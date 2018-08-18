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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 23 кві, 2022 19:27
hume написав: Faceless написав:
За модні не скажу, а от в "звичайні" ЖК та лампові хрущики/чешечки люди повертаються активно
сегодня решил прогуляться к набережной на никольской слободке. Шёл от Новуса на Левобережке через Шептицкого, Аболмасова, Комбинатную, саму набережную и к Солнечной Ривьре. Сначала окуел от движения на Шептицкого, потом окуел от парковки на Аболмасова, это там где въезд в Русановскую гавнь, кассиопею, фрэнли хаус и какой то ещё новострой от укрбуда, там вседа парковались в два ряда, так вот сегодня там паркуются тоже в два ряда. Ещё две недели назад машин вообще не было, то есть вообще не стояла ни одна машина вдоль всей улицы Аболмасова. На набережной такой движение людей, что если бы не было сми то вряд-ли кто то мог и подумать о том пздце, который прямо сейчс происходит в стране. Парковка возле модного жк Солнечная Ривьера тоже забита, пааркивки правда у них нет, но обочина от выставочноо центра вся занята
Странно, что вообще раньше не вернулись. В Киеве по сути и прилетов не было.
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Zebra
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Додано: Суб 23 кві, 2022 19:37
roberto dark написав:
P.S. Если я не ошибаюсь, то когда в конце прошлого года, я написал пост на этой ветке о вероятном полномасштабном нападении рашистов, то вы один из немногих, кто его поддержал.
Просто идея со всех сторон смотрелась так себе. Полномасшабная война, горы трупов со всех сторон, чудовищные санкции для страны агрессора. Я уже 100500 раз прокручивал в голове вопрос "что же движет этим еб@натом, где же он увидел плюсы для себя и встающих с колен?" и я каждый раз не нахожу ответ на этот вопрос. Уже даже росийский националисты в акуе от действий солнцеликого
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Додано: Суб 23 кві, 2022 19:46
Puente написав:
Ну це просто вже від нерозуміння - а що ж далі робити ... Економія на житлі - не більше . Раптом (тьху-тьху-тьху) повтор 24-го або як в Одесі сьогодні - все знову зразу зміниться ... Повертаються ті , кого все це не дуже налякало і оптимісти ...
Как я понимаю ,что деньги всё таки имеют привычку заканчиваться, поэтому постоянно снимать квартиру на западной по цене х3 и не работать могут далеко не все. Люди приезжая, пусть даже не в самый безопасный район экономят на жилье и пытаюся вернуться к работе. Я конечно понимаю, что теперь от этого еб@ната можно ждать всего, в том числе и применения ядерного оружия, но сидеть постоянно около границы или за границе это не вариант.
ПС
Мои знакомые под границей с Польшей сегодня спрашивали как обстановка в Киеве (я хз, возможно им отключили интернет), но были удивлены когда узнали, что Киев пытается прийти к более менее мирной жизни. Что самое смешное когда узнали про обстановку в целом сразу спросили какие расценки на сдачу жилья
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Додано: Суб 23 кві, 2022 19:47
Zebra написав:
Странно, что вообще раньше не вернулись. В Киеве по сути и прилетов не было.
Смотря с чем сравнивать, если с Черниговым, то по сути да. Киевские пригороды остановили орду и приняли на себя весь удар.
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Додано: Суб 23 кві, 2022 20:05
hume написав:
Я уже 100500 раз прокручивал в голове вопрос "что же движет этим еб@натом,
он при смерти и долго править не собирается, на то что с ним кто то будет после этой резни общаться, особо не рассчитывает, исходя из этого он делает то что делает.. скорее всего кроме жертв (с обоих сторон) ему от этой войны ничего не нужно. 2й вариант, власть нужно передать какому то малоизвестному или непопулярному человеку, для этого затевается войнушка которая сначала проигрывается потом приходит этот человек и войнушка выигрывается, на выборах за него все голосуют.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 23 кві, 2022 20:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 23 кві, 2022 20:08
roberto dark написав: hume написав: Zebra написав:
Странно, что вообще раньше не вернулись. В Киеве по сути и прилетов не было.
Смотря с чем сравнивать, если с Черниговым, то по сути да. Киевские пригороды остановили орду и приняли на себя весь удар.
Пригороды Киева были кинуты "на заклание" из-за безисходности. Если бы ранее, как уже писал на другой ветке zebra, подготовились по-нормальному к защите границ со стороны Белоруссии с укреплениями, рвами, минированием ит.д., то этого можно было избежать. Интересно что с внешней разведкой в Украине?(( Неужели за территорией Белоруссии никто не следил до момента вторжения оттуда
Та це просто неможливо - просто розміри і відстані ... Колись була така собі неприступна лінія мажино аж 400 км - і сильно воно їм допомогло ?
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Додано: Суб 23 кві, 2022 20:15
Ну от чесно я навіть не уявляю , де зараз в Києві можуть реально працювати оті 2 млн жителів ( Кличко порахував якось ) . Навіть торгівля роздрібна проблематична в повних об"ємах , логістика - від нових постачальників до нових шляхів , а склади ... Ці 2 млн ще прогодувати не так просто ... Навіть за їх гроші . Дітей ніде подіти ...
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Додано: Суб 23 кві, 2022 20:17
roberto dark написав: hume написав: Zebra написав:
Странно, что вообще раньше не вернулись. В Киеве по сути и прилетов не было.
Смотря с чем сравнивать, если с Черниговым, то по сути да. Киевские пригороды остановили орду и приняли на себя весь удар.
Пригороды Киева были кинуты "на заклание" из-за безисходности. Если бы ранее, как уже писал на другой ветке zebra, подготовились по-нормальному к защите границ со стороны Белоруссии с укреплениями, рвами, минированием ит.д., то этого можно было избежать. Интересно что с внешней разведкой в Украине?(( Неужели за территорией Белоруссии никто не следил до момента вторжения оттуда
Этим вопросом тоже каждый задаётся (я надеюсь), предположения были, но всё таки это же Беларусь., типа "третья стран", и вот за такую недальновидность кто-то должен поплатиться, а то получается, что за этот проёб заплатили жители пригорода. Но есть б0льший вопрос к их входу с юга, вот тут опетлять фразами: "мы не ждали", "там же другое осударство" и тд не смогут, а теперь по факту отдали город на съедение этой падали и превосходный плацдарм для наступления.
К самому поведению президента вопросов нет, поднял боевой дух всем, от военных до гражданских. Но вот чистить высокопоставленных силовиков (и не только) теперь придётся в военных услових с катастрофическим недостатком времени. Засело у нас этой падали сильно много.
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Додано: Суб 23 кві, 2022 20:26
Puente написав:
Ну от чесно я навіть не уявляю , де зараз в Києві можуть реально працювати оті 2 млн жителів ( Кличко порахував якось ) . Навіть торгівля роздрібна проблематична в повних об"ємах , логістика - від нових постачальників до нових шляхів , а склади ... Ці 2 млн ще прогодувати не так просто ... Навіть за їх гроші . Дітей ніде подіти ...
тут интересную картину наблюдал, именно где-то к середине войны, когда основная масса людей из Киева выехала. А ситуация заключалась в том, что прилавки больших магазов типа Метро оказались полные, а покупателей нет. То есть в городе, который всегда был расчитан на 4 млн осталось около 1-1,5. Все знакомые, которые остались делились инфо сколько человек осталось в их доме. Цифры были от 20%до 50% в каждом доме. Более 50% нигде не бло. В одном доме на 140 квартир вообще около 12-15 жилых квартир осталось.
ПС
Вернулись ярмарки и в частная торовля. Пооткрывались мелкие мясные продуктовые магазинчики, правда с уполовиненым товаром, говорят что загружены на фронт на 110%, поэтому товар уполовинен и многих наименованийиз довоенного периорда просто нет
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