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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9784978597869787

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 12:10

  rjkz написав:
  UA написав:С 9 мая в некоторых регионах откроют реестры недвижимости.


Меня это немного напрягает.
Как и дата.

  vitaliian написав:⚡️Авиакомпания «Wizzair» открыла продажу билетов в Киев на июль.

донт воррі ))) схоже, якийсь інсайд )))
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 12:35

  vitaliian написав:⚡️Авиакомпания «Wizzair» открыла продажу билетов в Киев на июль.

Дуже добра новина якщо правда звісно.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 13:16

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:⚡️Авиакомпания «Wizzair» открыла продажу билетов в Киев на июль.

Дуже добра новина якщо правда звісно.

https://focus.ua/ukraine/513161-poveril ... iz-ukrainy
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 13:45

  airmax78 написав:Є в мене приклад моєї знайомої, яка поїхала до Німеччини та відразу влаштувалась у місцевий E&Y на досить високу посаду. Але ж це виключення. Абсолютній більшості робота за фахом в Європі не загрожує.


Я больше скажу, если не "синий воротничок", то такая судьба ждет единицы.
Сходу. А дальше - зависит от того насколько человек хочет работать "за фахом".
Я в этом не вижу проблемы. Но многие живут ради статуса и считают, что это и есть смысл жизни. Кто-то любит свою работу настолько, что готовы на любые подвиги, чтобы работать по специальности.
Когда-то тут уже писал, моя сверстница была врачом в Украине. И считала и считает эту профессию самой лучшей в мире. Уже тут можно снимать шляпу.
Лет 20 назад она уехала в США, лет 5 посвятила себя тому, чтобы пройти переаттестацию, доучиться и получить местный диплом. Жила в стесненных условиях.
Потом работала в госпиталях. Это очень тяжелая работа, хоть и намного более высокооплачиваемая, чем в медофисах наемным врачем. И дает коллосальный опыт.
Потом открыла свой офис.
У нее сейчас свой дом в очень престижном и дорогом районе НЙ.
В своем офисе работает 3 дня в неделю, этого более чем достаточно. Такой баланс работы и отдыха.
Разница между врачем в США и Украине очевидна или требует разъяснений?
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 13:45

  airmax78 написав:Є в мене приклад моєї знайомої, яка поїхала до Німеччини та відразу влаштувалась у місцевий E&Y на досить високу посаду. Але ж це виключення. Абсолютній більшості робота за фахом в Європі не загрожує.

Украинцы рабочих специальностей с вами не согласятся.
Профессии любовница или кум начальника действительно нет в перечне профессий ЕС и этим специалистам действительно нереально устроится.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 13:50

  vitaliian написав:⚡️Авиакомпания «Wizzair» открыла продажу билетов в Киев на июль.

Я не верю в масонов и мировое правительство, но после этой новости видимо придётся.
ПС связался с опытными людьми и они дали разъяснения.
Wizzair заблокировали бронирование билетов на 2 квартирал2022 года, а на 3 квартал пока блокировку не ввели.
Так будет пока не отменят регистрацию маршрута в надзорных органах.
Востаннє редагувалось UA в П'ят 22 кві, 2022 13:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 13:54

  UA написав:
  vitaliian написав:⚡️Авиакомпания «Wizzair» открыла продажу билетов в Киев на июль.

Я не верю в масонов и мировое правительство, но после этой новости видимо придётся.

Перед войной авиакомпании первые отказались летать в Украину. После войны первые и начнут.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 13:57

  vitaliian написав:
  UA написав:
  vitaliian написав:⚡️Авиакомпания «Wizzair» открыла продажу билетов в Киев на июль.

Я не верю в масонов и мировое правительство, но после этой новости видимо придётся.

Перед войной авиакомпании первые отказались летать в Украину. После войны первые и начнут.

Дополнил свое сообщение.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 14:37

  airmax78 написав:Є в мене приклад моєї знайомої, яка поїхала до Німеччини та відразу влаштувалась у місцевий E&Y на досить високу посаду. Але ж це виключення. Абсолютній більшості робота за фахом в Європі не загрожує.

А кем она работала в Украине? Всех в 4ке переводят в европейские офисы, из сохранением позиции.
alfredhaos
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