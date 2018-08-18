Додано: Чет 21 кві, 2022 21:59

Vlad442

В Германии плохо только губастеньким телочкам с их запросами. Остальным терпимо, даже по сравнению с Польшей.

Многие из них не мудрствуя лукаво тут же ломанулись на Мюнхен и в другие весьма недешевые регионы, а потом вдруг вой... дескать, я же мать, а немцы - уроды. Но в небольшие городки центра и востока Германии они ехать брезгуют. Хотя расходы там в разы ниже, а мест больше.

Если считать, что сидеть под ударами градов на Салтовке лучше, чем скомно жить на пособие и прилежно учить язык, то таки да, в Харькове им было бы лучше.

Если Вы не в курсе, то наши в Германии уже заполонили все медпрактики. Медрасходы беженцам покрывает государство, и многие уже пользуются нежданной возможностью подлечить на шару хроничку и все остальное, кроме стоматологии. В Украине это было бы просто нереально.