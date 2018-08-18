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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9790979197929793>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 22:15

  roberto dark написав:
  fox767676 написав:
  roberto dark написав:Сотни предприятий перенесли или в процессе, своего бизнеса во Львов, особенно айтикомпании.


Неправда. Крупные ИТ компании открывают новые офисы центральо-восточной европе, но не во Львове. В тех офисах будут трудиться местные и отчасти украинцы. С т.з заказчиков ЛЬвов такая же несчастная Украина как и Харьков

Неужели? Как можно ВООБЩЕ сравнивать перспективы западного Львова и пограничного с вражеской рашкой Харькова, который можно расстреливать артой прямой наводкой, непосредственно с территории РФ ?

IT-компанії витратили на переїзд до Львова понад $40 млн. Місто перетворилось в головний технологічний хаб.
https://forbes.ua/innovations/lviv-stav ... 32022-5137


Останній , та все визначающий абзац:
Головне питання – відтік кадрів із регіону після перемоги. «Тут варто переживати навіть не про внутрішню міграцію назад, а про подальшу релокацію за кордон після зняття обмежень. Проте прогнозувати конкретні показники важко – потрібно усе дослідити», – говорить Веселовський.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 22:19

  vitaliian написав:
  Олежан написав:по одесской ездил до умани. ни безнина ни газа ни дизеля. вообще ни на одной заправке!
похожая ситуация на Юге. Паблики города где я пока нахожусь забиты вопросами где купить топливо ...

посевная будет очень успешной
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 22:23

  Zebra написав:
  vitaliian написав:
  Олежан написав:по одесской ездил до умани. ни безнина ни газа ни дизеля. вообще ни на одной заправке!
похожая ситуация на Юге. Паблики города где я пока нахожусь забиты вопросами где купить топливо ...

посевная будет очень успешной

Хорошо, что ещё только топлива нет. Родственники сообщили, что в сторону Белоруссии в Черниговской области и заправок физически уже многих не существует.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 22:28

Дворик на Оболони

vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 23:03

  roberto dark написав:Хорошо, что ещё только топлива нет. Родственники сообщили, что в сторону Белоруссии в Черниговской области и заправок физически уже многих не существует.

Это правда, большинство заправок уничтожены целенаправленно.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 23:13

  airmax78 написав:
  hume написав:
  roberto dark написав: P.S. Если я не ошибаюсь, то когда в конце прошлого года, я написал пост на этой ветке о вероятном полномасштабном нападении рашистов, то вы один из немногих, кто его поддержал.

Просто идея со всех сторон смотрелась так себе. Полномасшабная война, горы трупов со всех сторон, чудовищные санкции для страны агрессора. Я уже 100500 раз прокручивал в голове вопрос "что же движет этим еб@натом, где же он увидел плюсы для себя и встающих с колен?" и я каждый раз не нахожу ответ на этот вопрос. Уже даже росийский националисты в акуе от действий солнцеликого

Пытались объяснить это тем что хло, базируясь на ложной информации, рассчитывал закончить все за 3 дня малой кровью и без больших разрушений. И тогда бы ни санкций таких не было бы, ни всего этого ПЦа (вернее ПЦ для нас был бы тотальный, но он бы растянулся во времени).
Но если бы у него все получилось, то, боюсь, Европа и Штаты бы смирились.

Хло явно, сидя в бункере, рассчитывал на повторение крымского сценария. Будь у него хоть сколь-нибудь актуальная информация, не полез бы. Кстати Штаты тоже удивлены, мягко говоря, как все происходит. Такого от Украины никто не ожидал.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 23:17

  Vlad442 написав:Кстати Штаты тоже удивлены, мягко говоря, как все происходит. Такого от Украины никто не ожидал.

Теперь они быстренько организовывают артиллерию, чтоб нашими руками как можно больше перемолоть техники и солдат Рашки - это их в первую очередь интересует.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 23:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  Faceless написав:За модні не скажу, а от в "звичайні" ЖК та лампові хрущики/чешечки люди повертаються активно

сегодня решил прогуляться к набережной на никольской слободке. Шёл от Новуса на Левобережке через Шептицкого, Аболмасова, Комбинатную, саму набережную и к Солнечной Ривьре. Сначала окуел от движения на Шептицкого, потом окуел от парковки на Аболмасова, это там где въезд в Русановскую гавнь, кассиопею, фрэнли хаус и какой то ещё новострой от укрбуда, там вседа парковались в два ряда, так вот сегодня там паркуются тоже в два ряда. Ещё две недели назад машин вообще не было, то есть вообще не стояла ни одна машина вдоль всей улицы Аболмасова. На набережной такой движение людей, что если бы не было сми то вряд-ли кто то мог и подумать о том пздце, который прямо сейчс происходит в стране. Парковка возле модного жк Солнечная Ривьера тоже забита, пааркивки правда у них нет, но обочина от выставочноо центра вся занята
До речі, я не слідкував, а оте будівництво біля Рів'єри, де спорт арену якусь хочуть зробити замість запланованої укрбудом свічки, коли почали? До лютого чи пізніше?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 23:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Zebra написав:посевная будет очень успешной

Їм будуть давати топливо по спецканалам.

Я теж зненацька опинився з пустим баком. Є тільки спіртовой бензин на заправках, та їздити зараз некуди. Додому ще рано.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 23:19

  Vlad442 написав:
  Zebra написав:посевная будет очень успешной

Їм будуть давати топливо по спецканалам.

Я теж зненацька опинився з пустим баком. Є тільки спіртовой бензин на заправках, та їздити зараз некуди. Додому ще рано.

Спіртовий бензин - то гарна річ, очищає бак від води.
Zebra
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