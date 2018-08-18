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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9783978497859786

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 23:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Damien написав:vhata написав:
По состоянию на 21 апреля в Харькове разрушено 1 тысяча 929 жилых домов. https://www.unian.net/war/novosti-harko ... 96021.html (это только Харьков)


Это не означает, что они лежат в виде кучек битого кирпича. Точной статистики нет, но я не думаю, что из них больше 5% пойдут под снос
цитата на конец марта: "По моей оценке, около 15% многоэтажных домов в Харькове не пригодны для жизни", — заявил городской голова Игорь Терехов в эфире телемарафона. https://2day.kh.ua/kharkow/15-mnogoetaz ... lya-zhizni

Гложат меня смутные сомнения, что форумчане не в Украине. Добранич
vhata
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 23:16

  vhata написав:
  Vlad442 написав:
  vhata написав:Конечно, не на часе, сейчас, реестры закрыты, готовится надо. разрушены УЖЕ ТЫСЯЧИ многоэтажек, тысячи. Потребность в жилье будет огромная. ЛЮБОГО жилья.

Рахую, ви помиляєтесь. Коли говорять, що зруйнована тисяча будівель, це означає, що снаряд потрапив у одну-дві квартири на будинок. Навіть ті, що вигоріли, можно легко відновити. По справжньому зруйнованих квартир одиниці, навіть як по дому було декілька прильотів. Я це бачив на свої очі - не все так жахливо, як у новинах. Вставити вікна, та покрасити.
Дійсно є капітальні проблеми, як у моїх родичів, та то меншість кейсів.
Влад, извините, мне кажется, варианта 2 - Вы или меня тролите, или не живете в Украине.
По состоянию на 21 апреля в Харькове разрушено 1 тысяча 929 жилых домов. https://www.unian.net/war/novosti-harko ... 96021.html (это только Харьков)

Я проїзджав на велосипеді по осколках через 5 минут після прильоту - чуть запізнився і тут би не писав. Я бачив на власні очі ці будівлі, які "зруйновані" в новинах. В дома навколо прилетало. Подивитесь навіть на фото по посиланню, що ви надали. Цей будинок зруйнован? Чи можно вставити, чи забити фанерою вікна та жити?
Vlad442
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 23:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vhata написав:цитата на конец марта: "По моей оценке, около 15% многоэтажных домов в Харькове не пригодны для жизни", — заявил городской голова Игорь Терехов в эфире телемарафона. https://2day.kh.ua/kharkow/15-mnogoetaz ... lya-zhizni

Гложат меня смутные сомнения, что форумчане не в Украине. Добранич

Посмотрите видео https://www.youtube.com/watch?v=21XPL2dhi6c и сосредоточьтесь не на ужасе, как много разрушено, а можно ли жить в оставшемся. Это самый разрушенный район Харькова. Да, там сейчас нет воды, газа, тепла, там невозможно жить, но это не невосполнимые потери.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 23:46

С 9 мая в некоторых регионах откроют реестры недвижимости.
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