що воно таке? Всеодно треба переобладнання, а це означає робити ремонт, хоча б мінімальний, меблі та побутова техніка.
Перекоборудовать в жилое будет собственник. Может какие то цеха, склады... все равно что. И продаст потом ЖИЛОЕ людям или государство. Если все это будет голимое - никто не купит.
vhata
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 21:00

  Vlad442 написав:Жаліти їх, хіба треба? Живі, є гроші та здоровья. Мене себе не жалко, хоча я втратив бізнес та переважну частину нерухомості (навіть якщо все скінчиться, на Сході вона не буде коштувати нічого), тому що я знаю, що є люди, яки втратили більше.
Сочуствую (
Разные судьбы. Подружка, с райцентра, учительница в школе, позвонила с вопросом - нет ли халата большого размера, разбили под Харьковом хату пожилой крупной женщины за 60, в гуманитарке не могут ей одежды найти, а у нее кроме паспорта НИЧЕГО нет (вот живут люди бесплатно в школе и их тоже надо будет куда то селить)
vhata
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