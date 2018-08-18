Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав:Никто не пишет, я так понимаю никому КРН не интересен.
Обсуждать как именно будет снижаться КРЖН? Сначала упадут цены в модных домах. Эконом будет падать медленнее.
Общался с охранником модного ЖК. Говорю ему вон люди начали возвращается, показывая свет в окнах. Он ответил что эти окна с 24.02 круглосуточно светятся. Ещё сказал, что управляющая компания платит охранной фирме только часть денег, потому с мая вероятно будут снимать пост.
За модні не скажу, а от в "звичайні" ЖК та лампові хрущики/чешечки люди повертаються активно
roberto dark написав:Кроме тех, которым некуда возвращаться конечно же будет часть, которым понравится красивый и европейский город больше, чем те города или сёла, откуда они приехали. Особенно если это глубокая периферия. Кто-то найдет работу, пару, дети пойдут в школу, а студенты в вуз и т.д К тому же безопасность (отдаленность от границ от Белоруссии и рашки!!!) будет теперь на первом месте при выборе жилья в Украине, для тех, у кого есть такая возможность ($$$). Сотни предприятий перенесли или в процессе, своего бизнеса во Львов, особенно айтикомпании. Их тоже нужно будет кому-то обслуживать. Соответственно появятся новые рабочие места, заточенный под них мелкий бизнес и услуги.
Коли б я залишив свій дім, я не став зупинятися у Львові. Ще пару кроків на Захід і міста, де усе зрозуміло з захистом бізнеса та законом, де є парасолька НАТО, дешеві кредити та інші переваги.
Ви ОСОБИСТО може й тікали б під зонтик НАТО, проїхавши через Львів, перестрашеному, навіть не зупиняючись, але значна більшість українців навпаки ПОВЕРТАЮТЬСЯ. За добу понад 35 тисяч українців повернулися у країну Виїхало на 4 тисячі менше https://varta1.com.ua/news/pid-chas-rak ... 45123.html
Востаннє редагувалось roberto dark в Суб 23 кві, 2022 17:49, всього редагувалось 2 разів.
roberto dark написав:Кроме тех, которым некуда возвращаться конечно же будет часть, которым понравится красивый и европейский город больше, чем те города или сёла, откуда они приехали. Особенно если это глубокая периферия. Кто-то найдет работу, пару, дети пойдут в школу, а студенты в вуз и т.д К тому же безопасность (отдаленность от границ от Белоруссии и рашки!!!) будет теперь на первом месте при выборе жилья в Украине, для тех, у кого есть такая возможность ($$$). Сотни предприятий перенесли или в процессе, своего бизнеса во Львов, особенно айтикомпании. Их тоже нужно будет кому-то обслуживать. Соответственно появятся новые рабочие места, заточенный под них мелкий бизнес и услуги.
Коли б я залишив свій дім, я не став зупинятися у Львові. Ще пару кроків на Захід і міста, де усе зрозуміло з захистом бізнеса та законом, де є парасолька НАТО, дешеві кредити та інші переваги.
Ви ОСОБИСТО може й тікали б під зонтик НАТО, проїхавши Львів навіть не зупиняючись, але значна більшість українців навпаки ПОВЕРТАЮТЬСЯ. За добу понад 35 тисяч українців повернулися у країну Виїхало на 4 тисячі менше https://varta1.com.ua/news/pid-chas-rak ... 45123.html
UA написав:Не согласен. Всегда большое и дорогое падало первым и росло в цене последним.
В мене повністю протилежні цифри. Модні мопи (аналогічної ліквідності, не аеродроми) дешевшали повільніше за "хрущі".
UA написав:Обосную по сегодняшней ситуации. Эконом в более безопасных городах подберут переселенцы из того же Харькова.
Щоб купити щось непотрібне, треба продати щось непотрібне. Людей з грошами купити з нуля не так багато, і серед заможніх переселенців процент може бути навіть більше. Переселенці теж бувають різні. Не тільки економ. У першу чергу питання міграції це питання роботи. Купити хрущік та сидіти в ньому? Люди будут орендувати, та дивитися де вони будут жити далі. Коли в Кийові не буде роботи, а у Бухаресті чи польському містечку буде, вони почнуть орендувати там, та й там і будут згодом купувати.