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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9788978997909791

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 18:37

  Vlad442 написав:
  roberto dark написав:Напевно краще їм буде мити лежачих в ЄС, або німцям унітази. Особливо, якщо це інтелектуальні та високоосвідченні люди із Харькова.

У Львові є вільні робочі місця по фаху хоча б для 100 тис інтелектуальних та високоосвідченних людей? З заробітною платою, щоб хватало по тисячи євро платати за житло?

IT-шників багото переїхали разом з робочими місцями. Але це не 100 тис. людей.
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 19:03

  UA написав:
  Vlad442 написав:
  UA написав:Обсуждать как именно будет снижаться КРЖН?
Сначала упадут цены в модных домах.
Эконом будет падать медленнее.

Не згоден. Завжди у кризис економ падав першим. Люди з грошима можуть чекати роками, а у бідних та середнього класса завжди бувають випадки, коли гроші потрібні терміново.

Не согласен.
Всегда большое и дорогое падало первым и росло в цене последним.

Обосную по сегодняшней ситуации. Эконом в более безопасных городах подберут переселенцы из того же Харькова.
Элитка будет сливаться в связи с переездом хозяев за рубеж.
В Киеве много инвестиционной элитки.
Самый главный вопрос - кто будет покупать элитную недвижимость?

Перед самой войной (примерно с ноября 2021) были нередки слива дорогой недвижимости по демпинговым ценам. Минус 15-20% от цен сделок сентября - октября 2021.
Фактор войны тогда во всю обсуждался.

+ Без сомнений. Априори крупные инвесторы и покупатели новостроек дорогого сегмента недвижимости в период экономической и политической нестабильности обычно ищут тихие гавани за границей из-за высоких обьёмов вложений. Что уже говорить про военное время и послевоенные годы...
roberto dark
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