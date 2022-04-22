Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Моя орендарка з квартири, яка теж частково зруйнована, зараз у Німеччині. Написала 5 минут потому (сподіваюсь, що цій форум не читає) Здравствуйте Всё ужасно Знала бы,лучше бы дома осталась
Різні історії є, наприклад от жінка з Франції пише:
BIGor написав:В Европе часть которая на жизнь больше будет, арендовать в Киеве за 10т грн и зарабатывать 20т грн. (на жизнь 300 долл.) и условно в Польше арендовать за 500 дол и зарабатывать 1000 долл. (на жизнь 500 долл.)
Проблемы начинаются, когда эти "на жизнь больше" люди начинают пытаться тратить на что-то, кроме продуктов: маникюр-педикюр всякий, киношки/садики, тренажерки и вот это все. И тут многие люди, которые в Киеве зарабатывали 30к с удивлением замечают, что к концу месяца в условной Польше на руках остается хорошо если столько же, сколько было в Киеве (в у.е. естественно). Именно поэтому гастеры и мотаюся туда-сюда: зарабатывать там, где дороже, а тратить там, где дешевле.
Я когда 2 года назад уежал из Киева - он уже был неадекватно дорог. Знакомый оформил в Польше детей в садик - цена была даже не киевская, а как в Ирпене. То же самое дело в кафе-ресторанах. Про стоимость рабочих в Украине может подробнее рассказать Ейр. Все постепенно выравнивается.
Так гастеры (в основном) с приграничных городов на маршрутках катаются: ехать раз в 90 дней из Киева в какой-нить Вроцлав на поезде с пересадкой во Львове -- та еще развлекуха...
Эти два слова в одном предложении не ставятся -- холодный огонь, сухая вода, гарячий лед... Тоже знакомый (с женой/детьми) прямо сейчас эвакуировался в Польшу -- живут в каком-то отельчике -- говорит найти просто нормальную еду (про недорогую даже не заикается) -- реальная проблема. Сейчас ищут обычную квартиру -- чтобы с плитой -- будут сами готовить. С нетерпением ждет отмашки для возвращения...
_hunter написав:Проблемы начинаются, когда эти "на жизнь больше" люди начинают пытаться тратить на что-то, кроме продуктов: маникюр-педикюр всякий, киношки/садики, тренажерки и вот это все. И тут многие люди, которые в Киеве зарабатывали 30к с удивлением замечают, что к концу месяца в условной Польше на руках остается хорошо если столько же, сколько было в Киеве (в у.е. естественно). Именно поэтому гастеры и мотаюся туда-сюда: зарабатывать там, где дороже, а тратить там, где дешевле.
Я когда 2 года назад уежал из Киева - он уже был неадекватно дорог. Знакомый оформил в Польше детей в садик - цена была даже не киевская, а как в Ирпене. То же самое дело в кафе-ресторанах. Про стоимость рабочих в Украине может подробнее рассказать Ейр. Все постепенно выравнивается.
Так гастеры (в основном) с приграничных городов на маршрутках катаются: ехать раз в 90 дней из Киева в какой-нить Вроцлав на поезде с пересадкой во Львове -- та еще развлекуха...
Эти два слова в одном предложении не ставятся -- холодный огонь, сухая вода, гарячий лед... Тоже знакомый (с женой/детьми) прямо сейчас эвакуировался в Польшу -- живут в каком-то отельчике -- говорит найти просто нормальную еду (про недорогую даже не заикается) -- реальная проблема. Сейчас ищут обычную квартиру -- чтобы с плитой -- будут сами готовить. С нетерпением ждет отмашки для возвращения...
Про 90 дней - это откуда? После безвиза все там безвылазно работают. А еда недорогая даже готовая продается в любой жабке и бедронке. Что-то твой знакомы свистит. Да и как он выехал из Украины? Судья что-ли?
Читаю як окуєнно буде коли виїдеш з України, розказую виїхавшим і кажуть що брехня.
Ржкз, бігор, хомякоід і решта. Підкажіть де шукати роботу щоб було так як ви пишете. Втру носа. Дано. Фін директор/головний бухгалтер. Загальний стаж біля 20 років. Сертифікатів маса. Англійська 7. Робота мінімальна, хоч помічник бухгалтера, але однозначно не підлогу мити і коробки запаковувати. Північ Франції, чи прикордонні Люксембург чи Бельгія. Зи. Про зп яка була тут ясно шо там і не мріє.
Куди звернутися, де знайти? Де пройти навчання?
В усіх групах зареєстрована. Там крім догляду за лежачими чи мити підлогу пропозицій немає
Зи. Була одна пропозиція. 900 євро на місяць на повний робочий день… але Я розумію що ви не про таку еміграцію пишете.
BIGor написав:Я когда 2 года назад уежал из Киева - он уже был неадекватно дорог. Знакомый оформил в Польше детей в садик - цена была даже не киевская, а как в Ирпене. То же самое дело в кафе-ресторанах. Про стоимость рабочих в Украине может подробнее рассказать Ейр. Все постепенно выравнивается.
Так гастеры (в основном) с приграничных городов на маршрутках катаются: ехать раз в 90 дней из Киева в какой-нить Вроцлав на поезде с пересадкой во Львове -- та еще развлекуха...
Эти два слова в одном предложении не ставятся -- холодный огонь, сухая вода, гарячий лед... Тоже знакомый (с женой/детьми) прямо сейчас эвакуировался в Польшу -- живут в каком-то отельчике -- говорит найти просто нормальную еду (про недорогую даже не заикается) -- реальная проблема. Сейчас ищут обычную квартиру -- чтобы с плитой -- будут сами готовить. С нетерпением ждет отмашки для возвращения...
Про 90 дней - это откуда? После безвиза все там безвылазно работают. А еда недорогая даже готовая продается в любой жабке и бедронке. Что-то твой знакомы свистит. Да и как он выехал из Украины? Судья что-ли?
В смысле "безвылазно"? В смысле "безвылазно"? -- привило такое, "90 дней в течении 180"... Но это абсолютно не важно по причине "конкретное число дней вообще ни на что не влияет": принцип работы гастеров -- "подводная лодка" -- заработал денег "там", приехал тратить "тут". Происходит ли это через 3 месяца, через 6 или через 9 -- пофиг.
Почему полуфабрикаты не берут в магазах? -- фиг его знает, может жена не разрешает...
Первый написав:Куди звернутися, де знайти? Де пройти навчання
Польша мужчины нужны на заводах, автослесари, автомаляры, водители С Д Е + трамвай, сварщики, все специальности на стройку/ремонты помещений, сантехники
женщины с/х работы, кассы супермаркетов, продавцы всего на свете, уборщицы. Это то что я знаю из рассказов +/- десяти выехавших моих знакомых. Одна семья открыла хостел в Кракове, поискал их по интернету, таки украинцев открывающих хостелы в Польше много. Флетлорд нигде не пропадёт)
Первый написав:Робота мінімальна, хоч помічник бухгалтера, але однозначно не підлогу мити і коробки запаковувати. \\\ Куди звернутися, де знайти? Де пройти навчання
\\\ женщины с/х работы, кассы супермаркетов, продавцы всего на свете, уборщицы. Это то что я знаю из рассказов +/- десяти выехавших моих знакомых. Одна семья открыла хостел в Кракове, поискал их по интернету, таки украинцев открывающих хостелы в Польше много. Флетлорд нигде не пропадёт)
Т.е. кроме высокоинтелектуальной работы "вильна каса" ничего релевантного нет? Открыть хостел? -- что-то мне подсказывает -- для этого нужно "немного" денег свободных?..
Первый написав:Читаю як окуєнно буде коли виїдеш з України, розказую виїхавшим і кажуть що брехня.
Ржкз, бігор, хомякоід і решта. Підкажіть де шукати роботу щоб було так як ви пишете. Втру носа. Дано. Фін директор/головний бухгалтер. Загальний стаж біля 20 років. Сертифікатів маса. Англійська 7. Робота мінімальна, хоч помічник бухгалтера, але однозначно не підлогу мити і коробки запаковувати. Північ Франції, чи прикордонні Люксембург чи Бельгія. Зи. Про зп яка була тут ясно шо там і не мріє.
Куди звернутися, де знайти? Де пройти навчання?
В усіх групах зареєстрована. Там крім догляду за лежачими чи мити підлогу пропозицій немає
Зи. Була одна пропозиція. 900 євро на місяць на повний робочий день… але Я розумію що ви не про таку еміграцію пишете.
Без знання місцевої мови важко, але можливо. Випадає десь 90% вакансій. Розкидувати на популярних сайтах з працевлаштування резюмеху, або конкретно на сайтах компаній.
В Німеччині 10 евро мінімалка без копійок, щось 900 евро не виходить ніяк.