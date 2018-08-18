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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9784978597869787

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 12:35

  vitaliian написав:⚡️Авиакомпания «Wizzair» открыла продажу билетов в Киев на июль.

Дуже добра новина якщо правда звісно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 13:16

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:⚡️Авиакомпания «Wizzair» открыла продажу билетов в Киев на июль.

Дуже добра новина якщо правда звісно.

https://focus.ua/ukraine/513161-poveril ... iz-ukrainy
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 13:50

  vitaliian написав:⚡️Авиакомпания «Wizzair» открыла продажу билетов в Киев на июль.

Я не верю в масонов и мировое правительство, но после этой новости видимо придётся.
ПС связался с опытными людьми и они дали разъяснения.
Wizzair заблокировали бронирование билетов на 2 квартирал2022 года, а на 3 квартал пока блокировку не ввели.
Так будет пока не отменят регистрацию маршрута в надзорных органах.
Востаннє редагувалось UA в П'ят 22 кві, 2022 13:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 13:54

  UA написав:
  vitaliian написав:⚡️Авиакомпания «Wizzair» открыла продажу билетов в Киев на июль.

Я не верю в масонов и мировое правительство, но после этой новости видимо придётся.

Перед войной авиакомпании первые отказались летать в Украину. После войны первые и начнут.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:52

  vitaliian написав:
  UA написав:
  vitaliian написав:⚡️Авиакомпания «Wizzair» открыла продажу билетов в Киев на июль.

Я не верю в масонов и мировое правительство, но после этой новости видимо придётся.

Перед войной авиакомпании первые отказались летать в Украину. После войны первые и начнут.

посольства массово возвращаются в Киев.
Львів, давай до побачення :D

Но ход конем простой: сейчас собрать бабки, а через 3 мес чуть что вернуть в лучшем случае. В худшем - сертификат, как это уже не раз было.

Не думаю, что визэйр владеет серьезными инсайдами. Там большие страховки на самолет, которые от него особо не зависят. И всякие ЕАСА по ходу вводят запреты.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 19:51

  Ромасик написав:
  vitaliian написав:посольства массово возвращаются в Киев.
Львів, давай до побачення :D


Сегодня общался с приятелем со Львова. Говорит сдал на днях однушку в старом доме в центре , с ремонтом лет 20 назад, но чистая и ухоженная, за 500$ айтишнику с Харькова. Квартиру буквально вырвали просто из рук, не успев выложить в рекламу, а маклер сказал, что даже продешевили.
Работники посольств жили ВРЕМЕННО В ОТЕЛЯХ и никакой погоды на рынке недвижимости Львова, по сути, не делали.
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 20:02

  roberto dark написав:
  Ромасик написав:
  vitaliian написав:посольства массово возвращаются в Киев.
Львів, давай до побачення :D


Сегодня общался с приятелем со Львова. Говорит сдал на днях однушку в старом доме в центре , с ремонтом лет 20 назад, но чистая и ухоженная, за 500$ айтишнику с Харькова. Квартиру буквально вырвали просто из рук, не успев выложить в рекламу, а маклер сказал, что даже продешевили.
Работники посольств жили ВРЕМЕННО В ОТЕЛЯХ и никакой погоды на рынке недвижимости Львова, по сути, не делали.

отели тоже вид недвижимости. Теперь киевские айтишники смогут с клоповников долярчика переселиться в эти отели.
Чинушам тоже сказали с 25 числа быть на рабочих местах (не знаю, всем ли).
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 22:04

  Ромасик написав:посольства массово возвращаются в Киев.
Львів, давай до побачення :D

Возвращаются всем составом с семьями дипломатов?
Или необходимый минимум?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 22:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:
  vhata написав:Конечно, не на часе, сейчас, реестры закрыты, готовится надо. разрушены УЖЕ ТЫСЯЧИ многоэтажек, тысячи. Потребность в жилье будет огромная. ЛЮБОГО жилья.

Рахую, ви помиляєтесь. Коли говорять, що зруйнована тисяча будівель, це означає, що снаряд потрапив у одну-дві квартири на будинок. Навіть ті, що вигоріли, можно легко відновити. По справжньому зруйнованих квартир одиниці, навіть як по дому було декілька прильотів. Я це бачив на свої очі - не все так жахливо, як у новинах. Вставити вікна, та покрасити.
Дійсно є капітальні проблеми, як у моїх родичів, та то меншість кейсів.
  vhata написав:Самые дальние, забытые села, забиты людьми, заселены все "брошенные" хаты, сельские детские садики и школы заселяются переселенцами.
Под раздачу попали люди, независимо от фин состояния, образования, возраста и национальности.
По нескольку звонков КАЖДЫЙ день от риелторови и знакомых - есть хоть какое то жилье... Просто треш.

У пригородах Харкова те саме, але так буде не завжди. Війна закінчиться, та ці люди повернуться. До своїх домівок, чи кудись. Це тимчасово житло, виїхати поближче поки стріляють, та подивитися, що буде далі. Назавжди вони там не залишаться. Без роботи та зручностей.


  vhata написав:
  Damien написав:vhata написав:
По состоянию на 21 апреля в Харькове разрушено 1 тысяча 929 жилых домов. https://www.unian.net/war/novosti-harko ... 96021.html (это только Харьков)
Это не означает, что они лежат в виде кучек битого кирпича. Точной статистики нет, но я не думаю, что из них больше 5% пойдут под снос
цитата на конец марта: "По моей оценке, около 15% многоэтажных домов в Харькове не пригодны для жизни", Ч заявил городской голова Игорь Терехов в эфире телемарафона. https://2day.kh.ua/kharkow/15-mnogoetaz ... lya-zhizni
Гложат меня смутные сомнения, что форумчане не в Украине. Добранич


"не пригодны для жизни" це всі від серйозно зруйнованих до тих де тільки розбиті вікна.
По Києву є статистика 208 житлових будинків пошкоджено, з них 10 не придатні до відновлення, тілки знесення, це 4.8%
Але ж я вже писав вище з багатоповерхівками є нюанси.
Якщо в багатоповерхівці є пошкодження несучих конструкцій (навіть в одній-двох квартирах зі 100-200) то комісія признає непридатним до відновлення ВЕСЬ будинок! Не квартиру, не стояк, не під'їзд, а весь будинок! І такі приклади в Києві вже є - будинок 464 серії на Богатирській, БПС на Чорнобильській, та інші.
В приватному секторі навіть якщо залишився тільки фундамент та гора цегли то власник має земельну ділянку з підведеними комунікаціями і вирішує відновлювати чи ні і при незначних руйнуваннях може навіть звернутися до приватного експерта з яким домовитись про придатні висновки щоб не вводити заново в експлуатацію.
В багатоповерхівці яка на балансі комунальників якщо комісія вирішила що будинок непридатний для оновлення це писець, навіть якщо квартира конкретного власника повністю ціла, немає ушкоджень, комунікації відріжуть, доступ до квартири обмежуть і декілька років він залишиться фактично на вулиці, по інстанціях, десь треба зберігати речі, потім отримання іншого житла, переселення, ремонт з нуля і т.п.
v0f41k
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 22:26

  v0f41k написав:Якщо в багатоповерхівці є пошкодження несучих конструкцій (навіть в одній-двох квартирах зі 100-200) то комісія признає непридатним до відновлення ВЕСЬ будинок! Не квартиру, не стояк, не під'їзд, а весь будинок! І такі приклади в Києві вже є - будинок 464 серії на Богатирській, БПС на Чорнобильській, та інші.

Был я возле этого дома на Чернобыльской, не увидел ничего там критичного. Знаю пример, когда выгоревший до тла(гипсовые межкомнатные перегородки на всех этажах лежали на полу в виде кучек песка, алюминиевые сковородки лежали в виде слитков) панельный дом восстановили. А тут - в разы меньше повреждения.
Думаю, что когда дойдет до дела, то будут восстанавливать дом на Чернобыльской
Damien
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