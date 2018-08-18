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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 08:27

  roberto dark написав:
  Ромасик написав:
  vitaliian написав:посольства массово возвращаются в Киев.
Львів, давай до побачення :D


Сегодня общался с приятелем со Львова. Говорит сдал на днях однушку в старом доме в центре , с ремонтом лет 20 назад, но чистая и ухоженная, за 500$ айтишнику с Харькова. Квартиру буквально вырвали просто из рук, не успев выложить в рекламу, а маклер сказал, что даже продешевили.
Работники посольств жили ВРЕМЕННО В ОТЕЛЯХ и никакой погоды на рынке недвижимости Львова, по сути, не делали.

Как это не делали? -- они занимали места, в которых могли бы жить те же харьковские айтишники за та же 500$ -- так-то любой дефицит вызывает рост цен...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 10:48

  Damien написав:
  v0f41k написав:Якщо в багатоповерхівці є пошкодження несучих конструкцій (навіть в одній-двох квартирах зі 100-200) то комісія признає непридатним до відновлення ВЕСЬ будинок! Не квартиру, не стояк, не під'їзд, а весь будинок! І такі приклади в Києві вже є - будинок 464 серії на Богатирській, БПС на Чорнобильській, та інші.

Был я возле этого дома на Чернобыльской, не увидел ничего там критичного. Знаю пример, когда выгоревший до тла(гипсовые межкомнатные перегородки на всех этажах лежали на полу в виде кучек песка, алюминиевые сковородки лежали в виде слитков) панельный дом восстановили. А тут - в разы меньше повреждения.
Думаю, что когда дойдет до дела, то будут восстанавливать дом на Чернобыльской

Одни за вариант - восстановят, другие утверждают - снесут.
Думаю оставят стоять как есть.
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 11:56

  _hunter написав:Как это не делали? -- они занимали места, в которых могли бы жить те же харьковские айтишники за та же 500$ -- так-то любой дефицит вызывает рост цен...

Уточняю. Это влияние если и было, то имело ограниченный по времени ЭФФЕКТ и только на рынок КРАТКОСРОЧНОЙ и ПОСУТОЧНОЙ аренды. Потому, что посольства выбрали для проживания своих сотрудников именно отели и апартаменты. Оно никак не повлият на ОГРОМНЫЙ спрос на рынке аренды в целом ДОЛГОСРОЧНО, а тем более, после открытия реестров и на рынок продаж жилой недвижимости во Львове ( где намечается активный рост цен)

В Киеве же всё наоборот, а название этой ветки станет ещё более АКТУАЛЬНО, ибо ответ ОЧЕВИДЕН и уже известен ВСЕМ И КАЖДОМУ.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 13:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Никто не пишет, я так понимаю никому КРН не интересен.

Кто что думает насчет других городов ЗУ кроме Львова ?
Хмельницкий, Тернополь, Франковск.

Одеса стремная, большой риск или ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 13:23

Хомякоид Все это временные пристанища. После смягчения военного положения люди поедут кто по домам, кто в Европу. Вот если будет реальное членствр в ЕС, тогда будет подъем ЗУ. Из Украинской переферии окажутся в центре еврорегиона. В этом случае и Одесса, и южная бессарабия (Измаил, Белгород-Днестрвский) подымутся
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 15:25

С ЗУ и до войны ехали НА ЗАРОБОТКИ, все кто ТОЛЬКО хотел в ЕС и не только... Со Львова и подавно мало кто уедет, даже после открытия границ. Знаю нескольких львовян с паспортами ЕС к тому же и то не уехали. А прибыли в город сотни и сотни тысяч беженцев и это ещё не конец.

В спортзале где я занимаюсь несколько "беженцев" молодых украинцев со Львовской области качаются. Спросил не хотят ли вернутся в Украину :?: ( в Израиле они уже лет 5). Ответили, что разве можно вернуться, когда на ремонтах квартир 150-200$ в день "рубят".
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 15:47

Не думаю, что визэйр владеет серьезными инсайдами. Там большие страховки на самолет, которые от него особо не зависят. И всякие ЕАСА по ходу вводят запреты.[/quote]

взрослые люди а размышляете о сроках окончания войны по возможности бронирование билетов лоукостером
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 16:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Одеса стремная, большой риск или ?

в одессу сегодня сильно прилетело
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 16:01

  roberto dark написав:С ЗУ и до войны ехали НА ЗАРОБОТКИ, все кто ТОЛЬКО хотел в ЕС и не только... Со Львова и подавно мало кто уедет, даже после открытия границ. Знаю нескольких львовян с паспортами ЕС к тому же и то не уехали. А прибыли в город сотни и сотни тысяч беженцев и это ещё не конец.

Из львовян сейчас "мало кто уедет", т.к. все желающие уже давным-давно уехали, и имеют минимум по 2 паспорта.
Скажите, сколько "сотен и сотен тысяч беженцев" останутся во Львове после снятия "ограничений"?
Вы догадываетесь, что "сотни и сотни тысяч беженцев" остаются во Львове не потому что им очень нравится Львов?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Суб 23 кві, 2022 16:16, всього редагувалось 2 разів.
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 16:03

  Олежан написав:
  Хомякоид написав:Одеса стремная, большой риск или ?

в одессу сегодня сильно прилетело

Хомяк спалился. Написал до события.
Investor_K
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