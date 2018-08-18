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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9783978497859786

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 23:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Damien написав:vhata написав:
По состоянию на 21 апреля в Харькове разрушено 1 тысяча 929 жилых домов. https://www.unian.net/war/novosti-harko ... 96021.html (это только Харьков)


Это не означает, что они лежат в виде кучек битого кирпича. Точной статистики нет, но я не думаю, что из них больше 5% пойдут под снос
цитата на конец марта: "По моей оценке, около 15% многоэтажных домов в Харькове не пригодны для жизни", — заявил городской голова Игорь Терехов в эфире телемарафона. https://2day.kh.ua/kharkow/15-mnogoetaz ... lya-zhizni

Гложат меня смутные сомнения, что форумчане не в Украине. Добранич
vhata
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 23:16

  vhata написав:
  Vlad442 написав:
  vhata написав:Конечно, не на часе, сейчас, реестры закрыты, готовится надо. разрушены УЖЕ ТЫСЯЧИ многоэтажек, тысячи. Потребность в жилье будет огромная. ЛЮБОГО жилья.

Рахую, ви помиляєтесь. Коли говорять, що зруйнована тисяча будівель, це означає, що снаряд потрапив у одну-дві квартири на будинок. Навіть ті, що вигоріли, можно легко відновити. По справжньому зруйнованих квартир одиниці, навіть як по дому було декілька прильотів. Я це бачив на свої очі - не все так жахливо, як у новинах. Вставити вікна, та покрасити.
Дійсно є капітальні проблеми, як у моїх родичів, та то меншість кейсів.
Влад, извините, мне кажется, варианта 2 - Вы или меня тролите, или не живете в Украине.
По состоянию на 21 апреля в Харькове разрушено 1 тысяча 929 жилых домов. https://www.unian.net/war/novosti-harko ... 96021.html (это только Харьков)

Я проїзджав на велосипеді по осколках через 5 минут після прильоту - чуть запізнився і тут би не писав. Я бачив на власні очі ці будівлі, які "зруйновані" в новинах. В дома навколо прилетало. Подивитесь навіть на фото по посиланню, що ви надали. Цей будинок зруйнован? Чи можно вставити, чи забити фанерою вікна та жити?
Vlad442
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 23:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vhata написав:цитата на конец марта: "По моей оценке, около 15% многоэтажных домов в Харькове не пригодны для жизни", — заявил городской голова Игорь Терехов в эфире телемарафона. https://2day.kh.ua/kharkow/15-mnogoetaz ... lya-zhizni

Гложат меня смутные сомнения, что форумчане не в Украине. Добранич

Посмотрите видео https://www.youtube.com/watch?v=21XPL2dhi6c и сосредоточьтесь не на ужасе, как много разрушено, а можно ли жить в оставшемся. Это самый разрушенный район Харькова. Да, там сейчас нет воды, газа, тепла, там невозможно жить, но это не невосполнимые потери.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 23:46

С 9 мая в некоторых регионах откроют реестры недвижимости.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 00:10

  Vlad442 написав:
  rjkz написав:Знакомые в ВБ - мама с 11 летним сыном. Папа волонтерит в Украине.
Как только будет возможность - будет присоединяться к семье.
Для не владеющих языками, лайфхак - во многих городах США и Канады (думаю и некоторых других странах), в самых крупных городах, есть районы компактного проживания людей из стран б.СССР. В той или иной степени, там можно обходиться одним русским или украинским. Знаю людей, которые по 10-20 лет в НЙ совсем без языка. И ничего - работают, покупают недвигу, растят детей и внуков.
Стартовать на новом месте - ВСЕГДА тяжело. Обычно период жесткой адаптации - 2-3 года. Самые тяжелые - первые полгода. Потом у всех налаживается.
Десятки миллионов людей прощли через это

Спасибо, расскажу ей это. Мы и тут жили неплохо, в январе еще плавали с акулами на Мальдивах. Она не хочет кардинально менять жизнь. Лучше жить бедно, но семьей дома, чем строить одной планы на чужбине.


Влад, я помню, у Вас проскакивали намеки на вариант свалить куда-то.
Бизнес скукоживался. То то, то это.
У этих ребят в ВБ была похожая ситуация. Только папа хотел, а мама нет.
Сейчас и он и я ее настроили, что ее задача зацепиться в ВБ, а папа потом подтянется. И она сама уже завелась на это.
Это сейчас частая ситуация.

То что одной - это временно. Или там или в Украине вы рано или поздно воссоединитесь.
Дом? Чужбина?
Для меня дом - это там где моя семья.
И Вы и она отнеситесь к этому с той долей позитива, который сейчас возможен.
Например, что это такое...приключение? Типа "Орла и Решки". Пожить на 100 баксов в день. Только интересней. А что можно достичь в такой ситуации?
Я не знаю в какой она стране, но в большинстве стран не только не пропадешь, но и много полезного можно наработать.
Знакомый ездил по турвизе в Канаду. Решил остаться, пошел на курсы тракдрайверов (легально), подрабатывал на стройке (не совсем это легально), закончил курсы, получил местный CDL и подался на рабочую визу, получил ее и начал работать, одновременно подался на PR (permanent resident).
Отправил в Киев оттуда первую машину, потом еще.Потом получил PR, вернулся в Украину за женой. И тут пришел ковид. И не смог вернуться. И PR ему аннулировали. Но он начал возить из Канады машины. В апреле 2020 продал 10 машин, на каждой имел от 500 до 1500 долларов. Потом объемы росли как на дрожжах.
Все началось с турпоездки.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 00:13

  Vlad442 написав:
  rjkz написав:Сейчас безвиз с Канадой, украинцам дают статус и помощь.

Наскільки знаю, безвіза нема. Можна оформити туристичну (неформально закривають глаза на всі вимоги, офіційно радять, як зрізати кути), та отримати тимчасовий захист. Можно робити, але ніяких пособій нема. Оренда там 700-1000 уе. Цій бизнес-план не для всіх.


Точно знаю, что за безвиз где-то с месяц назад проголосовал Парламент.
Оставалось чтобы Трюдо подписал.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 00:16

  vhata написав:
  rjkz написав:Мадам, у меня есть опыт сдачи нежилого как жилого.
Арендатору это пофиг.
СЕЙЧАС арендатору не пофиг, ээ 1.44 жилое, 6грн нежилое.
Отопление нежилое - 200грн за м2.
Очень сомневаюсь, что даже небедный чел осилит коммуналку. :(
Но я не об этом - тупо негде будет людям жить.


Тогда вопрос не в том жилое или нежилое.
Живут там где есть.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 00:28

  UA написав:С 9 мая в некоторых регионах откроют реестры недвижимости.


Меня это немного напрягает.
Как и дата.
rjkz
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