Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Сейчас безвиз с Канадой, украинцам дают статус и помощь.
Наскільки знаю, безвіза нема. Можна оформити туристичну (неформально закривають глаза на всі вимоги, офіційно радять, як зрізати кути), та отримати тимчасовий захист. Можно робити, але ніяких пособій нема. Оренда там 700-1000 уе. Цій бизнес-план не для всіх.
Vlad442 написав:Це питання не на час зараз, коли йдуть активні бойові дії. Після війни треба дивитись, чи буде запит на такий формат житла.
. Конечно, не на часе, сейчас, реестры закрыты, готовится надо. разрушены УЖЕ ТЫСЯЧИ многоэтажек, тысячи. Потребность в жилье будет огромная. ЛЮБОГО жилья. Самые дальние, забытые села, забиты людьми, заселены все "брошенные" хаты, сельские детские садики и школы заселяются переселенцами. Под раздачу попали люди, независимо от фин состояния, образования, возраста и национальности. По нескольку звонков КАЖДЫЙ день от риелторови и знакомых - есть хоть какое то жилье... Просто треш.
Vlad442 написав:
vhata написав:Сочуствую ( Разные судьбы. Подружка, с райцентра, учительница в школе, позвонила с вопросом - нет ли халата большого размера, разбили под Харьковом хату пожилой крупной женщины за 60, в гуманитарке не могут ей одежды найти, а у нее кроме паспорта НИЧЕГО нет (вот живут люди бесплатно в школе и их тоже надо будет куда то селить)
vhata написав:Конечно, не на часе, сейчас, реестры закрыты, готовится надо. разрушены УЖЕ ТЫСЯЧИ многоэтажек, тысячи. Потребность в жилье будет огромная. ЛЮБОГО жилья.
Рахую, ви помиляєтесь. Коли говорять, що зруйнована тисяча будівель, це означає, що снаряд потрапив у одну-дві квартири на будинок. Навіть ті, що вигоріли, можно легко відновити. По справжньому зруйнованих квартир одиниці, навіть як по дому було декілька прильотів. Я це бачив на свої очі - не все так жахливо, як у новинах. Вставити вікна, та покрасити. Дійсно є капітальні проблеми, як у моїх родичів, та то меншість кейсів.
vhata написав:Самые дальние, забытые села, забиты людьми, заселены все "брошенные" хаты, сельские детские садики и школы заселяются переселенцами. Под раздачу попали люди, независимо от фин состояния, образования, возраста и национальности. По нескольку звонков КАЖДЫЙ день от риелторови и знакомых - есть хоть какое то жилье... Просто треш.
У пригородах Харкова те саме, але так буде не завжди. Війна закінчиться, та ці люди повернуться. До своїх домівок, чи кудись. Це тимчасово житло, виїхати поближче поки стріляють, та подивитися, що буде далі. Назавжди вони там не залишаться. Без роботи та зручностей.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Чет 21 кві, 2022 22:55, всього редагувалось 1 раз.
vhata написав:СЕЙЧАС арендатору не пофиг, ээ 1.44 жилое, 6грн нежилое. Отопление нежилое - 200грн за м2. Очень сомневаюсь, что даже небедный чел осилит коммуналку. Но я не об этом - тупо негде будет людям жить.
Може після війни ми будемо у Європі, де тарифи для промисловості менше, та не має того популізма, та дотацій частних споживачів?
vhata написав:Конечно, не на часе, сейчас, реестры закрыты, готовится надо. разрушены УЖЕ ТЫСЯЧИ многоэтажек, тысячи. Потребность в жилье будет огромная. ЛЮБОГО жилья.
Рахую, ви помиляєтесь. Коли говорять, що зруйнована тисяча будівель, це означає, що снаряд потрапив у одну-дві квартири на будинок. Навіть ті, що вигоріли, можно легко відновити. По справжньому зруйнованих квартир одиниці, навіть як по дому було декілька прильотів. Я це бачив на свої очі - не все так жахливо, як у новинах. Вставити вікна, та покрасити. Дійсно є капітальні проблеми, як у моїх родичів, та то меншість кейсів.
rjkz написав:Сейчас безвиз с Канадой, украинцам дают статус и помощь.
Наскільки знаю, безвіза нема. Можна оформити туристичну (неформально закривають глаза на всі вимоги, офіційно радять, як зрізати кути), та отримати тимчасовий захист. Можно робити, але ніяких пособій нема. Оренда там 700-1000 уе. Цій бизнес-план не для всіх.
оформлять лучше CUAET - сразу с правом на работу. но что-то ее оформляют невесело. по штатам тоже есть специфика - там вроде нужны родственники или поддержка местных организаций для беженцев. ну или если кто уже въехал легально до 11 апреля по любой визе
vhata , выкиньте из головы эту идею с переводом на шару нежилого в жилое под видом помощи переселенцам. Эта идея за километр смердить. На месте властей за такую хитрожопость во время войны, я бы вместо перевода в жилой фонд, организовал бы бесплатную передачу в пользу государства. Танцы на костях