Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:⚡️Авиакомпания «Wizzair» открыла продажу билетов в Киев на июль.
Я не верю в масонов и мировое правительство, но после этой новости видимо придётся. ПС связался с опытными людьми и они дали разъяснения. Wizzair заблокировали бронирование билетов на 2 квартирал2022 года, а на 3 квартал пока блокировку не ввели. Так будет пока не отменят регистрацию маршрута в надзорных органах.
Востаннє редагувалось UA в П'ят 22 кві, 2022 13:56, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:посольства массово возвращаются в Киев. Львів, давай до побачення
Сегодня общался с приятелем со Львова. Говорит сдал на днях однушку в старом доме в центре , с ремонтом лет 20 назад, но чистая и ухоженная, за 500$ айтишнику с Харькова. Квартиру буквально вырвали просто из рук, не успев выложить в рекламу, а маклер сказал, что даже продешевили. Работники посольств жили ВРЕМЕННО В ОТЕЛЯХ и никакой погоды на рынке недвижимости Львова, по сути, не делали.
vitaliian написав:посольства массово возвращаются в Киев. Львів, давай до побачення
Сегодня общался с приятелем со Львова. Говорит сдал на днях однушку в старом доме в центре , с ремонтом лет 20 назад, но чистая и ухоженная, за 500$ айтишнику с Харькова. Квартиру буквально вырвали просто из рук, не успев выложить в рекламу, а маклер сказал, что даже продешевили. Работники посольств жили ВРЕМЕННО В ОТЕЛЯХ и никакой погоды на рынке недвижимости Львова, по сути, не делали.
отели тоже вид недвижимости. Теперь киевские айтишники смогут с клоповников долярчика переселиться в эти отели. Чинушам тоже сказали с 25 числа быть на рабочих местах (не знаю, всем ли).