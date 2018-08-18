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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 21 кві, 2022 21:05
vhata написав:
люди АРЕНДУЮТ
Я виправився. Якщо орендують, то чому їх шкода?
vhata написав:
Я вообще то с идеей пришла - перевод нежилого в жилой. Это же просто. Перечень обязательств собственника что должно быть в помещении - площадь, окнна, кухня, санузел...
Це питання не на час зараз, коли йдуть активні бойові дії.
Після війни треба дивитись, чи буде запит на такий формат житла. Мабуть ні. Коли усе завершиться на нашу користь, то багато людей повернуться. Вщент зруйновано не так багато житла, та треба пам'ятати, що багато людей залишаться в Європі, та звільнять житло - чи аренда, чи продаж за копійки. Коли ні, то біженці також поїдуть не до Полтави - що їм там робити, там є робочі місця? Вони поїдуть на захід.
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Vlad442
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Додано: Чет 21 кві, 2022 21:21
Vlad442 написав: Zebra написав: Vlad442 написав:
Люди мабуть думають, що в Кийові ще опасно.
Людям дозволили 1-2 роки жити і працювати у Європах, включено іноземним студентам з України. Біженці розповідають, що крім наших жінок і дітей, там купа мусульман з братами, які кажуть, що вони навчалися в Україні, а ще великі циганські сім'ї.
Навіщо всій цій когорті повертатися у Київ і знімати житло, працювати, вчитися, якщо їм у Європі гарантовані на 1-2 роки законне перебування і можливість працювати, ще й обіцяють продовжити. Багато людей скористається цією можливістю, щоб не повертатися. Бо безвіз, який був раніше, все одно вимагав періодично сюди в Україну повертатися.
Річ не в цьому, а у перекосі ставок оренди в межах України.
До того що хтось не повернеться, будуть і таки, але більшість тут жила не так погано, щоб там робити за копійки. Не будемо забувати, що мільйони робочих місць водночас там не з'являться, і, головне, не будемо забувати, що більшість живе зараз на шару. Коли вони почнуть платити ринкові ставки оренди у Європі, їх фінансовий баланс зразу стане від'ємним.
Влад, при всем уважении, но Вы чушь нагородили.
Исходя из этой логики, никто в Европе не в состоянии работать и оплачивать аренду. Тем не менее, процент людей предпочитающих жить в аренде, в Европе намного выше, чем в Украине.
Да даже в довоенные времена ехать в Киев было таким-же "безумством" как Вы написали - аренда дороже, чем в селе Голопупье. Но и работа есть и она намного выше оплачивается. Так вот за бугром работы намного больше и она намного выше оплачивается. Да, аренда чуть дороже, но все остальное - примерно как в Украине. А доходы намного выше.
Знакомые из Польши уехали в ВБ и надеются там остаться навсегда. Несмотря на то, что в Киеве у них осталась квартира.
Сейчас безвиз с Канадой, украинцам дают статус и помощь.
Медленно, но начинается поток в США по квате 100 тысяч из Украины.
Везде люди и начинают жить с аренды и работают.
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Додано: Чет 21 кві, 2022 21:23
vhata написав:
Сочуствую (
Разные судьбы. Подружка, с райцентра, учительница в школе, позвонила с вопросом - нет ли халата большого размера, разбили под Харьковом хату пожилой крупной женщины за 60, в гуманитарке не могут ей одежды найти, а у нее кроме паспорта НИЧЕГО нет (вот живут люди бесплатно в школе и их тоже надо будет куда то селить)
В неї є родичи? Невже залишили?
Ми виїхали з пакетом речей на людину, та я піклуюсь про родичей, котрих не зміг залишити (з якими були ворогами багато років), яки опинились у такой же ситуації - житло знищено, речей та заощаджень немає (купував їм навіть тарілки-ложки).
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Додано: Чет 21 кві, 2022 21:36
rjkz написав:
Влад, при всем уважении, но Вы чушь нагородили.
Исходя из этой логики, никто в Европе не в состоянии работать и оплачивать аренду. Тем не менее, процент людей предпочитающих жить в аренде, в Европе намного выше, чем в Украине.
Да даже в довоенные времена ехать в Киев было таким-же "безумством" как Вы написали - аренда дороже, чем в селе Голопупье. Но и работа есть и она намного выше оплачивается. Так вот за бугром работы намного больше и она намного выше оплачивается. Да, аренда чуть дороже, но все остальное - примерно как в Украине. А доходы намного выше.
Знакомые из Польши уехали в ВБ и надеются там остаться навсегда. Несмотря на то, что в Киеве у них осталась квартира.
Сейчас безвиз с Канадой, украинцам дают статус и помощь.
Медленно, но начинается поток в США по квате 100 тысяч из Украины.
Везде люди и начинают жить с аренды и работают.
В мене жінка з молодшою дитиною у Європі. Робить, бо не хоче проїдати заощадження. Орендує. Дуже тяжко. Мріє повернутися додому. Я бачу, що баланс не сходиться.
Одна річ, коли людина готувалася, вчила язик, та їхала знаючи доходи-расходи, друге, коли зненацька. Навіть я, коли бачу, як їй тяжко, пропоную повернутися, та вона хоче зачекати, поки ситуація не з'ясуйтеся.
Я їй пропонував Канаду та США, реально виїхати, але не кожна українка насправжки хоче цього. Коли у жінки чоловік/син/батьки в Україні, чи захоче вона їхати в Америку щоб 5-10 років їх не бачити, та жити у злиднях? Варіанти до США є, але тільки для жінок, а не для сімей.
Моя орендарка з квартири, яка теж частково зруйнована, зараз у Німеччині. Написала 5 минут потому (сподіваюсь, що цій форум не читає)
Здравствуйте
Всё ужасно
Знала бы,лучше бы дома осталась
Востаннє редагувалось Vlad442
в Чет 21 кві, 2022 21:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 21 кві, 2022 21:45
vhata написав:
Хелоу, коллеги. Есть среди вас кто-то, кто может передать идею. Мой колхоз захлебывается от беженцев, жалко, не передать Нужна легкая быстрая процедура перевода нежилых помещений в жилые. Может через даби или как нибудь, БЫСТРО.
Еще до войны интересовалась - есть нежилой кусок на втором этаже, идеально под жилье, - перевод в жилое не менее 8 месяцев, цена от 10шт баксов.
Спрос на нежилое сейчас минимален, представьте сколько людей можно расселить на этих площадях!
еще вдогонку, представьте строить сейчас с ценой на стройматериалы (кто интересовался - это лютый треш), плюс время на построить и пр.
зы: разшарьте плиз, не пользуюсь соцсетями
Мадам, у меня есть опыт сдачи нежилого как жилого.
Арендатору это пофиг.
Создается впечатление что первичен вопрос перевода.
Сорри.
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Додано: Чет 21 кві, 2022 21:51
vhata написав:
Хелоу, коллеги. Есть среди вас кто-то, кто может передать идею. Мой колхоз захлебывается от беженцев, жалко, не передать Нужна легкая быстрая процедура перевода нежилых помещений в жилые. Может через даби или как нибудь, БЫСТРО.
Еще до войны интересовалась - есть нежилой кусок на втором этаже, идеально под жилье, - перевод в жилое не менее 8 месяцев, цена от 10шт баксов.
Спрос на нежилое сейчас минимален, представьте сколько людей можно расселить на этих площадях!
еще вдогонку, представьте строить сейчас с ценой на стройматериалы (кто интересовался - это лютый треш), плюс время на построить и пр.
зы: разшарьте плиз, не пользуюсь соцсетями
Можете подробнее расказать про поднятие цен на стройматериалы ?
Какой порядок цифр ? +10%, +50% или больше ?
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Додано: Чет 21 кві, 2022 21:59
Vlad442
В Германии плохо только губастеньким телочкам с их запросами. Остальным терпимо, даже по сравнению с Польшей.
Многие из них не мудрствуя лукаво тут же ломанулись на Мюнхен и в другие весьма недешевые регионы, а потом вдруг вой... дескать, я же мать, а немцы - уроды. Но в небольшие городки центра и востока Германии они ехать брезгуют. Хотя расходы там в разы ниже, а мест больше.
Если считать, что сидеть под ударами градов на Салтовке лучше, чем скомно жить на пособие и прилежно учить язык, то таки да, в Харькове им было бы лучше.
Если Вы не в курсе, то наши в Германии уже заполонили все медпрактики. Медрасходы беженцам покрывает государство, и многие уже пользуются нежданной возможностью подлечить на шару хроничку и все остальное, кроме стоматологии. В Украине это было бы просто нереально.
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Додано: Чет 21 кві, 2022 22:00
Vlad442 написав: rjkz написав:
Влад, при всем уважении, но Вы чушь нагородили.
Исходя из этой логики, никто в Европе не в состоянии работать и оплачивать аренду. Тем не менее, процент людей предпочитающих жить в аренде, в Европе намного выше, чем в Украине.
Да даже в довоенные времена ехать в Киев было таким-же "безумством" как Вы написали - аренда дороже, чем в селе Голопупье. Но и работа есть и она намного выше оплачивается. Так вот за бугром работы намного больше и она намного выше оплачивается. Да, аренда чуть дороже, но все остальное - примерно как в Украине. А доходы намного выше.
Знакомые из Польши уехали в ВБ и надеются там остаться навсегда. Несмотря на то, что в Киеве у них осталась квартира.
Сейчас безвиз с Канадой, украинцам дают статус и помощь.
Медленно, но начинается поток в США по квате 100 тысяч из Украины.
Везде люди и начинают жить с аренды и работают.
В мене жінка з молодшою дитиною у Європі. Робить, бо не хоче проїдати заощадження. Орендує. Дуже тяжко. Мріє повернутися додому. Я бачу, що баланс не сходиться.
Одна річ, коли людина готувалася, вчила язик, та їхала знаючи доходи-расходи, друге, коли зненацька. Навіть я, коли бачу, як їй тяжко, пропоную повернутися, та вона хоче зачекати, поки ситуація не з'ясуйтеся.
Я їй пропонував Канаду та США, реально виїхати, але не кожна українка насправжки хоче цього. Коли у жінки чоловік/син/батьки в Україні, чи захоче вона їхати в Америку щоб 5-10 років їх не бачити, та жити у злиднях? Варіанти до США є, але тільки для жінок, а не для сімей.
Моя орендарка з квартири, яка теж частково зруйнована, зараз у Німеччині. Написала 5 минут потому (сподіваюсь, що цій форум не читає)
Здравствуйте
Всё ужасно
Знала бы,лучше бы дома осталась
Знакомые в ВБ - мама с 11 летним сыном. Папа волонтерит в Украине.
Как только будет возможность - будет присоединяться к семье.
Для не владеющих языками, лайфхак - во многих городах США и Канады (думаю и некоторых других странах), в самых крупных городах, есть районы компактного проживания людей из стран б.СССР. В той или иной степени, там можно обходиться одним русским или украинским. Знаю людей, которые по 10-20 лет в НЙ совсем без языка. И ничего - работают, покупают недвигу, растят детей и внуков.
Стартовать на новом месте - ВСЕГДА тяжело. Обычно период жесткой адаптации - 2-3 года. Самые тяжелые - первые полгода. Потом у всех налаживается.
Десятки миллионов людей прощли через это
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rjkz
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Додано: Чет 21 кві, 2022 22:06
rjkz написав:
Знакомые в ВБ - мама с 11 летним сыном. Папа волонтерит в Украине.
Как только будет возможность - будет присоединяться к семье.
Для не владеющих языками, лайфхак - во многих городах США и Канады (думаю и некоторых других странах), в самых крупных городах, есть районы компактного проживания людей из стран б.СССР. В той или иной степени, там можно обходиться одним русским или украинским. Знаю людей, которые по 10-20 лет в НЙ совсем без языка. И ничего - работают, покупают недвигу, растят детей и внуков.
Стартовать на новом месте - ВСЕГДА тяжело. Обычно период жесткой адаптации - 2-3 года. Самые тяжелые - первые полгода. Потом у всех налаживается.
Десятки миллионов людей прощли через это
Спасибо, расскажу ей это. Мы и тут жили неплохо, в январе еще плавали с акулами на Мальдивах. Она не хочет кардинально менять жизнь. Лучше жить бедно, но семьей дома, чем строить одной планы на чужбине.
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Додано: Чет 21 кві, 2022 22:11
antey1969 написав:
В Германии плохо только губастеньким телочкам с их запросами.
Ні, не цей випадок. Вона працювала на заводі тут, тяжка фізична робота, жила дуже недорого в економі з дорослою дитиною.
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Vlad442
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