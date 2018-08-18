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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 22:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Сейчас безвиз с Канадой, украинцам дают статус и помощь.

Наскільки знаю, безвіза нема. Можна оформити туристичну (неформально закривають глаза на всі вимоги, офіційно радять, як зрізати кути), та отримати тимчасовий захист. Можно робити, але ніяких пособій нема. Оренда там 700-1000 уе. Цій бизнес-план не для всіх.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 22:27

  Vlad442 написав:Це питання не на час зараз, коли йдуть активні бойові дії.
Після війни треба дивитись, чи буде запит на такий формат житла.
. Конечно, не на часе, сейчас, реестры закрыты, готовится надо. разрушены УЖЕ ТЫСЯЧИ многоэтажек, тысячи. Потребность в жилье будет огромная. ЛЮБОГО жилья.
Самые дальние, забытые села, забиты людьми, заселены все "брошенные" хаты, сельские детские садики и школы заселяются переселенцами.
Под раздачу попали люди, независимо от фин состояния, образования, возраста и национальности.
По нескольку звонков КАЖДЫЙ день от риелторови и знакомых - есть хоть какое то жилье... Просто треш.
  Vlad442 написав:
  vhata написав:Сочуствую (
Разные судьбы. Подружка, с райцентра, учительница в школе, позвонила с вопросом - нет ли халата большого размера, разбили под Харьковом хату пожилой крупной женщины за 60, в гуманитарке не могут ей одежды найти, а у нее кроме паспорта НИЧЕГО нет (вот живут люди бесплатно в школе и их тоже надо будет куда то селить)

В неї є родичи? Невже залишили?
точно не знаю, вроде одинокая.
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 22:34

  rjkz написав:Мадам, у меня есть опыт сдачи нежилого как жилого.
Арендатору это пофиг.
СЕЙЧАС арендатору не пофиг, ээ 1.44 жилое, 6грн нежилое.
Отопление нежилое - 200грн за м2.
Очень сомневаюсь, что даже небедный чел осилит коммуналку. :(
Но я не об этом - тупо негде будет людям жить.
Востаннє редагувалось vhata в Чет 21 кві, 2022 22:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 22:38

  Хомякоид написав: Можете подробнее расказать про поднятие цен на стройматериалы ?
Какой порядок цифр ? +10%, +50% или больше ?
ихмо, больше. биржевая цена газа в динамике вот ответ (тему не развиваю, сори.)
vhata
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 22:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vhata написав:Конечно, не на часе, сейчас, реестры закрыты, готовится надо. разрушены УЖЕ ТЫСЯЧИ многоэтажек, тысячи. Потребность в жилье будет огромная. ЛЮБОГО жилья.

Рахую, ви помиляєтесь. Коли говорять, що зруйнована тисяча будівель, це означає, що снаряд потрапив у одну-дві квартири на будинок. Навіть ті, що вигоріли, можно легко відновити. По справжньому зруйнованих квартир одиниці, навіть як по дому було декілька прильотів. Я це бачив на свої очі - не все так жахливо, як у новинах. Вставити вікна, та покрасити.
Дійсно є капітальні проблеми, як у моїх родичів, та то меншість кейсів.
  vhata написав:Самые дальние, забытые села, забиты людьми, заселены все "брошенные" хаты, сельские детские садики и школы заселяются переселенцами.
Под раздачу попали люди, независимо от фин состояния, образования, возраста и национальности.
По нескольку звонков КАЖДЫЙ день от риелторови и знакомых - есть хоть какое то жилье... Просто треш.

У пригородах Харкова те саме, але так буде не завжди. Війна закінчиться, та ці люди повернуться. До своїх домівок, чи кудись. Це тимчасово житло, виїхати поближче поки стріляють, та подивитися, що буде далі. Назавжди вони там не залишаться. Без роботи та зручностей.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Чет 21 кві, 2022 22:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 22:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vhata написав:СЕЙЧАС арендатору не пофиг, ээ 1.44 жилое, 6грн нежилое.
Отопление нежилое - 200грн за м2.
Очень сомневаюсь, что даже небедный чел осилит коммуналку.
Но я не об этом - тупо негде будет людям жить.

Може після війни ми будемо у Європі, де тарифи для промисловості менше, та не має того популізма, та дотацій частних споживачів?
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 22:57

  Vlad442 написав:
  vhata написав:Конечно, не на часе, сейчас, реестры закрыты, готовится надо. разрушены УЖЕ ТЫСЯЧИ многоэтажек, тысячи. Потребность в жилье будет огромная. ЛЮБОГО жилья.

Рахую, ви помиляєтесь. Коли говорять, що зруйнована тисяча будівель, це означає, що снаряд потрапив у одну-дві квартири на будинок. Навіть ті, що вигоріли, можно легко відновити. По справжньому зруйнованих квартир одиниці, навіть як по дому було декілька прильотів. Я це бачив на свої очі - не все так жахливо, як у новинах. Вставити вікна, та покрасити.
Дійсно є капітальні проблеми, як у моїх родичів, та то меншість кейсів.
Влад, извините, мне кажется, варианта 2 - Вы или меня тролите, или не живете в Украине.
По состоянию на 21 апреля в Харькове разрушено 1 тысяча 929 жилых домов. https://www.unian.net/war/novosti-harko ... 96021.html (это только Харьков)
vhata
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 23:00

  Vlad442 написав:
  rjkz написав:Сейчас безвиз с Канадой, украинцам дают статус и помощь.

Наскільки знаю, безвіза нема. Можна оформити туристичну (неформально закривають глаза на всі вимоги, офіційно радять, як зрізати кути), та отримати тимчасовий захист. Можно робити, але ніяких пособій нема. Оренда там 700-1000 уе. Цій бизнес-план не для всіх.


оформлять лучше CUAET - сразу с правом на работу. но что-то ее оформляют невесело.
по штатам тоже есть специфика - там вроде нужны родственники или поддержка местных организаций для беженцев. ну или если кто уже въехал легально до 11 апреля по любой визе
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 23:05

  vhata написав:По состоянию на 21 апреля в Харькове разрушено 1 тысяча 929 жилых домов. https://www.unian.net/war/novosti-harko ... 96021.html (это только Харьков)

Это не означает, что они лежат в виде кучек битого кирпича. Точной статистики нет, но я не думаю, что из них больше 5% пойдут под снос
Damien
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 23:09

vhata , выкиньте из головы эту идею с переводом на шару нежилого в жилое под видом помощи переселенцам. Эта идея за километр смердить.
На месте властей за такую хитрожопость во время войны, я бы вместо перевода в жилой фонд, организовал бы бесплатную передачу в пользу государства.
Танцы на костях
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