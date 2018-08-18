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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9785978697879788

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 23:19

Damien
За чучасними технологіями можна і зруйновані/пошкоджені несучі панелі замінити без повного демонтажу, можна і роспорки поставити і арматуру доварити і відлити заміну монолітно на місці, було б бажання.
Справа не у фактичній технічній можливості, а в тому що при повній перебудові можна більше грошей відмити. Тому і намагаються з пошкоджених максимальну кількість списати.

Цей приклад це де і коли?
Я бачив стягнуту швелєрами за радянськіх часів тріснуту майже навпіл цегляну хрущовку, тріщини замазані - стоїть до сих пір!
Будинок в Броварах який у 2000 році пошкодило наскрізь ракетою точка-У з останнього до першого поверха відновили.
v0f41k
 
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