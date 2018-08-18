Додано: П'ят 22 кві, 2022 00:10

Vlad442 написав: rjkz написав: Знакомые в ВБ - мама с 11 летним сыном. Папа волонтерит в Украине.

Как только будет возможность - будет присоединяться к семье.

Для не владеющих языками, лайфхак - во многих городах США и Канады (думаю и некоторых других странах), в самых крупных городах, есть районы компактного проживания людей из стран б.СССР. В той или иной степени, там можно обходиться одним русским или украинским. Знаю людей, которые по 10-20 лет в НЙ совсем без языка. И ничего - работают, покупают недвигу, растят детей и внуков.

Стартовать на новом месте - ВСЕГДА тяжело. Обычно период жесткой адаптации - 2-3 года. Самые тяжелые - первые полгода. Потом у всех налаживается.

Десятки миллионов людей прощли через это Знакомые в ВБ - мама с 11 летним сыном. Папа волонтерит в Украине.Как только будет возможность - будет присоединяться к семье.Для не владеющих языками, лайфхак - во многих городах США и Канады (думаю и некоторых других странах), в самых крупных городах, есть районы компактного проживания людей из стран б.СССР. В той или иной степени, там можно обходиться одним русским или украинским. Знаю людей, которые по 10-20 лет в НЙ совсем без языка. И ничего - работают, покупают недвигу, растят детей и внуков.Стартовать на новом месте - ВСЕГДА тяжело. Обычно период жесткой адаптации - 2-3 года. Самые тяжелые - первые полгода. Потом у всех налаживается.Десятки миллионов людей прощли через это

Спасибо, расскажу ей это. Мы и тут жили неплохо, в январе еще плавали с акулами на Мальдивах. Она не хочет кардинально менять жизнь. Лучше жить бедно, но семьей дома, чем строить одной планы на чужбине. Спасибо, расскажу ей это. Мы и тут жили неплохо, в январе еще плавали с акулами на Мальдивах. Она не хочет кардинально менять жизнь. Лучше жить бедно, но семьей дома, чем строить одной планы на чужбине.

Влад, я помню, у Вас проскакивали намеки на вариант свалить куда-то.Бизнес скукоживался. То то, то это.У этих ребят в ВБ была похожая ситуация. Только папа хотел, а мама нет.Сейчас и он и я ее настроили, что ее задача зацепиться в ВБ, а папа потом подтянется. И она сама уже завелась на это.Это сейчас частая ситуация.То что одной - это временно. Или там или в Украине вы рано или поздно воссоединитесь.Дом? Чужбина?Для меня дом - это там где моя семья.И Вы и она отнеситесь к этому с той долей позитива, который сейчас возможен.Например, что это такое...приключение? Типа "Орла и Решки". Пожить на 100 баксов в день. Только интересней. А что можно достичь в такой ситуации?Я не знаю в какой она стране, но в большинстве стран не только не пропадешь, но и много полезного можно наработать.Знакомый ездил по турвизе в Канаду. Решил остаться, пошел на курсы тракдрайверов (легально), подрабатывал на стройке (не совсем это легально), закончил курсы, получил местный CDL и подался на рабочую визу, получил ее и начал работать, одновременно подался на PR (permanent resident).Отправил в Киев оттуда первую машину, потом еще.Потом получил PR, вернулся в Украину за женой. И тут пришел ковид. И не смог вернуться. И PR ему аннулировали. Но он начал возить из Канады машины. В апреле 2020 продал 10 машин, на каждой имел от 500 до 1500 долларов. Потом объемы росли как на дрожжах.Все началось с турпоездки.