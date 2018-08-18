Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vhata написав:Конечно, не на часе, сейчас, реестры закрыты, готовится надо. разрушены УЖЕ ТЫСЯЧИ многоэтажек, тысячи. Потребность в жилье будет огромная. ЛЮБОГО жилья.
Рахую, ви помиляєтесь. Коли говорять, що зруйнована тисяча будівель, це означає, що снаряд потрапив у одну-дві квартири на будинок. Навіть ті, що вигоріли, можно легко відновити. По справжньому зруйнованих квартир одиниці, навіть як по дому було декілька прильотів. Я це бачив на свої очі - не все так жахливо, як у новинах. Вставити вікна, та покрасити. Дійсно є капітальні проблеми, як у моїх родичів, та то меншість кейсів.
Я проїзджав на велосипеді по осколках через 5 минут після прильоту - чуть запізнився і тут би не писав. Я бачив на власні очі ці будівлі, які "зруйновані" в новинах. В дома навколо прилетало. Подивитесь навіть на фото по посиланню, що ви надали. Цей будинок зруйнован? Чи можно вставити, чи забити фанерою вікна та жити?
vhata написав:цитата на конец марта: "По моей оценке, около 15% многоэтажных домов в Харькове не пригодны для жизни", — заявил городской голова Игорь Терехов в эфире телемарафона. https://2day.kh.ua/kharkow/15-mnogoetaz ... lya-zhizni
Гложат меня смутные сомнения, что форумчане не в Украине. Добранич
Посмотрите видео https://www.youtube.com/watch?v=21XPL2dhi6c и сосредоточьтесь не на ужасе, как много разрушено, а можно ли жить в оставшемся. Это самый разрушенный район Харькова. Да, там сейчас нет воды, газа, тепла, там невозможно жить, но это не невосполнимые потери.
Vlad442 написав:Мене себе не жалко, хоча я втратив бізнес та переважну частину нерухомості (навіть якщо все скінчиться, на Сході вона не буде коштувати нічого), тому що я знаю, що є люди, яки втратили більше.
Здравствуйте, здесь ворос задавали насчет перевода в жилой фонд, так вот до войны я начала переводить свое нежилое помещение в жилое. Причина - завышенная комуналка, а свою деятельность я могу проводить в жилом помещении. Начала с того что обратилась к частному архитектору (можно при бюро технической инвентаризации). Понадобились правоустанавливающие документы, техпаспорт и все договора о предоставлении комунальных услуг. Он пришел, осмотрел помещение и, оказывается, для жилых помещений есть свои требования (особенно это касается ванной-туалета (определенные кв.м.) и кухни - если газ (у меня нет). Потом он что-то там готовил в горисполком (орган местного самоуправления). Тут началась война - я думала все. Но 29.03.2022 мне пришли "Містобудівні умови та обмеження для проектування об'єкта будівництва" с регистрационным номером ЄДЕССБ. На этом пока все - на у нас боевых действий нет.