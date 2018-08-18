Додано: П'ят 22 кві, 2022 22:18

Vlad442 написав: vhata написав: Конечно, не на часе, сейчас, реестры закрыты, готовится надо. разрушены УЖЕ ТЫСЯЧИ многоэтажек, тысячи. Потребность в жилье будет огромная. ЛЮБОГО жилья. Конечно, не на часе, сейчас, реестры закрыты, готовится надо. разрушены УЖЕ ТЫСЯЧИ многоэтажек, тысячи. Потребность в жилье будет огромная. ЛЮБОГО жилья.

Рахую, ви помиляєтесь. Коли говорять, що зруйнована тисяча будівель, це означає, що снаряд потрапив у одну-дві квартири на будинок. Навіть ті, що вигоріли, можно легко відновити. По справжньому зруйнованих квартир одиниці, навіть як по дому було декілька прильотів. Я це бачив на свої очі - не все так жахливо, як у новинах. Вставити вікна, та покрасити.

Дійсно є капітальні проблеми, як у моїх родичів, та то меншість кейсів.

vhata написав: Самые дальние, забытые села, забиты людьми, заселены все "брошенные" хаты, сельские детские садики и школы заселяются переселенцами.

Под раздачу попали люди, независимо от фин состояния, образования, возраста и национальности.

По нескольку звонков КАЖДЫЙ день от риелторови и знакомых - есть хоть какое то жилье... Просто треш. Самые дальние, забытые села, забиты людьми, заселены все "брошенные" хаты, сельские детские садики и школы заселяются переселенцами.Под раздачу попали люди, независимо от фин состояния, образования, возраста и национальности.По нескольку звонков КАЖДЫЙ день от риелторови и знакомых - есть хоть какое то жилье... Просто треш.

У пригородах Харкова те саме, але так буде не завжди. Війна закінчиться, та ці люди повернуться. До своїх домівок, чи кудись. Це тимчасово житло, виїхати поближче поки стріляють, та подивитися, що буде далі. Назавжди вони там не залишаться. Без роботи та зручностей. Рахую, ви помиляєтесь. Коли говорять, що зруйнована тисяча будівель, це означає, що снаряд потрапив у одну-дві квартири на будинок. Навіть ті, що вигоріли, можно легко відновити. По справжньому зруйнованих квартир одиниці, навіть як по дому було декілька прильотів. Я це бачив на свої очі - не все так жахливо, як у новинах. Вставити вікна, та покрасити.Дійсно є капітальні проблеми, як у моїх родичів, та то меншість кейсів.У пригородах Харкова те саме, але так буде не завжди. Війна закінчиться, та ці люди повернуться. До своїх домівок, чи кудись. Це тимчасово житло, виїхати поближче поки стріляють, та подивитися, що буде далі. Назавжди вони там не залишаться. Без роботи та зручностей.

vhata написав: Damien написав: vhata написав:

По состоянию на 21 апреля в Харькове разрушено 1 тысяча 929 жилых домов. https://www.unian.net/war/novosti-harko ... 96021.html (это только Харьков)

Это не означает, что они лежат в виде кучек битого кирпича. Точной статистики нет, но я не думаю, что из них больше 5% пойдут под снос vhata написав:По состоянию на 21 апреля в Харькове разрушено 1 тысяча 929 жилых домов.... 96021.html (это только Харьков)Это не означает, что они лежат в виде кучек битого кирпича. Точной статистики нет, но я не думаю, что из них больше 5% пойдут под снос цитата на конец марта: "По моей оценке, около 15% многоэтажных домов в Харькове не пригодны для жизни", Ч заявил городской голова Игорь Терехов в эфире телемарафона. https://2day.kh.ua/kharkow/15-mnogoetaz ... lya-zhizni

Гложат меня смутные сомнения, что форумчане не в Украине. Добранич цитата на конец марта: "По моей оценке, около 15% многоэтажных домов в Харькове не пригодны для жизни", Ч заявил городской голова Игорь Терехов в эфире телемарафона.Гложат меня смутные сомнения, что форумчане не в Украине. Добранич

"не пригодны для жизни" це всі від серйозно зруйнованих до тих де тільки розбиті вікна.По Києву є статистика 208 житлових будинків пошкоджено, з них 10 не придатні до відновлення, тілки знесення, це 4.8%Але ж я вже писав вище з багатоповерхівками є нюанси.Якщо в багатоповерхівці є пошкодження несучих конструкцій (навіть в одній-двох квартирах зі 100-200) то комісія признає непридатним до відновлення ВЕСЬ будинок! Не квартиру, не стояк, не під'їзд, а весь будинок! І такі приклади в Києві вже є - будинок 464 серії на Богатирській, БПС на Чорнобильській, та інші.В приватному секторі навіть якщо залишився тільки фундамент та гора цегли то власник має земельну ділянку з підведеними комунікаціями і вирішує відновлювати чи ні і при незначних руйнуваннях може навіть звернутися до приватного експерта з яким домовитись про придатні висновки щоб не вводити заново в експлуатацію.В багатоповерхівці яка на балансі комунальників якщо комісія вирішила що будинок непридатний для оновлення це писець, навіть якщо квартира конкретного власника повністю ціла, немає ушкоджень, комунікації відріжуть, доступ до квартири обмежуть і декілька років він залишиться фактично на вулиці, по інстанціях, десь треба зберігати речі, потім отримання іншого житла, переселення, ремонт з нуля і т.п.