Damien
За чучасними технологіями можна і зруйновані/пошкоджені несучі панелі замінити без повного демонтажу, можна і роспорки поставити і арматуру доварити і відлити заміну монолітно на місці, було б бажання.
Справа не у фактичній технічній можливості, а в тому що при повній перебудові можна більше грошей відмити. Тому і намагаються з пошкоджених максимальну кількість списати.
Цей приклад це де і коли?
Я бачив стягнуту швелєрами за радянськіх часів тріснуту майже навпіл цегляну хрущовку, тріщини замазані - стоїть до сих пір!
Будинок в Броварах який у 2000 році пошкодило наскрізь ракетою точка-У з останнього до першого поверха відновили.