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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 23 кві, 2022 18:37
Vlad442 написав: roberto dark написав:
Напевно краще їм буде мити лежачих в ЄС, або німцям унітази. Особливо, якщо це інтелектуальні та високоосвідченні люди із Харькова.
У Львові є вільні робочі місця по фаху хоча б для 100 тис інтелектуальних та високоосвідченних людей? З заробітною платою, щоб хватало по тисячи євро платати за житло?
IT-шників багото переїхали разом з робочими місцями. Але це не 100 тис. людей.
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Додано: Суб 23 кві, 2022 19:03
UA написав: Vlad442 написав: UA написав:
Обсуждать как именно будет снижаться КРЖН?
Сначала упадут цены в модных домах.
Эконом будет падать медленнее.
Не згоден. Завжди у кризис економ падав першим. Люди з грошима можуть чекати роками, а у бідних та середнього класса завжди бувають випадки, коли гроші потрібні терміново.
Не согласен.
Всегда большое и дорогое падало первым и росло в цене последним.
Обосную по сегодняшней ситуации. Эконом в более безопасных городах подберут переселенцы из того же Харькова.
Элитка будет сливаться в связи с переездом хозяев за рубеж.
В Киеве много инвестиционной элитки.
Самый главный вопрос - кто будет покупать элитную недвижимость?
Перед самой войной (примерно с ноября 2021) были нередки слива дорогой недвижимости по демпинговым ценам. Минус 15-20% от цен сделок сентября - октября 2021.
Фактор войны тогда во всю обсуждался.
+ Без сомнений. Априори крупные инвесторы и покупатели новостроек дорогого сегмента недвижимости в период экономической и политической нестабильности обычно ищут тихие гавани за границей из-за высоких обьёмов вложений. Что уже говорить про военное время и послевоенные годы...
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