Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
roberto dark написав:Этим вопросом тоже каждый задаётся (я надеюсь), предположения были, но всё таки это же Беларусь., типа "третья стран", и вот за такую недальновидность кто-то должен поплатиться, а то получается, что за этот проёб заплатили жители пригорода. Но есть б0льший вопрос к их входу с юга, вот тут опетлять фразами: "мы не ждали", "там же другое осударство" и тд не смогут, а теперь по факту отдали город на съедение этой падали и превосходный плацдарм для наступления.
..........
Во всех войнах всегда страдает больше всего пригород большого города.Сейчас это были Буча-Ирпень-Гостомель. Бровары - отскочили.Просто чудом. По логике именно Бровары самое стремное место, просто в этот раз очень много нелогичного
roberto dark написав:Этим вопросом тоже каждый задаётся (я надеюсь), предположения были, но всё таки это же Беларусь., типа "третья стран", и вот за такую недальновидность кто-то должен поплатиться, а то получается, что за этот проёб заплатили жители пригорода. Но есть б0льший вопрос к их входу с юга, вот тут опетлять фразами: "мы не ждали", "там же другое осударство" и тд не смогут, а теперь по факту отдали город на съедение этой падали и превосходный плацдарм для наступления.
..........
Во всех войнах всегда страдает больше всего пригород большого города.Сейчас это были Буча-Ирпень-Гостомель. Бровары - отскочили.Просто чудом. По логике именно Бровары самое стремное место, просто в этот раз очень много нелогичного
Согласен, поэтому левый берег для себя никогда не расматривал. В этот раз пронесло. То что вторгнуться через Чернобыль не ожидал, хотя были такие прогнозы.
сегодня был в нескольких точках: Ашан - превратился в мусорник с почти протухшими продуктами. выбора нет никакого. жесть полная. на сегодня лучше всего ассортимент дает Сильпо и Мегамаркет на антоновича. все остальные магазины полное уныние.
Был в Гулливере. работает от силы 30% магазинов. людей по минимуму. тоже печально. Если они еще и аренду платят, то протянут не больше месяца.
топлива (дизеля) почти нигде нет. где есть - ценнык почти 41 грн. 20л на лицо
по одесской ездил до умани. ни безнина ни газа ни дизеля. вообще ни на одной заправке!!! поэтому в киеве еще хоть что то
Хомякоид написав: Согласен, поэтому левый берег для себя никогда не расматривал. В этот раз пронесло. То что вторгнуться через Чернобыль не ожидал, хотя были такие прогнозы.
Левый берег как раз БЕЗПЕРСПЕКТИВЕН для продвижение атаки на "центр принятия решений" ибо подорваные мосты станут непроходимой преградой, а остановиться перед Днепром и лупить по центру Киева, сквозь Печерскую лавру из систем залпового огня - это совсем не влазит ни в какие рамки даже для самых обезбашенных.
roberto dark написав:Сотни предприятий перенесли или в процессе, своего бизнеса во Львов, особенно айтикомпании.
Неправда. Крупные ИТ компании открывают новые офисы центральо-восточной европе, но не во Львове. В тех офисах будут трудиться местные и отчасти украинцы. С т.з заказчиков ЛЬвов такая же несчастная Украина как и Харьков
roberto dark написав: P.S. Если я не ошибаюсь, то когда в конце прошлого года, я написал пост на этой ветке о вероятном полномасштабном нападении рашистов, то вы один из немногих, кто его поддержал.
Просто идея со всех сторон смотрелась так себе. Полномасшабная война, горы трупов со всех сторон, чудовищные санкции для страны агрессора. Я уже 100500 раз прокручивал в голове вопрос "что же движет этим еб@натом, где же он увидел плюсы для себя и встающих с колен?" и я каждый раз не нахожу ответ на этот вопрос. Уже даже росийский националисты в акуе от действий солнцеликого
Пытались объяснить это тем что хло, базируясь на ложной информации, рассчитывал закончить все за 3 дня малой кровью и без больших разрушений. И тогда бы ни санкций таких не было бы, ни всего этого ПЦа (вернее ПЦ для нас был бы тотальный, но он бы растянулся во времени). Но если бы у него все получилось, то, боюсь, Европа и Штаты бы смирились.
roberto dark написав:Сотни предприятий перенесли или в процессе, своего бизнеса во Львов, особенно айтикомпании.
Неправда. Крупные ИТ компании открывают новые офисы центральо-восточной европе, но не во Львове. В тех офисах будут трудиться местные и отчасти украинцы. С т.з заказчиков ЛЬвов такая же несчастная Украина как и Харьков
Неужели? Как можно ВООБЩЕ сравнивать перспективы западного Львова и пограничного с вражеской рашкой Харькова, который можно расстреливать артой прямой наводкой, непосредственно с территории РФ ?
Я думаю Ху Йло рассчитывал на срыв отопительного сезона и холодные бунты малоноворосов, подогреваемые мураевскими (медведчуковских уже не было) медиа и блогерами. Но зима заканчивлась, а сезон с грехом пополам прошли. Пришлось им идти ва-банкъ, без прелдварительной деморализации противника.
roberto dark написав:Сотни предприятий перенесли или в процессе, своего бизнеса во Львов, особенно айтикомпании.
Неправда. Крупные ИТ компании открывают новые офисы центральо-восточной европе, но не во Львове. В тех офисах будут трудиться местные и отчасти украинцы. С т.з заказчиков ЛЬвов такая же несчастная Украина как и Харьков
Неужели? Как можно ВООБЩЕ сравнивать перспективы западного Львова и пограничного с вражеской рашкой Харькова, который можно расстреливать артой прямой наводкой, непосредственно с территории РФ ?
Головне питання – відтік кадрів із регіону після перемоги. «Тут варто переживати навіть не про внутрішню міграцію назад, а про подальшу релокацію за кордон після зняття обмежень. Проте прогнозувати конкретні показники важко – потрібно усе дослідити», – говорить Веселовський.