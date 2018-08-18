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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 23 кві, 2022 17:58
Vlad442 написав: roberto dark написав:
Ви ОСОБИСТО може й тікали б під зонтик НАТО, проїхавши через Львів, перестрашеному, навіть не зупиняючись, але значна більшість українців навпаки ПОВЕРТАЮТЬСЯ.
Ні. Питання про післявоєнне життя. Людини з депресивних чи зруйнованих регіонів де буде краще почати життя з нуля? У Львові, чи у Європі?
У Києві
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Додано: Суб 23 кві, 2022 18:06
UA написав:
Не согласен.
Всегда большое и дорогое падало первым и росло в цене последним.
В мене повністю протилежні цифри. Модні мопи (аналогічної ліквідності, не аеродроми) дешевшали повільніше за "хрущі".
UA написав:
Обосную по сегодняшней ситуации. Эконом в более безопасных городах подберут переселенцы из того же Харькова.
Щоб купити щось непотрібне, треба продати щось непотрібне. Людей з грошами купити з нуля не так багато, і серед заможніх переселенців процент може бути навіть більше. Переселенці теж бувають різні. Не тільки економ.
У першу чергу питання міграції це питання роботи. Купити хрущік та сидіти в ньому? Люди будут орендувати, та дивитися де вони будут жити далі. Коли в Кийові не буде роботи, а у Бухаресті чи польському містечку буде, вони почнуть орендувати там, та й там і будут згодом купувати.
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Додано: Суб 23 кві, 2022 18:11
Investor_K написав:
У Києві
Сподіваюсь що так. Але ще більше сподіваюсь, що скоро усі повернуться по своїм домівкам.
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Додано: Суб 23 кві, 2022 18:23
Vlad442 написав: roberto dark написав:
Ви ОСОБИСТО може й тікали б під зонтик НАТО, проїхавши через Львів, перестрашеному, навіть не зупиняючись, але значна більшість українців навпаки ПОВЕРТАЮТЬСЯ.
Ні. Питання про післявоєнне життя. Людини з депресивних чи зруйнованих регіонів де буде краще почати життя з нуля? У Львові, чи у Європі?
Напевно краще їм буде мити лежачих в ЄС, або німцям унітази. Особливо, якщо це інтелектуальні та високоосвідченні люди із Харькова.
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Додано: Суб 23 кві, 2022 18:32
roberto dark написав:
Напевно краще їм буде мити лежачих в ЄС, або німцям унітази. Особливо, якщо це інтелектуальні та високоосвідченні люди із Харькова.
У Львові є вільні робочі місця по фаху хоча б для 100 тис інтелектуальних та високоосвідченних людей? З заробітною платою, щоб хватало по тисячи євро платати за житло?
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Додано: Суб 23 кві, 2022 18:37
Vlad442 написав: roberto dark написав:
Напевно краще їм буде мити лежачих в ЄС, або німцям унітази. Особливо, якщо це інтелектуальні та високоосвідченні люди із Харькова.
У Львові є вільні робочі місця по фаху хоча б для 100 тис інтелектуальних та високоосвідченних людей? З заробітною платою, щоб хватало по тисячи євро платати за житло?
IT-шників багото переїхали разом з робочими місцями. Але це не 100 тис. людей.
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Додано: Суб 23 кві, 2022 19:03
UA написав: Vlad442 написав: UA написав:
Обсуждать как именно будет снижаться КРЖН?
Сначала упадут цены в модных домах.
Эконом будет падать медленнее.
Не згоден. Завжди у кризис економ падав першим. Люди з грошима можуть чекати роками, а у бідних та середнього класса завжди бувають випадки, коли гроші потрібні терміново.
Не согласен.
Всегда большое и дорогое падало первым и росло в цене последним.
Обосную по сегодняшней ситуации. Эконом в более безопасных городах подберут переселенцы из того же Харькова.
Элитка будет сливаться в связи с переездом хозяев за рубеж.
В Киеве много инвестиционной элитки.
Самый главный вопрос - кто будет покупать элитную недвижимость?
Перед самой войной (примерно с ноября 2021) были нередки слива дорогой недвижимости по демпинговым ценам. Минус 15-20% от цен сделок сентября - октября 2021.
Фактор войны тогда во всю обсуждался.
+ Без сомнений. Априори крупные инвесторы и покупатели новостроек дорогого сегмента недвижимости в период экономической и политической нестабильности обычно ищут тихие гавани за границей из-за высоких обьёмов вложений. Что уже говорить про военное время и послевоенные годы...
P.S. Если я не ошибаюсь, то когда в конце прошлого года, я написал пост на этой ветке о вероятном полномасштабном нападении рашистов, то вы один из немногих, кто его поддержал.
Востаннє редагувалось roberto dark
в Суб 23 кві, 2022 19:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 23 кві, 2022 19:09
Faceless написав:
За модні не скажу, а от в "звичайні" ЖК та лампові хрущики/чешечки люди повертаються активно
сегодня решил прогуляться к набережной на никольской слободке. Шёл от Новуса на Левобережке через Шептицкого, Аболмасова, Комбинатную, саму набережную и к Солнечной Ривьре. Сначала окуел от движения на Шептицкого, потом окуел от парковки на Аболмасова, это там где въезд в Русановскую гавнь, кассиопею, фрэнли хаус и какой то ещё новострой от укрбуда, там вседа парковались в два ряда, так вот сегодня там паркуются тоже в два ряда. Ещё две недели назад машин вообще не было, то есть вообще не стояла ни одна машина вдоль всей улицы Аболмасова. На набережной такой движение людей, что если бы не было сми то вряд-ли кто то мог и подумать о том пздце, который прямо сейчс происходит в стране. Парковка возле модного жк Солнечная Ривьера тоже забита, пааркивки правда у них нет, но обочина от выставочноо центра вся занята
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Додано: Суб 23 кві, 2022 19:21
hume написав: Faceless написав:
За модні не скажу, а от в "звичайні" ЖК та лампові хрущики/чешечки люди повертаються активно
сегодня решил прогуляться к набережной на никольской слободке. Шёл от Новуса на Левобережке через Шептицкого, Аболмасова, Комбинатную, саму набережную и к Солнечной Ривьре. Сначала окуел от движения на Шептицкого, потом окуел от парковки на Аболмасова, это там где въезд в Русановскую гавнь, кассиопею, фрэнли хаус и какой то ещё новострой от укрбуда, там вседа парковались в два ряда, так вот сегодня там паркуются тоже в два ряда. Ещё две недели назад машин вообще не было, то есть вообще не стояла ни одна машина вдоль всей улицы Аболмасова. На набережной такой движение людей, что если бы не было сми то вряд-ли кто то мог и подумать о том пздце, который прямо сейчс происходит в стране. Парковка возле модного жк Солнечная Ривьера тоже забита, пааркивки правда у них нет, но обочина от выставочноо центра вся занята
Ну це просто вже від нерозуміння - а що ж далі робити ... Економія на житлі - не більше . Раптом (тьху-тьху-тьху) повтор 24-го або як в Одесі сьогодні - все знову зразу зміниться ... Повертаються ті , кого все це не дуже налякало і оптимісти ...
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Додано: Суб 23 кві, 2022 19:23
Vlad442 написав: UA написав:
Не согласен.
Всегда большое и дорогое падало первым и росло в цене последним.
В мене повністю протилежні цифри. Модні мопи (аналогічної ліквідності, не аеродроми) дешевшали повільніше за "хрущі".
Вы сильно ошибаетесь. Вероятно потому, что Вы практик, но в Вашей практике еще ТАКОГО не было. Большое и дорогое сильно в таких случаях падает и приближается к стоимости "обыкновенного".
Большое и дорогое падает настолько, что его невозможно даже продать за стоимость вложенного ремонта. Про саму себестоимость объекта можно забыть
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