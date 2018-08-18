Додано: П'ят 22 кві, 2022 10:09

Здравствуйте, здесь ворос задавали насчет перевода в жилой фонд, так вот до войны я начала переводить свое нежилое помещение в жилое. Причина - завышенная комуналка, а свою деятельность я могу проводить в жилом помещении. Начала с того что обратилась к частному архитектору (можно при бюро технической инвентаризации). Понадобились правоустанавливающие документы, техпаспорт и все договора о предоставлении комунальных услуг. Он пришел, осмотрел помещение и, оказывается, для жилых помещений есть свои требования (особенно это касается ванной-туалета (определенные кв.м.) и кухни - если газ (у меня нет). Потом он что-то там готовил в горисполком (орган местного самоуправления). Тут началась война - я думала все. Но 29.03.2022 мне пришли "Містобудівні умови та обмеження для проектування об'єкта будівництва" с регистрационным номером ЄДЕССБ. На этом пока все - на у нас боевых действий нет.