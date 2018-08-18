донт воррі ))) схоже, якийсь інсайд )))
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 12:10
Додано: П'ят 22 кві, 2022 12:35
Додано: П'ят 22 кві, 2022 13:16
Додано: П'ят 22 кві, 2022 13:45
Я больше скажу, если не "синий воротничок", то такая судьба ждет единицы.
Сходу. А дальше - зависит от того насколько человек хочет работать "за фахом".
Я в этом не вижу проблемы. Но многие живут ради статуса и считают, что это и есть смысл жизни. Кто-то любит свою работу настолько, что готовы на любые подвиги, чтобы работать по специальности.
Когда-то тут уже писал, моя сверстница была врачом в Украине. И считала и считает эту профессию самой лучшей в мире. Уже тут можно снимать шляпу.
Лет 20 назад она уехала в США, лет 5 посвятила себя тому, чтобы пройти переаттестацию, доучиться и получить местный диплом. Жила в стесненных условиях.
Потом работала в госпиталях. Это очень тяжелая работа, хоть и намного более высокооплачиваемая, чем в медофисах наемным врачем. И дает коллосальный опыт.
Потом открыла свой офис.
У нее сейчас свой дом в очень престижном и дорогом районе НЙ.
В своем офисе работает 3 дня в неделю, этого более чем достаточно. Такой баланс работы и отдыха.
Разница между врачем в США и Украине очевидна или требует разъяснений?
Додано: П'ят 22 кві, 2022 13:45
Украинцы рабочих специальностей с вами не согласятся.
Профессии любовница или кум начальника действительно нет в перечне профессий ЕС и этим специалистам действительно нереально устроится.
Додано: П'ят 22 кві, 2022 13:50
Я не верю в масонов и мировое правительство, но после этой новости видимо придётся.
ПС связался с опытными людьми и они дали разъяснения.
Wizzair заблокировали бронирование билетов на 2 квартирал2022 года, а на 3 квартал пока блокировку не ввели.
Так будет пока не отменят регистрацию маршрута в надзорных органах.
Востаннє редагувалось UA в П'ят 22 кві, 2022 13:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 22 кві, 2022 13:54
Додано: П'ят 22 кві, 2022 13:57
Дополнил свое сообщение.
Додано: П'ят 22 кві, 2022 14:37
А кем она работала в Украине? Всех в 4ке переводят в европейские офисы, из сохранением позиции.
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