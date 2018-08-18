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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9788978997909791>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 17:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  Хомякоид написав:Никто не пишет, я так понимаю никому КРН не интересен.

Обсуждать как именно будет снижаться КРЖН?
Сначала упадут цены в модных домах.
Эконом будет падать медленнее.

Общался с охранником модного ЖК.
Говорю ему вон люди начали возвращается, показывая свет в окнах.
Он ответил что эти окна с 24.02 круглосуточно светятся.
Ещё сказал, что управляющая компания платит охранной фирме только часть денег, потому с мая вероятно будут снимать пост.
За модні не скажу, а от в "звичайні" ЖК та лампові хрущики/чешечки люди повертаються активно
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 17:39

  Vlad442 написав:
  roberto dark написав:Кроме тех, которым некуда возвращаться конечно же будет часть, которым понравится красивый и европейский город больше, чем те города или сёла, откуда они приехали. Особенно если это глубокая периферия. Кто-то найдет работу, пару, дети пойдут в школу, а студенты в вуз и т.д
К тому же безопасность (отдаленность от границ от Белоруссии и рашки!!!) будет теперь на первом месте при выборе жилья в Украине, для тех, у кого есть такая возможность ($$$). Сотни предприятий перенесли или в процессе, своего бизнеса во Львов, особенно айтикомпании. Их тоже нужно будет кому-то обслуживать. Соответственно появятся новые рабочие места, заточенный под них мелкий бизнес и услуги.

Коли б я залишив свій дім, я не став зупинятися у Львові. Ще пару кроків на Захід і міста, де усе зрозуміло з захистом бізнеса та законом, де є парасолька НАТО, дешеві кредити та інші переваги.

Ви ОСОБИСТО може й тікали б під зонтик НАТО, проїхавши через Львів, перестрашеному, навіть не зупиняючись, але значна більшість українців навпаки ПОВЕРТАЮТЬСЯ.
За добу понад 35 тисяч українців повернулися у країну
Виїхало на 4 тисячі менше
https://varta1.com.ua/news/pid-chas-rak ... 45123.html
Востаннє редагувалось roberto dark в Суб 23 кві, 2022 17:49, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 17:46

  roberto dark написав:
  Vlad442 написав:
  roberto dark написав:Кроме тех, которым некуда возвращаться конечно же будет часть, которым понравится красивый и европейский город больше, чем те города или сёла, откуда они приехали. Особенно если это глубокая периферия. Кто-то найдет работу, пару, дети пойдут в школу, а студенты в вуз и т.д
К тому же безопасность (отдаленность от границ от Белоруссии и рашки!!!) будет теперь на первом месте при выборе жилья в Украине, для тех, у кого есть такая возможность ($$$). Сотни предприятий перенесли или в процессе, своего бизнеса во Львов, особенно айтикомпании. Их тоже нужно будет кому-то обслуживать. Соответственно появятся новые рабочие места, заточенный под них мелкий бизнес и услуги.

Коли б я залишив свій дім, я не став зупинятися у Львові. Ще пару кроків на Захід і міста, де усе зрозуміло з захистом бізнеса та законом, де є парасолька НАТО, дешеві кредити та інші переваги.

Ви ОСОБИСТО може й тікали б під зонтик НАТО, проїхавши Львів навіть не зупиняючись, але значна більшість українців навпаки ПОВЕРТАЮТЬСЯ.
За добу понад 35 тисяч українців повернулися у країну
Виїхало на 4 тисячі менше
https://varta1.com.ua/news/pid-chas-rak ... 45123.html

Не показник. На Пасху їдуть.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 17:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Bolt написав:Не показник. На Пасху їдуть.

Не тільки. Чернігов, Київ зараз безпечні міста. Як я розумію, багато людей повертаються додому.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 17:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  roberto dark написав:Ви ОСОБИСТО може й тікали б під зонтик НАТО, проїхавши через Львів, перестрашеному, навіть не зупиняючись, але значна більшість українців навпаки ПОВЕРТАЮТЬСЯ.

Ні. Питання про післявоєнне життя. Людини з депресивних чи зруйнованих регіонів де буде краще почати життя з нуля? У Львові, чи у Європі?
Vlad442
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 17:58

  Vlad442 написав:
  roberto dark написав:Ви ОСОБИСТО може й тікали б під зонтик НАТО, проїхавши через Львів, перестрашеному, навіть не зупиняючись, але значна більшість українців навпаки ПОВЕРТАЮТЬСЯ.

Ні. Питання про післявоєнне життя. Людини з депресивних чи зруйнованих регіонів де буде краще почати життя з нуля? У Львові, чи у Європі?

У Києві
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 18:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Не согласен.
Всегда большое и дорогое падало первым и росло в цене последним.

В мене повністю протилежні цифри. Модні мопи (аналогічної ліквідності, не аеродроми) дешевшали повільніше за "хрущі".
  UA написав:Обосную по сегодняшней ситуации. Эконом в более безопасных городах подберут переселенцы из того же Харькова.

Щоб купити щось непотрібне, треба продати щось непотрібне. Людей з грошами купити з нуля не так багато, і серед заможніх переселенців процент може бути навіть більше. Переселенці теж бувають різні. Не тільки економ.
У першу чергу питання міграції це питання роботи. Купити хрущік та сидіти в ньому? Люди будут орендувати, та дивитися де вони будут жити далі. Коли в Кийові не буде роботи, а у Бухаресті чи польському містечку буде, вони почнуть орендувати там, та й там і будут згодом купувати.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 18:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Investor_K написав:У Києві

Сподіваюсь що так. Але ще більше сподіваюсь, що скоро усі повернуться по своїм домівкам.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 18:23

  Vlad442 написав:
  roberto dark написав:Ви ОСОБИСТО може й тікали б під зонтик НАТО, проїхавши через Львів, перестрашеному, навіть не зупиняючись, але значна більшість українців навпаки ПОВЕРТАЮТЬСЯ.

Ні. Питання про післявоєнне життя. Людини з депресивних чи зруйнованих регіонів де буде краще почати життя з нуля? У Львові, чи у Європі?

Напевно краще їм буде мити лежачих в ЄС, або німцям унітази. Особливо, якщо це інтелектуальні та високоосвідченні люди із Харькова.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 18:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  roberto dark написав:Напевно краще їм буде мити лежачих в ЄС, або німцям унітази. Особливо, якщо це інтелектуальні та високоосвідченні люди із Харькова.

У Львові є вільні робочі місця по фаху хоча б для 100 тис інтелектуальних та високоосвідченних людей? З заробітною платою, щоб хватало по тисячи євро платати за житло?
Vlad442
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