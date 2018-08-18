Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vhata написав:Конечно, не на часе, сейчас, реестры закрыты, готовится надо. разрушены УЖЕ ТЫСЯЧИ многоэтажек, тысячи. Потребность в жилье будет огромная. ЛЮБОГО жилья.
Рахую, ви помиляєтесь. Коли говорять, що зруйнована тисяча будівель, це означає, що снаряд потрапив у одну-дві квартири на будинок. Навіть ті, що вигоріли, можно легко відновити. По справжньому зруйнованих квартир одиниці, навіть як по дому було декілька прильотів. Я це бачив на свої очі - не все так жахливо, як у новинах. Вставити вікна, та покрасити. Дійсно є капітальні проблеми, як у моїх родичів, та то меншість кейсів.
Я проїзджав на велосипеді по осколках через 5 минут після прильоту - чуть запізнився і тут би не писав. Я бачив на власні очі ці будівлі, які "зруйновані" в новинах. В дома навколо прилетало. Подивитесь навіть на фото по посиланню, що ви надали. Цей будинок зруйнован? Чи можно вставити, чи забити фанерою вікна та жити?
vhata написав:цитата на конец марта: "По моей оценке, около 15% многоэтажных домов в Харькове не пригодны для жизни", — заявил городской голова Игорь Терехов в эфире телемарафона. https://2day.kh.ua/kharkow/15-mnogoetaz ... lya-zhizni
Гложат меня смутные сомнения, что форумчане не в Украине. Добранич
Посмотрите видео https://www.youtube.com/watch?v=21XPL2dhi6c и сосредоточьтесь не на ужасе, как много разрушено, а можно ли жить в оставшемся. Это самый разрушенный район Харькова. Да, там сейчас нет воды, газа, тепла, там невозможно жить, но это не невосполнимые потери.
rjkz написав:Знакомые в ВБ - мама с 11 летним сыном. Папа волонтерит в Украине. Как только будет возможность - будет присоединяться к семье. Для не владеющих языками, лайфхак - во многих городах США и Канады (думаю и некоторых других странах), в самых крупных городах, есть районы компактного проживания людей из стран б.СССР. В той или иной степени, там можно обходиться одним русским или украинским. Знаю людей, которые по 10-20 лет в НЙ совсем без языка. И ничего - работают, покупают недвигу, растят детей и внуков. Стартовать на новом месте - ВСЕГДА тяжело. Обычно период жесткой адаптации - 2-3 года. Самые тяжелые - первые полгода. Потом у всех налаживается. Десятки миллионов людей прощли через это
Спасибо, расскажу ей это. Мы и тут жили неплохо, в январе еще плавали с акулами на Мальдивах. Она не хочет кардинально менять жизнь. Лучше жить бедно, но семьей дома, чем строить одной планы на чужбине.
Влад, я помню, у Вас проскакивали намеки на вариант свалить куда-то. Бизнес скукоживался. То то, то это. У этих ребят в ВБ была похожая ситуация. Только папа хотел, а мама нет. Сейчас и он и я ее настроили, что ее задача зацепиться в ВБ, а папа потом подтянется. И она сама уже завелась на это. Это сейчас частая ситуация.
То что одной - это временно. Или там или в Украине вы рано или поздно воссоединитесь. Дом? Чужбина? Для меня дом - это там где моя семья. И Вы и она отнеситесь к этому с той долей позитива, который сейчас возможен. Например, что это такое...приключение? Типа "Орла и Решки". Пожить на 100 баксов в день. Только интересней. А что можно достичь в такой ситуации? Я не знаю в какой она стране, но в большинстве стран не только не пропадешь, но и много полезного можно наработать. Знакомый ездил по турвизе в Канаду. Решил остаться, пошел на курсы тракдрайверов (легально), подрабатывал на стройке (не совсем это легально), закончил курсы, получил местный CDL и подался на рабочую визу, получил ее и начал работать, одновременно подался на PR (permanent resident). Отправил в Киев оттуда первую машину, потом еще.Потом получил PR, вернулся в Украину за женой. И тут пришел ковид. И не смог вернуться. И PR ему аннулировали. Но он начал возить из Канады машины. В апреле 2020 продал 10 машин, на каждой имел от 500 до 1500 долларов. Потом объемы росли как на дрожжах. Все началось с турпоездки.
rjkz написав:Сейчас безвиз с Канадой, украинцам дают статус и помощь.
Наскільки знаю, безвіза нема. Можна оформити туристичну (неформально закривають глаза на всі вимоги, офіційно радять, як зрізати кути), та отримати тимчасовий захист. Можно робити, але ніяких пособій нема. Оренда там 700-1000 уе. Цій бизнес-план не для всіх.
Точно знаю, что за безвиз где-то с месяц назад проголосовал Парламент. Оставалось чтобы Трюдо подписал.
rjkz написав:Везде люди и начинают жить с аренды и работают.
В Европе часть которая на жизнь больше будет, арендовать в Киеве за 10т грн и зарабатывать 20т грн. (на жизнь 300 долл.) и условно в Польше арендовать за 500 дол и зарабатывать 1000 долл. (на жизнь 500 долл.)