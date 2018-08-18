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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 22 кві, 2022 12:10
rjkz написав:
Меня это немного напрягает.
UA написав:
С 9 мая в некоторых регионах откроют реестры недвижимости.
Как и дата.
vitaliian написав:
⚡️Авиакомпания «Wizzair» открыла продажу билетов в Киев
на июль.
донт воррі ))) схоже, якийсь інсайд )))
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 12:35
vitaliian написав:
⚡️Авиакомпания «Wizzair» открыла продажу билетов в Киев на июль.
Дуже добра новина якщо правда звісно.
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