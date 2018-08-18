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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 22 кві, 2022 07:21
Vlad442
Vlad442 написав:
Мене себе не жалко, хоча я втратив бізнес та переважну частину нерухомості (навіть якщо все скінчиться, на Сході вона не буде коштувати нічого), тому що я знаю, що є люди, яки втратили більше.
, а у Вас активи в Києві ж були якісь?
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 07:27
BIGor написав: rjkz написав:
Везде люди и начинают жить с аренды и работают.
В Европе часть которая на жизнь больше будет, арендовать в Киеве за 10т грн и зарабатывать 20т грн. (на жизнь 300 долл.) и условно в Польше арендовать за 500 дол и зарабатывать 1000 долл. (на жизнь 500 долл.)
Проблемы начинаются, когда эти "на жизнь больше" люди начинают пытаться тратить на что-то, кроме продуктов: маникюр-педикюр всякий, киношки/садики, тренажерки и вот это все. И тут многие люди, которые в Киеве зарабатывали 30к с удивлением замечают, что к концу месяца в условной Польше на руках остается хорошо если столько же, сколько было в Киеве (в у.е. естественно).
Именно поэтому гастеры и мотаюся туда-сюда: зарабатывать там, где дороже, а тратить там, где дешевле.
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 07:30
Vlad442 написав:
Моя орендарка з квартири, яка теж частково зруйнована, зараз у Німеччині. Написала 5 минут потому (сподіваюсь, що цій форум не читає)
Здравствуйте
Всё ужасно
Знала бы,лучше бы дома осталась
Різні історії є, наприклад от жінка з Франції пише:
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 07:36
_hunter написав: BIGor написав: rjkz написав:
Везде люди и начинают жить с аренды и работают.
В Европе часть которая на жизнь больше будет, арендовать в Киеве за 10т грн и зарабатывать 20т грн. (на жизнь 300 долл.) и условно в Польше арендовать за 500 дол и зарабатывать 1000 долл. (на жизнь 500 долл.)
Проблемы начинаются, когда эти "на жизнь больше" люди начинают пытаться тратить на что-то, кроме продуктов: маникюр-педикюр всякий, киношки/садики, тренажерки и вот это все. И тут многие люди, которые в Киеве зарабатывали 30к с удивлением замечают, что к концу месяца в условной Польше на руках остается хорошо если столько же, сколько было в Киеве (в у.е. естественно).Именно поэтому гастеры и мотаюся туда-сюда: зарабатывать там, где дороже, а тратить там, где дешевле.
Я когда 2 года назад уежал из Киева - он уже был неадекватно дорог. Знакомый оформил в Польше детей в садик - цена была даже не киевская, а как в Ирпене. То же самое дело в кафе-ресторанах. Про стоимость рабочих в Украине может подробнее рассказать Ейр. Все постепенно выравнивается.
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 08:04
BIGor написав:
Я когда 2 года назад уежал из Киева - он уже был неадекватно дорог
_hunter написав: BIGor написав:
В Европе часть которая на жизнь больше будет, арендовать в Киеве за 10т грн и зарабатывать 20т грн. (на жизнь 300 долл.) и условно в Польше арендовать за 500 дол и зарабатывать 1000 долл. (на жизнь 500 долл.)
Проблемы начинаются, когда эти "на жизнь больше" люди начинают пытаться тратить на что-то, кроме продуктов: маникюр-педикюр всякий, киношки/садики, тренажерки и вот это все. И тут многие люди, которые в Киеве зарабатывали 30к с удивлением замечают, что к концу месяца в условной Польше на руках остается хорошо если столько же, сколько было в Киеве (в у.е. естественно).Именно поэтому гастеры и мотаюся туда-сюда: зарабатывать там, где дороже, а тратить там, где дешевле.
. Знакомый оформил в Польше детей в садик - цена была даже не киевская, а как в Ирпене. То же самое дело в кафе-ресторанах
. Про стоимость рабочих в Украине может подробнее рассказать Ейр. Все постепенно выравнивается.
Так гастеры (в основном) с приграничных городов на маршрутках катаются: ехать раз в 90 дней из Киева в какой-нить Вроцлав на поезде с пересадкой во Львове -- та еще развлекуха...
Эти два слова в одном предложении не ставятся
-- холодный огонь, сухая вода, гарячий лед... Тоже знакомый (с женой/детьми) прямо сейчас эвакуировался в Польшу -- живут в каком-то отельчике -- говорит найти просто нормальную еду (про недорогую даже не заикается) -- реальная проблема. Сейчас ищут обычную квартиру -- чтобы с плитой -- будут сами готовить. С нетерпением ждет отмашки для возвращения...
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 08:08
_hunter написав: BIGor написав:
Я когда 2 года назад уежал из Киева - он уже был неадекватно дорог
_hunter написав:
Проблемы начинаются, когда эти "на жизнь больше" люди начинают пытаться тратить на что-то, кроме продуктов: маникюр-педикюр всякий, киношки/садики, тренажерки и вот это все. И тут многие люди, которые в Киеве зарабатывали 30к с удивлением замечают, что к концу месяца в условной Польше на руках остается хорошо если столько же, сколько было в Киеве (в у.е. естественно).Именно поэтому гастеры и мотаюся туда-сюда: зарабатывать там, где дороже, а тратить там, где дешевле.
. Знакомый оформил в Польше детей в садик - цена была даже не киевская, а как в Ирпене. То же самое дело в кафе-ресторанах
. Про стоимость рабочих в Украине может подробнее рассказать Ейр. Все постепенно выравнивается.
Так гастеры (в основном) с приграничных городов на маршрутках катаются: ехать раз в 90 дней из Киева в какой-нить Вроцлав на поезде с пересадкой во Львове -- та еще развлекуха...
Эти два слова в одном предложении не ставятся
-- холодный огонь, сухая вода, гарячий лед... Тоже знакомый (с женой/детьми) прямо сейчас эвакуировался в Польшу -- живут в каком-то отельчике -- говорит найти просто нормальную еду (про недорогую даже не заикается) -- реальная проблема. Сейчас ищут обычную квартиру -- чтобы с плитой -- будут сами готовить. С нетерпением ждет отмашки для возвращения...
Про 90 дней - это откуда? После безвиза все там безвылазно работают. А еда недорогая даже готовая продается в любой жабке и бедронке. Что-то твой знакомы свистит. Да и как он выехал из Украины? Судья что-ли?
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 08:58
Читаю як окуєнно буде коли виїдеш з України, розказую виїхавшим і кажуть що брехня.
Ржкз, бігор, хомякоід і решта. Підкажіть де шукати роботу щоб було так як ви пишете. Втру носа.
Дано.
Фін директор/головний бухгалтер. Загальний стаж біля 20 років. Сертифікатів маса. Англійська 7.
Робота мінімальна, хоч помічник бухгалтера, але однозначно не підлогу мити і коробки запаковувати.
Північ Франції, чи прикордонні Люксембург чи Бельгія.
Зи. Про зп яка була тут ясно шо там і не мріє.
Куди звернутися, де знайти? Де пройти навчання?
В усіх групах зареєстрована. Там крім догляду за лежачими чи мити підлогу пропозицій немає
Зи. Була одна пропозиція. 900 євро на місяць на повний робочий день… але Я розумію що ви не про таку еміграцію пишете.
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