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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 23:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Damien написав:vhata написав:
По состоянию на 21 апреля в Харькове разрушено 1 тысяча 929 жилых домов. https://www.unian.net/war/novosti-harko ... 96021.html (это только Харьков)


Это не означает, что они лежат в виде кучек битого кирпича. Точной статистики нет, но я не думаю, что из них больше 5% пойдут под снос
цитата на конец марта: "По моей оценке, около 15% многоэтажных домов в Харькове не пригодны для жизни", — заявил городской голова Игорь Терехов в эфире телемарафона. https://2day.kh.ua/kharkow/15-mnogoetaz ... lya-zhizni

Гложат меня смутные сомнения, что форумчане не в Украине. Добранич
vhata
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 23:16

  vhata написав:
  Vlad442 написав:
  vhata написав:Конечно, не на часе, сейчас, реестры закрыты, готовится надо. разрушены УЖЕ ТЫСЯЧИ многоэтажек, тысячи. Потребность в жилье будет огромная. ЛЮБОГО жилья.

Рахую, ви помиляєтесь. Коли говорять, що зруйнована тисяча будівель, це означає, що снаряд потрапив у одну-дві квартири на будинок. Навіть ті, що вигоріли, можно легко відновити. По справжньому зруйнованих квартир одиниці, навіть як по дому було декілька прильотів. Я це бачив на свої очі - не все так жахливо, як у новинах. Вставити вікна, та покрасити.
Дійсно є капітальні проблеми, як у моїх родичів, та то меншість кейсів.
Влад, извините, мне кажется, варианта 2 - Вы или меня тролите, или не живете в Украине.
По состоянию на 21 апреля в Харькове разрушено 1 тысяча 929 жилых домов. https://www.unian.net/war/novosti-harko ... 96021.html (это только Харьков)

Я проїзджав на велосипеді по осколках через 5 минут після прильоту - чуть запізнився і тут би не писав. Я бачив на власні очі ці будівлі, які "зруйновані" в новинах. В дома навколо прилетало. Подивитесь навіть на фото по посиланню, що ви надали. Цей будинок зруйнован? Чи можно вставити, чи забити фанерою вікна та жити?
Vlad442
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 23:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vhata написав:цитата на конец марта: "По моей оценке, около 15% многоэтажных домов в Харькове не пригодны для жизни", — заявил городской голова Игорь Терехов в эфире телемарафона. https://2day.kh.ua/kharkow/15-mnogoetaz ... lya-zhizni

Гложат меня смутные сомнения, что форумчане не в Украине. Добранич

Посмотрите видео https://www.youtube.com/watch?v=21XPL2dhi6c и сосредоточьтесь не на ужасе, как много разрушено, а можно ли жить в оставшемся. Это самый разрушенный район Харькова. Да, там сейчас нет воды, газа, тепла, там невозможно жить, но это не невосполнимые потери.
Vlad442
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С 9 мая в некоторых регионах откроют реестры недвижимости.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 00:16

  vhata написав:
  rjkz написав:Мадам, у меня есть опыт сдачи нежилого как жилого.
Арендатору это пофиг.
СЕЙЧАС арендатору не пофиг, ээ 1.44 жилое, 6грн нежилое.
Отопление нежилое - 200грн за м2.
Очень сомневаюсь, что даже небедный чел осилит коммуналку. :(
Но я не об этом - тупо негде будет людям жить.


Тогда вопрос не в том жилое или нежилое.
Живут там где есть.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 00:28

  UA написав:С 9 мая в некоторых регионах откроют реестры недвижимости.


Меня это немного напрягает.
Как и дата.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 07:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Мене себе не жалко, хоча я втратив бізнес та переважну частину нерухомості (навіть якщо все скінчиться, на Сході вона не буде коштувати нічого), тому що я знаю, що є люди, яки втратили більше.

Vlad442, а у Вас активи в Києві ж були якісь?
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 10:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Здравствуйте, здесь ворос задавали насчет перевода в жилой фонд, так вот до войны я начала переводить свое нежилое помещение в жилое. Причина - завышенная комуналка, а свою деятельность я могу проводить в жилом помещении. Начала с того что обратилась к частному архитектору (можно при бюро технической инвентаризации). Понадобились правоустанавливающие документы, техпаспорт и все договора о предоставлении комунальных услуг. Он пришел, осмотрел помещение и, оказывается, для жилых помещений есть свои требования (особенно это касается ванной-туалета (определенные кв.м.) и кухни - если газ (у меня нет). Потом он что-то там готовил в горисполком (орган местного самоуправления). Тут началась война - я думала все. Но 29.03.2022 мне пришли "Містобудівні умови та обмеження для проектування об'єкта будівництва" с регистрационным номером ЄДЕССБ. На этом пока все - на у нас боевых действий нет.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 11:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Є в мене приклад моєї знайомої, яка поїхала до Німеччини та відразу влаштувалась у місцевий E&Y на досить високу посаду. Але ж це виключення. Абсолютній більшості робота за фахом в Європі не загрожує.
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⚡️Авиакомпания «Wizzair» открыла продажу билетов в Киев на июль.
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