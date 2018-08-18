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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 23 кві, 2022 16:58
Вкладчик1234 написав:
Почему этим "сотням и сотням тысяч беженцев" Львов "понравился" больше, чем например Пшемысль, Краков, Варшава и т.п.?
Запрет на выезд мужчинам 18-60. Вы хоть знаете что у нас в Украине делается?
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BIGor
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Додано: Суб 23 кві, 2022 17:02
UA написав:
Ещё сказал, что управляющая компания платит охранной фирме только часть денег, потому с мая вероятно будут снимать пост.
мы в своем ЖК скинулись разово по 500 грн на охрану (охранники свои же "волонтёры"). Деньги пошли на топливо для генератора, питьевую воду, балонный газ, может на какую то еду. Не на зарплату. Оплатило целых 19 квартир. Остальным наверное лучше если их квартиры обчистят.
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Додано: Суб 23 кві, 2022 17:10
BIGor написав: Вкладчик1234 написав:
Почему этим "сотням и сотням тысяч беженцев" Львов "понравился" больше, чем например Пшемысль, Краков, Варшава и т.п.?
Запрет на выезд мужчинам 18-60. Вы хоть знаете что у нас в Украине делается?
Конечно знаю, а Вы?
Поэтому и "кагбэ намекаю", что "пробки" во Львове имеют "не естественное" происхождение.
Или для Вас надо пережевывать и в рот ложить?
Если с таким узким мышлением Вы пытаетесь претендовать на позиции в BIG4 или подобные за пределами Украины - то у меня для Вас плохие новости...
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Суб 23 кві, 2022 17:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 23 кві, 2022 17:15
Олежан написав: Хомякоид написав:
Одеса стремная, большой риск или ?
в одессу сегодня сильно прилетело
То Одеса непугана. У Харків прилітає кожен день, та новини мовчать - не будеш кожен день повторювати один текст. Жертв менше, тому що в місті, особливо в небезпечних районах мало хто залишився. А тут Одеса...
Усі области, яки записали у так звану Новоросію, мають великий ризик. Зокрема Одеса, тому що роспропагандони декларують свою мету відсіч України від моря, та з'єднання з Придністров'ям.
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Vlad442
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Додано: Суб 23 кві, 2022 17:17
Олежан написав: UA написав:
Обсуждать как именно будет снижаться КРЖН?
Сначала упадут цены в модных домах.
Эконом будет падать медленнее.
Общался с охранником модного ЖК.
Говорю ему вон люди начали возвращается, показывая свет в окнах.
Он ответил что эти окна с 24.02 круглосуточно светятся.
Ещё сказал, что управляющая компания платит охранной фирме только часть денег, потому с мая вероятно будут снимать пост.
это какой то шлаковый жк
потому как в нормальных на военный период охраны поставили стоооолько
я всегда заезжаю, у меня проверяют всегда машину(даже если на 5 мин выехал)
в подъезде если большие сумки - проверка
все ворота закрыты и калитки тоже
чужих не пускают
утром и вечером обход всех этажей и проверка на метки
Эти тоже тщательно проверяют. Движения через КП практически нет. Что им ещё делать?
И обходы этажей на предмет маячков на дверях делают.
Процессе обхода нашли две закладки наркотиков. Вероятно ещё довоенные.
К охране претензий нет. А вот с оплатой жильцами взносов на содержание дома похоже есть вопросы.
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UA
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Додано: Суб 23 кві, 2022 17:19
UA написав:
Обсуждать как именно будет снижаться КРЖН?
Сначала упадут цены в модных домах.
Эконом будет падать медленнее.
Не згоден. Завжди у кризис економ падав першим. Люди з грошима можуть чекати роками, а у бідних та середнього класса завжди бувають випадки, коли гроші потрібні терміново.
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Vlad442
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Додано: Суб 23 кві, 2022 17:22
Вкладчик1234 как бы догадываюсь что Вы из рашки пишете.
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BIGor
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Додано: Суб 23 кві, 2022 17:27
Хомякоид написав:
Никто не пишет, я так понимаю никому КРН не интересен.
Ні, нікого не цікавіть. Майже у будь-якому випадку Київ буде у ЄС. Він втратить статус центра регіональної міграції та буде просто крупним містом у не самому економічно розвиненому регіоні.
Але це набагато краще, ніж деяки інши регіони.
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Vlad442
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Додано: Суб 23 кві, 2022 17:32
roberto dark написав:
Кроме тех, которым некуда возвращаться конечно же будет часть, которым понравится красивый и европейский город больше, чем те города или сёла, откуда они приехали. Особенно если это глубокая периферия. Кто-то найдет работу, пару, дети пойдут в школу, а студенты в вуз и т.д
К тому же безопасность (отдаленность от границ от Белоруссии и рашки!!!) будет теперь на первом месте при выборе жилья в Украине, для тех, у кого есть такая возможность ($$$). Сотни предприятий перенесли или в процессе, своего бизнеса во Львов, особенно айтикомпании. Их тоже нужно будет кому-то обслуживать. Соответственно появятся новые рабочие места, заточенный под них мелкий бизнес и услуги.
Коли б я залишив свій дім, я не став зупинятися у Львові. Ще пару кроків на Захід і міста, де усе зрозуміло з захистом бізнеса та законом, де є парасолька НАТО, дешеві кредити та інші переваги.
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Vlad442
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Додано: Суб 23 кві, 2022 17:36
Vlad442 написав: UA написав:
Обсуждать как именно будет снижаться КРЖН?
Сначала упадут цены в модных домах.
Эконом будет падать медленнее.
Не згоден. Завжди у кризис економ падав першим. Люди з грошима можуть чекати роками, а у бідних та середнього класса завжди бувають випадки, коли гроші потрібні терміново.
Не согласен.
Всегда большое и дорогое падало первым и росло в цене последним.
Обосную по сегодняшней ситуации. Эконом в более безопасных городах подберут переселенцы из того же Харькова.
Элитка будет сливаться в связи с переездом хозяев за рубеж.
В Киеве много инвестиционной элитки.
Самый главный вопрос - кто будет покупать элитную недвижимость?
Перед самой войной (примерно с ноября 2021) были нередки слива дорогой недвижимости по демпинговым ценам. Минус 15-20% от цен сделок сентября - октября 2021.
Фактор войны тогда во всю обсуждался.
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UA
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