hume написав:

Faceless написав: За модні не скажу, а от в "звичайні" ЖК та лампові хрущики/чешечки люди повертаються активно За модні не скажу, а от в "звичайні" ЖК та лампові хрущики/чешечки люди повертаються активно

сегодня решил прогуляться к набережной на никольской слободке. Шёл от Новуса на Левобережке через Шептицкого, Аболмасова, Комбинатную, саму набережную и к Солнечной Ривьре. Сначала окуел от движения на Шептицкого, потом окуел от парковки на Аболмасова, это там где въезд в Русановскую гавнь, кассиопею, фрэнли хаус и какой то ещё новострой от укрбуда, там вседа парковались в два ряда, так вот сегодня там паркуются тоже в два ряда. Ещё две недели назад машин вообще не было, то есть вообще не стояла ни одна машина вдоль всей улицы Аболмасова. На набережной такой движение людей, что если бы не было сми то вряд-ли кто то мог и подумать о том пздце, который прямо сейчс происходит в стране. Парковка возле модного жк Солнечная Ривьера тоже забита, пааркивки правда у них нет, но обочина от выставочноо центра вся занята