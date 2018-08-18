Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
roberto dark написав:Сотни предприятий перенесли или в процессе, своего бизнеса во Львов, особенно айтикомпании.
Неправда. Крупные ИТ компании открывают новые офисы центральо-восточной европе, но не во Львове. В тех офисах будут трудиться местные и отчасти украинцы. С т.з заказчиков ЛЬвов такая же несчастная Украина как и Харьков
Неужели? Как можно ВООБЩЕ сравнивать перспективы западного Львова и пограничного с вражеской рашкой Харькова, который можно расстреливать артой прямой наводкой, непосредственно с территории РФ ?
Головне питання – відтік кадрів із регіону після перемоги. «Тут варто переживати навіть не про внутрішню міграцію назад, а про подальшу релокацію за кордон після зняття обмежень. Проте прогнозувати конкретні показники важко – потрібно усе дослідити», – говорить Веселовський.
roberto dark написав: P.S. Если я не ошибаюсь, то когда в конце прошлого года, я написал пост на этой ветке о вероятном полномасштабном нападении рашистов, то вы один из немногих, кто его поддержал.
Просто идея со всех сторон смотрелась так себе. Полномасшабная война, горы трупов со всех сторон, чудовищные санкции для страны агрессора. Я уже 100500 раз прокручивал в голове вопрос "что же движет этим еб@натом, где же он увидел плюсы для себя и встающих с колен?" и я каждый раз не нахожу ответ на этот вопрос. Уже даже росийский националисты в акуе от действий солнцеликого
Пытались объяснить это тем что хло, базируясь на ложной информации, рассчитывал закончить все за 3 дня малой кровью и без больших разрушений. И тогда бы ни санкций таких не было бы, ни всего этого ПЦа (вернее ПЦ для нас был бы тотальный, но он бы растянулся во времени). Но если бы у него все получилось, то, боюсь, Европа и Штаты бы смирились.
Хло явно, сидя в бункере, рассчитывал на повторение крымского сценария. Будь у него хоть сколь-нибудь актуальная информация, не полез бы. Кстати Штаты тоже удивлены, мягко говоря, как все происходит. Такого от Украины никто не ожидал.
Faceless написав:За модні не скажу, а от в "звичайні" ЖК та лампові хрущики/чешечки люди повертаються активно
сегодня решил прогуляться к набережной на никольской слободке. Шёл от Новуса на Левобережке через Шептицкого, Аболмасова, Комбинатную, саму набережную и к Солнечной Ривьре. Сначала окуел от движения на Шептицкого, потом окуел от парковки на Аболмасова, это там где въезд в Русановскую гавнь, кассиопею, фрэнли хаус и какой то ещё новострой от укрбуда, там вседа парковались в два ряда, так вот сегодня там паркуются тоже в два ряда. Ещё две недели назад машин вообще не было, то есть вообще не стояла ни одна машина вдоль всей улицы Аболмасова. На набережной такой движение людей, что если бы не было сми то вряд-ли кто то мог и подумать о том пздце, который прямо сейчс происходит в стране. Парковка возле модного жк Солнечная Ривьера тоже забита, пааркивки правда у них нет, но обочина от выставочноо центра вся занята
До речі, я не слідкував, а оте будівництво біля Рів'єри, де спорт арену якусь хочуть зробити замість запланованої укрбудом свічки, коли почали? До лютого чи пізніше?