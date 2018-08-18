roberto dark написав:

Кроме тех, которым некуда возвращаться конечно же будет часть, которым понравится красивый и европейский город больше, чем те города или сёла, откуда они приехали. Особенно если это глубокая периферия. Кто-то найдет работу, пару, дети пойдут в школу, а студенты в вуз и т.дК тому же безопасность (отдаленность от границ от Белоруссии и рашки!!!) будет теперь на первом месте при выборе жилья в Украине, для тех, у кого есть такая возможность ($$$). Сотни предприятий перенесли или в процессе, своего бизнеса во Львов, особенно айтикомпании. Их тоже нужно будет кому-то обслуживать. Соответственно появятся новые рабочие места, заточенный под них мелкий бизнес и услуги.