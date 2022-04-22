Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

Двигаемся севернее - север Бельгии, Нидерланды и/или смотрит международные компании. В Big4 есть целые отделы бухгалтеров. И если человек знает SAP - тогда успех будет, с 1С - никому не нужен.
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 10:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Двигаемся севернее - север Бельгии, Нидерланды и/или смотрит международные компании. В Big4 есть целые отделы бухгалтеров. И если человек знает SAP - тогда успех будет, с 1С - никому не нужен.
Додано: П'ят 22 кві, 2022 10:20
их открывают в арендованных помещениях, наверное на ремонт и технику какие-то деньги нужны. Гораздо меньше, чем открыть частную авиакомпанию)
Среди моих знакомых, тех кто устроился на "интеллектуальную" работу заграницей нет. Мои "интеллектуалы" живут в Украине и до войны зарабатывали примерно 1куе денег +/-
Про эмиграцию мы тоже общались, общее мнение учить детей заграницей - да, самим нет смысла менять 1куе дохода в Украине на 1куе в Польше, при этом садиться за баранку фуры или тягать цемент на стройке.
Может уже есть, война всё меняет.
Додано: П'ят 22 кві, 2022 10:40
rjkz не вводите людей в заблуждение-никакого безвиза с канадой нет и небудет.Это как некоторые думают что мы вступаем летом в ЕС а мы получаем статус кандидата а не члена. Турция уже лет 20 кандидат в ЕС как ещё несколько стран по 5-10 лет
Додано: П'ят 22 кві, 2022 10:46
не мешайте им летать в облаках и считать чужие деньги Хорошо там где нас нет
Додано: П'ят 22 кві, 2022 10:47
Но даже для аренды нужны деньги на первый взнос?.. И под аренду нужно же местный ФОП открывать? -- что тоже небесплатно. А человек (как я понимаю) спрашивал -- чтоб _уже сейчас_ деньги получать, а не отдавать...
Ну, я примерно про то же и говорю. Но некоторые утверждают, что стоит только выйти с поезда в Еуропах, да крикнуть зычным голосом "эге-гей, убогие, белый гетеросексуальный мужчина-христианин приехал вас спасать от ига гейского темного!"-- сразу набигут толпы из отделов кадров, да начнут наперебой аукционы устраивать -- кто больше денег даст да меньше работой нагрузит...
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