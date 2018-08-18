Додано: П'ят 22 кві, 2022 13:45

airmax78 написав: Є в мене приклад моєї знайомої, яка поїхала до Німеччини та відразу влаштувалась у місцевий E&Y на досить високу посаду. Але ж це виключення. Абсолютній більшості робота за фахом в Європі не загрожує. Є в мене приклад моєї знайомої, яка поїхала до Німеччини та відразу влаштувалась у місцевий E&Y на досить високу посаду. Але ж це виключення. Абсолютній більшості робота за фахом в Європі не загрожує.

Я больше скажу, если не "синий воротничок", то такая судьба ждет единицы.Сходу. А дальше - зависит от того насколько человек хочет работать "за фахом".Я в этом не вижу проблемы. Но многие живут ради статуса и считают, что это и есть смысл жизни. Кто-то любит свою работу настолько, что готовы на любые подвиги, чтобы работать по специальности.Когда-то тут уже писал, моя сверстница была врачом в Украине. И считала и считает эту профессию самой лучшей в мире. Уже тут можно снимать шляпу.Лет 20 назад она уехала в США, лет 5 посвятила себя тому, чтобы пройти переаттестацию, доучиться и получить местный диплом. Жила в стесненных условиях.Потом работала в госпиталях. Это очень тяжелая работа, хоть и намного более высокооплачиваемая, чем в медофисах наемным врачем. И дает коллосальный опыт.Потом открыла свой офис.У нее сейчас свой дом в очень престижном и дорогом районе НЙ.В своем офисе работает 3 дня в неделю, этого более чем достаточно. Такой баланс работы и отдыха.Разница между врачем в США и Украине очевидна или требует разъяснений?