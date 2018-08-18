Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:посольства массово возвращаются в Киев. Львів, давай до побачення
Сегодня общался с приятелем со Львова. Говорит сдал на днях однушку в старом доме в центре , с ремонтом лет 20 назад, но чистая и ухоженная, за 500$ айтишнику с Харькова. Квартиру буквально вырвали просто из рук, не успев выложить в рекламу, а маклер сказал, что даже продешевили. Работники посольств жили ВРЕМЕННО В ОТЕЛЯХ и никакой погоды на рынке недвижимости Львова, по сути, не делали.
Как это не делали? -- они занимали места, в которых могли бы жить те же харьковские айтишники за та же 500$ -- так-то любой дефицит вызывает рост цен...
v0f41k написав:Якщо в багатоповерхівці є пошкодження несучих конструкцій (навіть в одній-двох квартирах зі 100-200) то комісія признає непридатним до відновлення ВЕСЬ будинок! Не квартиру, не стояк, не під'їзд, а весь будинок! І такі приклади в Києві вже є - будинок 464 серії на Богатирській, БПС на Чорнобильській, та інші.
Был я возле этого дома на Чернобыльской, не увидел ничего там критичного. Знаю пример, когда выгоревший до тла(гипсовые межкомнатные перегородки на всех этажах лежали на полу в виде кучек песка, алюминиевые сковородки лежали в виде слитков) панельный дом восстановили. А тут - в разы меньше повреждения. Думаю, что когда дойдет до дела, то будут восстанавливать дом на Чернобыльской
Одни за вариант - восстановят, другие утверждают - снесут. Думаю оставят стоять как есть.
_hunter написав:Как это не делали? -- они занимали места, в которых могли бы жить те же харьковские айтишники за та же 500$ -- так-то любой дефицит вызывает рост цен...
Уточняю. Это влияние если и было, то имело ограниченный по времени ЭФФЕКТ и только на рынок КРАТКОСРОЧНОЙ и ПОСУТОЧНОЙ аренды. Потому, что посольства выбрали для проживания своих сотрудников именно отели и апартаменты. Оно никак не повлият на ОГРОМНЫЙ спрос на рынке аренды в целом ДОЛГОСРОЧНО, а тем более, после открытия реестров и на рынок продаж жилой недвижимости во Львове ( где намечается активный рост цен)
В Киеве же всё наоборот, а название этой ветки станет ещё более АКТУАЛЬНО, ибо ответ ОЧЕВИДЕН и уже известен ВСЕМ И КАЖДОМУ.
Хомякоид Все это временные пристанища. После смягчения военного положения люди поедут кто по домам, кто в Европу. Вот если будет реальное членствр в ЕС, тогда будет подъем ЗУ. Из Украинской переферии окажутся в центре еврорегиона. В этом случае и Одесса, и южная бессарабия (Измаил, Белгород-Днестрвский) подымутся
С ЗУ и до войны ехали НА ЗАРОБОТКИ, все кто ТОЛЬКО хотел в ЕС и не только... Со Львова и подавно мало кто уедет, даже после открытия границ. Знаю нескольких львовян с паспортами ЕС к тому же и то не уехали. А прибыли в город сотни и сотни тысяч беженцев и это ещё не конец.
В спортзале где я занимаюсь несколько "беженцев" молодых украинцев со Львовской области качаются. Спросил не хотят ли вернутся в Украину ( в Израиле они уже лет 5). Ответили, что разве можно вернуться, когда на ремонтах квартир 150-200$ в день "рубят".
roberto dark написав:С ЗУ и до войны ехали НА ЗАРОБОТКИ, все кто ТОЛЬКО хотел в ЕС и не только... Со Львова и подавно мало кто уедет, даже после открытия границ. Знаю нескольких львовян с паспортами ЕС к тому же и то не уехали. А прибыли в город сотни и сотни тысяч беженцев и это ещё не конец.
Из львовян сейчас "мало кто уедет", т.к. все желающие уже давным-давно уехали, и имеют минимум по 2 паспорта. Скажите, сколько "сотен и сотен тысяч беженцев" останутся во Львове после снятия "ограничений"? Вы догадываетесь, что "сотни и сотни тысяч беженцев" остаются во Львове не потому что им очень нравится Львов?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Суб 23 кві, 2022 16:16, всього редагувалось 2 разів.