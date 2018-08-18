Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:⚡️Авиакомпания «Wizzair» открыла продажу билетов в Киев на июль.
Я не верю в масонов и мировое правительство, но после этой новости видимо придётся. ПС связался с опытными людьми и они дали разъяснения. Wizzair заблокировали бронирование билетов на 2 квартирал2022 года, а на 3 квартал пока блокировку не ввели. Так будет пока не отменят регистрацию маршрута в надзорных органах.
Востаннє редагувалось UA в П'ят 22 кві, 2022 13:56, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:посольства массово возвращаются в Киев. Львів, давай до побачення
Сегодня общался с приятелем со Львова. Говорит сдал на днях однушку в старом доме в центре , с ремонтом лет 20 назад, но чистая и ухоженная, за 500$ айтишнику с Харькова. Квартиру буквально вырвали просто из рук, не успев выложить в рекламу, а маклер сказал, что даже продешевили. Работники посольств жили ВРЕМЕННО В ОТЕЛЯХ и никакой погоды на рынке недвижимости Львова, по сути, не делали.
vitaliian написав:посольства массово возвращаются в Киев. Львів, давай до побачення
Сегодня общался с приятелем со Львова. Говорит сдал на днях однушку в старом доме в центре , с ремонтом лет 20 назад, но чистая и ухоженная, за 500$ айтишнику с Харькова. Квартиру буквально вырвали просто из рук, не успев выложить в рекламу, а маклер сказал, что даже продешевили. Работники посольств жили ВРЕМЕННО В ОТЕЛЯХ и никакой погоды на рынке недвижимости Львова, по сути, не делали.
отели тоже вид недвижимости. Теперь киевские айтишники смогут с клоповников долярчика переселиться в эти отели. Чинушам тоже сказали с 25 числа быть на рабочих местах (не знаю, всем ли).
vhata написав:Конечно, не на часе, сейчас, реестры закрыты, готовится надо. разрушены УЖЕ ТЫСЯЧИ многоэтажек, тысячи. Потребность в жилье будет огромная. ЛЮБОГО жилья.
Рахую, ви помиляєтесь. Коли говорять, що зруйнована тисяча будівель, це означає, що снаряд потрапив у одну-дві квартири на будинок. Навіть ті, що вигоріли, можно легко відновити. По справжньому зруйнованих квартир одиниці, навіть як по дому було декілька прильотів. Я це бачив на свої очі - не все так жахливо, як у новинах. Вставити вікна, та покрасити. Дійсно є капітальні проблеми, як у моїх родичів, та то меншість кейсів.
vhata написав:Самые дальние, забытые села, забиты людьми, заселены все "брошенные" хаты, сельские детские садики и школы заселяются переселенцами. Под раздачу попали люди, независимо от фин состояния, образования, возраста и национальности. По нескольку звонков КАЖДЫЙ день от риелторови и знакомых - есть хоть какое то жилье... Просто треш.
У пригородах Харкова те саме, але так буде не завжди. Війна закінчиться, та ці люди повернуться. До своїх домівок, чи кудись. Це тимчасово житло, виїхати поближче поки стріляють, та подивитися, що буде далі. Назавжди вони там не залишаться. Без роботи та зручностей.
vhata написав:
Damien написав:vhata написав: По состоянию на 21 апреля в Харькове разрушено 1 тысяча 929 жилых домов. https://www.unian.net/war/novosti-harko ... 96021.html (это только Харьков) Это не означает, что они лежат в виде кучек битого кирпича. Точной статистики нет, но я не думаю, что из них больше 5% пойдут под снос
цитата на конец марта: "По моей оценке, около 15% многоэтажных домов в Харькове не пригодны для жизни", Ч заявил городской голова Игорь Терехов в эфире телемарафона. https://2day.kh.ua/kharkow/15-mnogoetaz ... lya-zhizni Гложат меня смутные сомнения, что форумчане не в Украине. Добранич
"не пригодны для жизни" це всі від серйозно зруйнованих до тих де тільки розбиті вікна. По Києву є статистика 208 житлових будинків пошкоджено, з них 10 не придатні до відновлення, тілки знесення, це 4.8% Але ж я вже писав вище з багатоповерхівками є нюанси. Якщо в багатоповерхівці є пошкодження несучих конструкцій (навіть в одній-двох квартирах зі 100-200) то комісія признає непридатним до відновлення ВЕСЬ будинок! Не квартиру, не стояк, не під'їзд, а весь будинок! І такі приклади в Києві вже є - будинок 464 серії на Богатирській, БПС на Чорнобильській, та інші. В приватному секторі навіть якщо залишився тільки фундамент та гора цегли то власник має земельну ділянку з підведеними комунікаціями і вирішує відновлювати чи ні і при незначних руйнуваннях може навіть звернутися до приватного експерта з яким домовитись про придатні висновки щоб не вводити заново в експлуатацію. В багатоповерхівці яка на балансі комунальників якщо комісія вирішила що будинок непридатний для оновлення це писець, навіть якщо квартира конкретного власника повністю ціла, немає ушкоджень, комунікації відріжуть, доступ до квартири обмежуть і декілька років він залишиться фактично на вулиці, по інстанціях, десь треба зберігати речі, потім отримання іншого житла, переселення, ремонт з нуля і т.п.
v0f41k написав:Якщо в багатоповерхівці є пошкодження несучих конструкцій (навіть в одній-двох квартирах зі 100-200) то комісія признає непридатним до відновлення ВЕСЬ будинок! Не квартиру, не стояк, не під'їзд, а весь будинок! І такі приклади в Києві вже є - будинок 464 серії на Богатирській, БПС на Чорнобильській, та інші.
Был я возле этого дома на Чернобыльской, не увидел ничего там критичного. Знаю пример, когда выгоревший до тла(гипсовые межкомнатные перегородки на всех этажах лежали на полу в виде кучек песка, алюминиевые сковородки лежали в виде слитков) панельный дом восстановили. А тут - в разы меньше повреждения. Думаю, что когда дойдет до дела, то будут восстанавливать дом на Чернобыльской