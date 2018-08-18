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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 22 кві, 2022 23:19
Damien
За чучасними технологіями можна і зруйновані/пошкоджені несучі панелі замінити без повного демонтажу, можна і роспорки поставити і арматуру доварити і відлити заміну монолітно на місці, було б бажання.
Справа не у фактичній технічній можливості, а в тому що при повній перебудові можна більше грошей відмити. Тому і намагаються з пошкоджених максимальну кількість списати.
Цей приклад це де і коли?
Я бачив стягнуту швелєрами за радянськіх часів тріснуту майже навпіл цегляну хрущовку, тріщини замазані - стоїть до сих пір!
Будинок в Броварах який у 2000 році пошкодило наскрізь ракетою точка-У з останнього до першого поверха відновили.
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Додано: Суб 23 кві, 2022 08:27
roberto dark написав: Ромасик написав: vitaliian написав:
посольства массово возвращаются в Киев.
Львів, давай до побачення
Сегодня общался с приятелем со Львова. Говорит сдал на днях однушку в старом доме в центре , с ремонтом лет 20 назад, но чистая и ухоженная, за 500$ айтишнику с Харькова. Квартиру буквально вырвали просто из рук, не успев выложить в рекламу, а маклер сказал, что даже продешевили. Работники посольств жили ВРЕМЕННО В ОТЕЛЯХ и никакой погоды на рынке недвижимости Львова, по сути, не делали.
Как это не делали? -- они занимали места, в которых могли бы жить те же харьковские айтишники за та же 500$ -- так-то любой дефицит вызывает рост цен...
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