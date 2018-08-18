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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9784978597869787

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 07:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Мене себе не жалко, хоча я втратив бізнес та переважну частину нерухомості (навіть якщо все скінчиться, на Сході вона не буде коштувати нічого), тому що я знаю, що є люди, яки втратили більше.

Vlad442, а у Вас активи в Києві ж були якісь?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 07:27

  BIGor написав:
  rjkz написав:Везде люди и начинают жить с аренды и работают.

В Европе часть которая на жизнь больше будет, арендовать в Киеве за 10т грн и зарабатывать 20т грн. (на жизнь 300 долл.) и условно в Польше арендовать за 500 дол и зарабатывать 1000 долл. (на жизнь 500 долл.)

Проблемы начинаются, когда эти "на жизнь больше" люди начинают пытаться тратить на что-то, кроме продуктов: маникюр-педикюр всякий, киношки/садики, тренажерки и вот это все. И тут многие люди, которые в Киеве зарабатывали 30к с удивлением замечают, что к концу месяца в условной Польше на руках остается хорошо если столько же, сколько было в Киеве (в у.е. естественно).
Именно поэтому гастеры и мотаюся туда-сюда: зарабатывать там, где дороже, а тратить там, где дешевле.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 07:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Моя орендарка з квартири, яка теж частково зруйнована, зараз у Німеччині. Написала 5 минут потому (сподіваюсь, що цій форум не читає)
Здравствуйте
Всё ужасно
Знала бы,лучше бы дома осталась

Різні історії є, наприклад от жінка з Франції пише:
1111001111
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 07:36

  _hunter написав:
  BIGor написав:
  rjkz написав:Везде люди и начинают жить с аренды и работают.

В Европе часть которая на жизнь больше будет, арендовать в Киеве за 10т грн и зарабатывать 20т грн. (на жизнь 300 долл.) и условно в Польше арендовать за 500 дол и зарабатывать 1000 долл. (на жизнь 500 долл.)

Проблемы начинаются, когда эти "на жизнь больше" люди начинают пытаться тратить на что-то, кроме продуктов: маникюр-педикюр всякий, киношки/садики, тренажерки и вот это все. И тут многие люди, которые в Киеве зарабатывали 30к с удивлением замечают, что к концу месяца в условной Польше на руках остается хорошо если столько же, сколько было в Киеве (в у.е. естественно).
Именно поэтому гастеры и мотаюся туда-сюда: зарабатывать там, где дороже, а тратить там, где дешевле.

Я когда 2 года назад уежал из Киева - он уже был неадекватно дорог. Знакомый оформил в Польше детей в садик - цена была даже не киевская, а как в Ирпене. То же самое дело в кафе-ресторанах. Про стоимость рабочих в Украине может подробнее рассказать Ейр. Все постепенно выравнивается.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 08:04

  BIGor написав:
  _hunter написав:
  BIGor написав:В Европе часть которая на жизнь больше будет, арендовать в Киеве за 10т грн и зарабатывать 20т грн. (на жизнь 300 долл.) и условно в Польше арендовать за 500 дол и зарабатывать 1000 долл. (на жизнь 500 долл.)

Проблемы начинаются, когда эти "на жизнь больше" люди начинают пытаться тратить на что-то, кроме продуктов: маникюр-педикюр всякий, киношки/садики, тренажерки и вот это все. И тут многие люди, которые в Киеве зарабатывали 30к с удивлением замечают, что к концу месяца в условной Польше на руках остается хорошо если столько же, сколько было в Киеве (в у.е. естественно).
Именно поэтому гастеры и мотаюся туда-сюда: зарабатывать там, где дороже, а тратить там, где дешевле.

Я когда 2 года назад уежал из Киева - он уже был неадекватно дорог. Знакомый оформил в Польше детей в садик - цена была даже не киевская, а как в Ирпене. То же самое дело в кафе-ресторанах. Про стоимость рабочих в Украине может подробнее рассказать Ейр. Все постепенно выравнивается.

Так гастеры (в основном) с приграничных городов на маршрутках катаются: ехать раз в 90 дней из Киева в какой-нить Вроцлав на поезде с пересадкой во Львове -- та еще развлекуха...

Эти два слова в одном предложении не ставятся :lol: -- холодный огонь, сухая вода, гарячий лед... Тоже знакомый (с женой/детьми) прямо сейчас эвакуировался в Польшу -- живут в каком-то отельчике -- говорит найти просто нормальную еду (про недорогую даже не заикается) -- реальная проблема. Сейчас ищут обычную квартиру -- чтобы с плитой -- будут сами готовить. С нетерпением ждет отмашки для возвращения...
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 08:08

  _hunter написав:
  BIGor написав:
  _hunter написав:Проблемы начинаются, когда эти "на жизнь больше" люди начинают пытаться тратить на что-то, кроме продуктов: маникюр-педикюр всякий, киношки/садики, тренажерки и вот это все. И тут многие люди, которые в Киеве зарабатывали 30к с удивлением замечают, что к концу месяца в условной Польше на руках остается хорошо если столько же, сколько было в Киеве (в у.е. естественно).
Именно поэтому гастеры и мотаюся туда-сюда: зарабатывать там, где дороже, а тратить там, где дешевле.

Я когда 2 года назад уежал из Киева - он уже был неадекватно дорог. Знакомый оформил в Польше детей в садик - цена была даже не киевская, а как в Ирпене. То же самое дело в кафе-ресторанах. Про стоимость рабочих в Украине может подробнее рассказать Ейр. Все постепенно выравнивается.

Так гастеры (в основном) с приграничных городов на маршрутках катаются: ехать раз в 90 дней из Киева в какой-нить Вроцлав на поезде с пересадкой во Львове -- та еще развлекуха...

Эти два слова в одном предложении не ставятся :lol: -- холодный огонь, сухая вода, гарячий лед... Тоже знакомый (с женой/детьми) прямо сейчас эвакуировался в Польшу -- живут в каком-то отельчике -- говорит найти просто нормальную еду (про недорогую даже не заикается) -- реальная проблема. Сейчас ищут обычную квартиру -- чтобы с плитой -- будут сами готовить. С нетерпением ждет отмашки для возвращения...

Про 90 дней - это откуда? После безвиза все там безвылазно работают. А еда недорогая даже готовая продается в любой жабке и бедронке. Что-то твой знакомы свистит. Да и как он выехал из Украины? Судья что-ли?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 08:58

Читаю як окуєнно буде коли виїдеш з України, розказую виїхавшим і кажуть що брехня.

Ржкз, бігор, хомякоід і решта. Підкажіть де шукати роботу щоб було так як ви пишете. Втру носа.
Дано.
Фін директор/головний бухгалтер. Загальний стаж біля 20 років. Сертифікатів маса. Англійська 7.
Робота мінімальна, хоч помічник бухгалтера, але однозначно не підлогу мити і коробки запаковувати.
Північ Франції, чи прикордонні Люксембург чи Бельгія.
Зи. Про зп яка була тут ясно шо там і не мріє.

Куди звернутися, де знайти? Де пройти навчання?

В усіх групах зареєстрована. Там крім догляду за лежачими чи мити підлогу пропозицій немає

Зи. Була одна пропозиція. 900 євро на місяць на повний робочий день… але Я розумію що ви не про таку еміграцію пишете.
Первый
 
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